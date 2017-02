L’UNICEF invite les leaders politiques à s’impliquer dans la vaccination

jours (c’est-à-dire, les 14 et 16 février 2017) à travers le Kasaï Central, Innocente Bakanseka, ministre provincial en charge de la Santé, a déploré cette situation et ordonné que des dispositions nécessaires soient prises pour que tous les sites de vaccination ayant souffert d’une perturbation quelconque puissent bénéficier du même nombre de jours de vaccination que tous les autres sites pour vacciner maximum d’enfants ciblés. En outre, un redéploiement des superviseurs à travers les coins et recoins des zones de santé à problèmes a été décidé pour atteindre absolument tous les enfants et les vacciner là où ils vivent. Parmi les sites ou zones de santé concernés par cette opération de rattrapage et cités pendant l’évaluation figurent, entre autres, Tshikaji, Ngaza, Dibaya ou encore Tshikaji. Ces perturbations étaient provoquées par des incursions dans certains endroits des miliciens du défunt chef coutumier Kamwina Nsapu, qui ne toléraient pas des attroupements des parents et de leurs enfants. La tension ayant perturbé certains sites de la campagne de vaccination contre la rougeole le jour de son lancement officiel a complètement disparu hier jeudi, 16 février 2017, dans les 26 zones de santé de la Province du Kasaï Central. C’est ainsi que lors des réunions d’évaluation du Comité provincial de coordination (CPC), pour le suivi du bon déroulement de cette opération pendant les trois premiersjours (c’est-à-dire, les 14 et 16 février 2017) à travers le Kasaï Central, Innocente Bakanseka, ministre provincial en charge de la Santé, a déploré cette situation et ordonné que des dispositions nécessaires soient prises pour que tous les sites de vaccination ayant souffert d’une perturbation quelconque puissent bénéficier du même nombre de jours de vaccination que tous les autres sites pour vacciner maximum d’enfants ciblés. En outre, un redéploiement des superviseurs à travers les coins et recoins des zones de santé à problèmes a été décidé pour atteindre absolument tous les enfants et les vacciner là où ils vivent. Parmi les sites ou zones de santé concernés par cette opération de rattrapage et cités pendant l’évaluation figurent, entre autres, Tshikaji, Ngaza, Dibaya ou encore Tshikaji. Ces perturbations étaient provoquées par des incursions dans certains endroits des miliciens du défunt chef coutumier Kamwina Nsapu, qui ne toléraient pas des attroupements des parents et de leurs enfants.

Par ailleurs, Dr Matala, chef de bureau provincial de l’Unicef Kasaï et Kasaï-Central, s’est engagé à réduire drastiquement le taux de mortalité maternelle et infantile et ceci dans le contexte global du Cadre d’Accélération des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), aujourd’hui Objectifs de Développement Durable (ODD). Pour lui, la vaccination est et demeure un outil de taille afin d’atteindre les objectifs fixés dans ce cadre. Il a souligné les conséquences dramatiques que pourrait engendrer une épidémie de rougeole dans nos familles et communautés. Afin d’éviter cela, le passage par une couverture vaccinale maximale lors des activités de vaccination supplémentaire et de routine s’impose. C’est pour ce faire que dans son discours lors du lancement, il avait exhorté tous les leaders, peu importe la tendance socio-politique, à mobiliser la population pour que tous les enfants ciblés soient atteints.