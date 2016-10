L’UE en désaccord total avec Kinshasa

Comme annoncé dans notre dernière livraison, les 28 ministres des Affaires Etrangères se sont effectivement réunis hier lundi 17 octobre 2016 à Luxembourg, avec comme unique point à l’ordre du jour la crise politique qui secoue la République Démocratique du Congo. Au terme de leurs échanges, ils ont réitéré leur exigence d’un dialogue politique réellement inclusif, avec la participation de la Majorité Présidentielle, du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, de la CENCO (Conférence Episcopale Nationale du Congo) et de la Société civile. A leurs yeux, celui qui se tient à la Cité de l’Union Africaine depuis plus d’un mois et demi est sans objet.

Les « 28 » ont martelé que si l’élection présidentielle ne peut être organisée avant le 19 décembre 2016, date d’expiration du second et dernier mandat de Joseph Kabila, elle devrait impérativement se tenir avant la fin de l’année 2017. Par ailleurs, ils ont dénoncé les

violences policières sur de paisibles citoyens lors de la marche

pacifique avortée du 19 septembre 2016 et imputé l’entière

responsabilité des morts et blessés aux autorités congolaises.

D’où, ils en ont appelé au respect strict des droits de l’homme, faute

de quoi ils pourraient communiquer à la CPI (Cour Pénale

Internationale) la liste des personnalités congolaises épinglées comme

commanditaires des actes d’atteinte aux droits de l’homme et

torpilleuses du processus électorales. Dans ce même ordre d’idée,

l’Union Européenne demande à Kinshasa de libérer tous les prisonniers

politiques et d’arrêter toutes les poursuites judiciaires contre des

membres de l’opposition.

S’agissant des sanctions envisagées contre des personnalités

congolaises épinglées comme hostiles à la tenue des élections

présidentielle, législatives nationales et provinciales dans les

délais constitutionnelles et partant responsables de la crise

politique qui met en péril la survie de la RDCongo en tant qu’Etat,

les 28 pays de l’Union Européenne ont pris la résolution d’appliquer

tous le régime de la restriction des visas de séjour à délivrer aux

autorités congolaises jugées coupables de blocage du processus

électoral et d’entretien d’un climat de terreur à l’égard des membres

de l’opposition et d’organisations de la Société civile.

Balayant d’un revers de la main le prétexte des contraintes

techniques et financières pour l’organisation des élections, les

Européens ont fait savoir qu’ils sont prêts à mettre leurs experts au

service de la CENI pour ramener le délai de « glissement » à moins de

12 mois et à se mobiliser pour apporter des moyens financiers

conséquents pour la tenue de la présidentielle dans les délais

prescrits par la Constitution.

Le ton pris par les « 28 » de l’UE fait penser à leur farouche

détermination à faire échec au « glissement » en chantier à la Cité de

l’Union Africaine et à ramener la Majorité présidentielle et

l’Opposition acquise au schéma d’une transition de tous les dangers à

revenir à la table des négociations en vue de discuter d’un compromis

politique consensuel. On croit savoir que les partenaires de la RDC

sont farouchement opposés à un passage en force de tous les dangers.

C’est dans ce cadre que la Monusco a été invitée à prendre les

dispositions requises pour la protection efficace des populations

civiles en cette phase délicate de risque d’implosion de la « maison »

Congo. Il reste à savoir si le message de fermeté venu de l’autre côté

de la Méditerranée est correctement décrypté par les « faucons » de la

famille politique du Chef de l’Etat, visiblement engagés dans la voie

suicidaire de la conservation du pouvoir par défi.

Kimp

CONCLUSIONS DU CONSEIL SUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

1. L’Union européenne est profondément préoccupée par la situation

politique en République démocratique de Congo (RDC). Elle condamne

vivement les actes d’extrême violence qui ont eu lieu les 19 et 20

septembre 2016, en particulier à Kinshasa. Ceux-ci ont encore aggravé

la situation d’impasse dans laquelle se trouve la RDC du fait de la

non-convocation dans les délais constitutionnels du corps électoral en

vue de l’organisation de l’élection présidentielle. À cet égard, l’UE

rappelle ses conclusions du 23 mai 2016 et réaffirme la responsabilité

première des autorités de la RDC dans l’organisation des élections.

