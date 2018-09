Machine à voter et fichier électoral corrompu : le CLC menace de battre campagne contre la Ceni

Dans le souci d’avoir des élections apaisées le 23 décembre 2018, le Comité Laic de Coordination (CLC) fustige la machine à voter. Il estime que l’utilisation par la CENI de la machine à voter ressemble à un défit lancé au peuple. Non seulement qu’elle n’est pas prévue par la loi électorale et ne fait pas l’objet d’un consensus national mais surtout elle ne respecte aucune norme ou directive en la matière.

Selon le CLC, l’introduction de la technologie de vote électronique

nécessite l’objectivité, l’indépendance et la neutralité de toute

évaluation. Les expériences des pays qui y ont fait recours auraient

pu être une excellente source d’inspiration pour la CENI.

Cette déclaration a été rendue publique au cours d’un point de presse

tenu hier lundi 24 septembre 2018, en la salle des conférences de la

paroisse Saint Joseph, à Matonge, par le porte-parole du CLC,

Tshombela. Cette déclaration est signée par le professeur Isidore

Ndaywel, Franklin Mbokolo, Justin Okana, Julien Lukengu, Franklin

Mbokolo, Gertrude Ekombe.

Le même communiqué indique que les élections doivent avoir

impérativement lieu le 23 décembre 2018, moyennant la prise en compte

de recommandations de l’OIF par la CENI, en vue de rendre le fichier

fiable, crédible et sécurisé. Sans quoi, la CENI trouvera en face le

CLC et la population. Le CLC insiste sur la nécessité de publier

rapidement le plan de mise en œuvre de toutes les recommandations de

l’OIF ; de publier et isoler la liste de 16,6% d’inscrits sans

empreintes digitales ; d’isoler les mineurs.

APPEL DU CLC : LES ELECTIONS CREDIBLES LE 23 DECEMBRE 2018 OU RIEN…!

1. Le CLC a pris bonne note du contenu des listes définitives publiées

par la CENI le 19 septembre 2018, conformément à son calendrier du 5

novembre 2017, dans lesquelles elle a retenu 21 candidats présidents

de la République, 15.355 candidats députés nationaux et 19.640

candidats députés provinciaux. Cependant, le CLC ne cache pas son

Inquiétude suite à l’exclusion du processus électoral d’un certain

nombre d’acteurs politiques en qui une bonne partie de la population

se reconnaît.

Dans le même ordre d’idées, le CLC fait le constat malheureux de la

mise à l’écart de la communauté internationale, notamment dans la non

Intégration du comité des experts internationaux, l’absence

d’invitation des observateurs internationaux et le refus de rapport

financier additionnel ainsi que celui de l’appui logistique de la

Monusco.

Le CLC déplore en outre la non prise en compte des Résolutions

pertinentes du Conseil de Sécurité, particulièrement la Résolution

2409, notamment sur le respect des libertés d’opinion et d’expression,

la sécurité de tous les acteurs politiques et la liberté de

circulation de tous les candidats, des défenseurs des droits de

l’homme et des acteurs de la société civile.

2. En plus de cette attitude d’exclusion qui fait de ce processus

électoral la chasse gardée de la seule famille politique du Président

Kabila qui en a le contrôle absolu, qui, de surcroît s’est accaparée

de toutes les ressources nationales et a instrumentalisé des

institutions de l’Etat au seul profit de son candidat déjà en campagne

électorale, le CLC fait le constat qu’il est encore temps pour la CENI

:

– de rendre publics les noms de près de 6 millions d’Inscrits, soit

les 16,6% des effectifs, sans empreintes digitales et de les isoler du

fichier électoral ;

– d’assurer le nettoyage du fichier électoral par la mise à

disposition préalable de l’ensemble des données de ce fichier, et son

dépouillement de tous les cas indésirables, y compris celui des

498.345 enrôlés qui n’auront pas l’âge de voter (18 ans), le 23

décembre 2018 ;

– d’abandonner définitivement le recours à la machine à voter non

prévue par la loi et dans le calendrier électoral et, dont l’achat

constitue un véritable détournement de fonds punissable par la loi ;

– de respecter son propre calendrier pour imprimer, conditionner et

livrer des bulletins de vote dans les bureaux prévus. Il lui suffit,

pour ce faire, de suivre et de respecter les étapes qu’elle a

elle-même programmées, à savoir :

«du 20 septembre ou 6 octobre 2018 : préparations techniques de

l’impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches des

résultats: nettoyage et consolidation de la base de données des

candidats;

« du 7 octobre ou 15 novembre 2018 : impression, conditionnement et

livraisons aux 15 Hubs, des bulletins de vote, des procès- verbaux et

des fiches de résultats ;

« du 16 novembre ou 5 décembre 2018 : déploiement des bulletins de

vote, procès-verbaux et fiches des résulta vers les sites de

formation,

3. Vu ce qui précède, le CLC demande :

* à l’opposition, conformément à son communiqué du 15 septembre 2018,

de confirmer sa bonne foi et son engagement d’aller aux élections le

23 décembre 2018 en mobilisant son électorat et en remplissant

d’urgence la promesse qu’elle a faite à la communauté tant nationale

qu’ internationale de présenter son candidat commun.

* au Président Joseph Kabila et son gouvernement, de faire preuve de

sursaut patriotique en libérant réellement le processus électoral, à

cette étape ultime, par la mise en oeuvre non biaisée et sans failles,

des mesures de décrispation politique, tel que prévu par l’Accord de

la Saint Sylvestre. La confiscation des médias publics au profit du

pouvoir en place et la réduction des libertés publiques par des

interdictions, ainsi que des répressions des marches pacifiques et des

manifestations publiques de l’opposition et de la société civile, sont

devenues plus qu’insupportables. Dans ce cadre, le CLC exige la

libération immédiate et sans conditions, des membres des mouvements

citoyens incarcérés suite à l’expression de leur liberté de manifester

contre l’usage de la machine à voter.

4. Après les 24 mois de « glissement» depuis la fin du dernier mandat

du Président Kabila, le CLC met en garde toutes les parties prenantes

à ce processus et alerte l’opinion tant nationale qu’internationale :

– qu’il ne sera plus question de report des élections au-delà de la

date du 23 décembre 2018

– que ces élections auront lieu, à la date fixée, sans la machine à

voter, avec un fichier électoral nettoyé, fiable et sécurisé.

5. Pour baliser le chemin vers des éIections crédibles, le CLC va

incessamment procéder au lancement d’une campagne nationale contre

l’utilisation de la machine à voter et contre le fichier électoral

corrompu, en mobilisant la population à Kinshasa la capitale, en

provinces et dans la diaspora, avant d’appeler notre peuple à d’autres

actions pacifiques de revendication.

6. La paix et la stabilité de la sous-région ainsi que la reconquête

de la dignité nationale en dépendent pour le bien-être de tous.

Fait à Kinshasa le 24 septembre 2018

POUR LE COMITE LAIC DE COORDINATION

Jonas Tshiombela

Prof. Isidore Ndaywell

Prof. Justin Okana

Julien Lukengu

Francklin Mbokolo

Gertrude Ekombe