Machine à voter : des experts de la Ceni en formation

La formation des informaticiens de la Commission Electorale Nationale

Indépendante (Ceni) sur les fonctionnalités de la machine à voter a

démarré hier mercredi 17 octobre 2018 à Kempinsky Fleuve Congo Hôtel.

La cérémonie d’ouverture était officiée par le président de la CENI

en personne, Corneille Nangaa Yobeluo.

D’entrée de jeu, Kukatula Falash, Rapporteur adjoint de cette

institution d’appui à la démocratie, a brossé les grandes lignes de

cette formation, tout en soulignant que cette formation est organisée

par Miru Systems, la société sud-coréenne fabricante de la machine à

voter, à l’intention des experts informaticiens, afin de leur

permettre de former leurs collègues des provinces.

Onésime Kukatula a circonscrit cette formation dans la suite de

l’application, par la CENI, des recommandations du Dialogue de la

Saint Sylvestre, qui l’enjoignait de trouver les voies et moyens de

réduire les coûts des élections. « La technologie électorale de la

machine à voter est incontournable dans le monde globalisé où nous

vivons actuellement. Elle répond à l’impératif de la transmission

rapide et de la fiabilité des résultats des urnes », a-t-il indiqué.

Dans son adresse d’ouverture, le Président de la CENI a rappelé les

sacrifices consentis jour et nuit de même que l’abnégation des agents

de la CENI en vue du respect du chronogramme des activités inscrites

au calendrier électoral rendu public le 05 novembre 2017, afin que les

élections présidentielle, législatives nationales et provinciales se

tiennent effectivement le 23 décembre 2018.

Corneille NANGAA a indiqué que ces experts vont constituer le premier

noyau des formations en cascade programmées jusqu’à la veille des

scrutins. Il les a invités à faire fi des débats politiques, à se

concentrer sur la maîtrise parfaite de la machine à voter, à

identifier les moindres détails opérationnels de cette technologie

électorale et en devenir les premiers sensibilisateurs.

Le Président de la CENI a martelé que « le Congo a besoin des

élections. Vous serez déployés dans des endroits difficiles pour cette

cause nationale. Déployés comme des soldats au combat, vous ne devriez

reculer devant aucun obstacle, jusqu’à atteindre notre objectif du 23

décembre 2018 ».

Abordant la question de la livraison des machines à voter, Corneille

Nangaa Yobeluo a confirmé que les commandes sont exécutées

progressivement. Il a rappelé, à ce sujet, qu’un premier lot de 12.000

pièces a été réceptionné la semaine dernière et annoncé 8.000 pour la

semaine en cours. A l’en croire, 13.000 machines sont attendues

prochainement au port de Mombasa et 12.415 à celui de Dar-es-Salam.

Rappelons que cette formation interactive à la fois théorique et

pratique va porter sur le software et le hardware de la machine à

voter. Elle va ensuite se poursuivre avec les formateurs nationaux et

provinciaux, avant de toucher les chefs d’antenne et les agents

opérationnels dans les sites de vote.

Signalons qu’à l’arrivée de la délégation de Miru Systèmes, le mardi

16 octobre à Kinshasa, Cheon Kwang Cheol, le chargé du projet, a

déclaré que cette mission vise à soutenir la CENI pour la réussite du

processus électoral. Il s’agit d’un accompagnement technique pour la

maîtrise du software et du hadware mais aussi pour faire face à

d’éventuelles pannes susceptibles de surgir avant, pendant et après

les opérations de vote.

Dorcas NSOMUE