Machine à voter  : 45 questions de l’UDPS à la CENI

1. SUR LE PLAN TECHNIQUE

1. Qui est le fabriquant de la machine à voter?

2. L’adresse du fabriquant de la machine à voter?

3. Quel est le prix de la machine à voter?

4. Quel est le pays de la fabrication?

5 . Qui sont les sous-traitants?

6. Qui est le fournisseur de la machine à voter?

7. La fiche technique complète de la machine?

8. Guide d’utilisation?

9. Plan de formation du personnel?

10. Les normes et certifications reconnues auxquelles la machine

adhère (type ISO) ?

11. Références d’utilisation de la machine avec rapport d’utilisation?

12. Quelles autres élections à travers le monde où la machine a été utilisée ?

13. Procédures de transfert des données?

14. Modèle de donnée (data model) ?

15. Chiffrement de données stockées (standard type AES 256)

16. Chiffrement de données en transit ?

17. Schéma de la procédure de vote avec la machine à voter?

18. Procédure d’alimentation en énergie de la machine?

19. Est-il possible d’auditer chaque machine avant et après le vote?

20. Quel logiciel utilisez-vous pour auditer chaque machine?

21. Qu’elles sont les protocoles ou nonnes compatibles avec la machine

il voter? Cites-en ;

22. Existe-t-il un fichier log qui enregistre toutes les actions

faites sur la machine à voter? Si oui, quelles sont les garanties que

ce fichier ne serait ni effacer ni accessible en l’absence des

représentants des partis politiques?

23. Serait-il possible de marquer chaque machine par son numéro mac

adresse et que ce numéro soit rapporté sur les PV1

24. Quel est le type de scellé comptez-’VDUS mettre sur les machines

avant et après le vote?

25. Serait-il possible que le témoin qui le désire puisse mettre un

signe distinctif sur le meeting après le vote ?

27. Pourrions-nous faire une journée de test grandeur nature une fois

que les machines sont déployées ?

28. Mécanismes de vérification de l’authenticité du vote

29. Quels sont les mécanismes de vérification post élections?

30. Quel type d’application est installé dans la machine (Client

Serveur ou 5tandalone) ?

31. Quel type de logiciel de base des données utilisé sur la machine?

32. Comment l’opération de synchronisation des données va être

effectuée, c’est-à-dire, la transmission des données des électeurs et

des candidats à partir du serveur central de compilation à la machine

à voter ?

33. Quels sont les moyens prévus pour la vérification de chaque

machine avant le déploiement au bureau de vote. Cela s’effectuera en

présence des experts informatiques à Kinshasa de chaque regroupement

politique ou sur place au bureau de vote?

34. Quel est la durée minimum effectuée par chaque électeur durant

l’opération de vote?

35. Au cas où le logiciel a un problème technique, quels sont les

mécanismes prévus pour le trouble shooting et comment cela va être

effectue?

36. Est-ce que la machine à vote est accessible par voix d’internet ou

hors un réseau local (LAN, MAN ou WAN) ? s’ils sont accessibles quels

sont les modalités d’accès? et par qui?

37. En cas d’absence d’électricité, quel est la durée de vie de la

batterie installe à la machine à voter?

38. Quels sont les mécanismes prévus en cas de pannes physiques de la

machine durant l’opération de vote et combien de temps va-t-il prendre

pour un remplacement immédiat ?

II. SUR LE PLAN JURIDIQUE

39. Pourquoi la machine à voter n’est-elle pas prévue dans le

calendrier électoral?

40. Quel est le fondement juridique ou l’élément légal homologuant la

machine à voter?

41. Quels sont les modalités prévues enfin de respecter la discrétion

de vote spécifiée par la loi électorale ?

42. Quid de la procédure d’appel d’offre?

43. Quelle est la valeur juridique du vote exprimé et comptabilisé

automatiquement par la machine à voter par rapport aux résultats du

vote manuellement compilés?

44. En cas d’écart entre les données électroniques et les données

manuelles, lesquelles seront prises en compte par le Président du

bureau de vote et par les cours et tribunaux en cas du contentieux

électoral?

45. En cas de contestation née de l’écart entre le vote électronique

et le vote manuel, lequel des procès-verbaux, sera affiché devant le

bureau de vote?

Augustin Kabuya Tshilumba

Porte-parole et Chef de la Délégation