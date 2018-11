Machine à voter : avis favorable de la SADC

Une délégation de la SADC (Communauté de Développement de l’Afrique

Australe), essentiellement constituée des membres du Conseil

Consultatif Electoral, en visite à Kinshasa, a échangé le lundi 05

novembre 2018 dans la soirée avec des membres du bureau de la Ceni

(Commission Electorale Nationale Indépendante), conduits par le

rapporteur ce cette institution, Jean-Pierre Kalamba. Il y avait, au

menu, l’état d’avancement du processus électoral et, particulièrement,

le dossier relatif à la machine à voter.

Au sortir de la réunion, John Billy Tendwa, membre du Conseil

Consultatif Electoral, a fait savoir à la presse que la rencontre

était axée sur l’expérimentation de ce kit électoral.

«La machine à voter est une avancée. Nous passons du vote manuel au

vote électronique. C’est vraiment très bénéfique. Avec le vote manuel,

il fallait parcourir des pages et des pages pour trouver les noms des

candidats, les numéros à partir des bulletins afin de voter. Mais

aujourd’hui, avec la machine à voter, en moins de deux minutes, l’on

peut mieux et vite faire les choses. C’est un progrès qu’on a réalisé

», a-t-il martelé.

De son côté, Jean-Pierre Kalamba a salué cette visite des membres de

la SADC et s’est réjoui du fait qu’au moment où la RDC organise les

élections de tous les enjeux, ses partenaires sont avec elle. Le

rapporteur a relevé que la délégation de la SADC est venue à Kinshasa

avec ses techniciens, qui devaient poursuivre les travaux de

revisitation de la machine à voter mardi et mercredi.

« Puisqu’ils envisagent de nous accompagner en termes de déploiement,

ils nous promettent fermement que d’ici le 12 décembre 2018, une forte

équipe d’observateurs sera ici avec nous », a fait savoir Jean-Pierre

Kalamba.

Notons que des observateurs et experts de la SADC vont s’installer

très bientôt en RDC pour s’assurer de l’évolution des étapes à venir

du processus, à savoir l’acheminement des matériels dans toutes les

provinces et leur déploiement, le déroulement des scrutins, etc. La

SADC a garanti sa collaboration à la CENI, comme ce fut le cas lors

des élections de 2006 et 2011.

Dorcas NSOMUE