2. La crise politique de la RDC ne peut être résolue qu’à travers un

engagement public et explicite de tous les acteurs de respecter la

Constitution actuelle, en particulier en ce qui concerne la limitation

des mandats présidentiels ainsi que par un dialogue politique

substantiel, inclusif, impartial et transparent. Celui-ci doit

déboucher, en ligne avec l’esprit de la résolution 2277 du Conseil de

sécurité des Nations Unies, sur l’organisation d’élections

présidentielles et législatives dans le délai le plus court possible

au cours de l’année 2017. Si l’actuel mandat présidentiel vient à son

terme sans qu’il y ait eu un accord préalable sur le calendrier

électoral, l’UE devra considérer l’impact d’une telle situation sur

ses relations avec le gouvernement de la RDC.

3. Le dialogue facilité par l’Union africaine à Kinshasa, et soutenu

par l’UE en tant que membre du groupe de soutien, doit ouvrir la voie

à une nouvelle phase d’un processus politique plus inclusif au cours

des semaines à venir. Il devra être clarifié, d’ici le 19 décembre, la

manière dont se déroulera la période transitoire jusqu’aux élections.

L’UE souligne l’urgence de la situation et l’importance de la

participation à un tel processus de toutes les grandes familles

politiques et

de la société civile, dont la Conférence épiscopale nationale du

Congo. Elle appelle la majorité et l’opposition à rechercher les

compromis nécessaires portés par un très large consensus populaire.

4. Afin d’assurer un climat propice à la tenue du dialogue et des

élections, le gouvernement doit prendre un engagement clair de veiller

au respect des droits de l’Homme et de l’état de droit et cesser toute

instrumentalisation de la justice. L’UE appelle à la libération de

tous les prisonniers politiques et à la cessation des poursuites

judiciaires politiquement motivées contre l’opposition et la société

civile ainsi qu’à la réhabilitation des personnes victimes de

jugements politiques.

L’interdiction des manifestations pacifiques, l’intimidation et le

harcèlement à l’encontre de l’opposition, de la société civile et des

médias ne permettent pas de préparer une transition paisible et

démocratique. Dans ce contexte, l’engagement de l’UE dans de nouveaux

programmes de réforme de la police et de la justice ne peut être

assuré. L’UE appelle la MONUSCO, dans le cadre de son mandat de

protection des civils et dans la limite de ses moyens et de son

dispositif, à se déployer de manière dissuasive et demande la pleine

coopération des autorités dans la mise en oeuvre de la résolution

adoptée lors de la trente-troisième session du Conseil des droits de

l’Homme.

5. Les très nombreuses arrestations qui ont suivi les événements du 19

et 20 septembre suscitent de fortes préoccupations quant au respect

des procédures légales et à la volonté de garantir une justice

indépendante. L’UE exhorte tous les acteurs, tant du côté des

autorités que du côté de l’opposition, à rejeter l’usage de la

violence. Elle rappelle la responsabilité première des forces de

sécurité pour maintenir l’ordre public tout en assurant le respect des

libertés fondamentales. Une enquête indépendante doit permettre de

dégager rapidement les responsabilités individuelles de chacun. La

MONUSCO et le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme

en RDC (BCNUDH) doivent pouvoir effectuer leur travail

de documentation sans entraves. L’UE a également pris note du

communiqué du Procureur de la Cour Pénale

Internationale du 23 septembre 2016, qui a déclaré surveiller avec une

extrême vigilance la situation sur le terrain.

6. L’UE réitère sa forte préoccupation face à la situation dans l’est

du pays, et en particulier à Beni. Dans ce contexte, l’UE rappelle

l’existence de la résolution 2293 du Conseil de sécurité des Nations

Unies qui fixe le cadre onusien de mesures restrictives à l’encontre

des individus ou des entités responsables de graves violations des

droits de l’Homme.

7. Devant les risques d’instabilité dans le pays et la menace que cela

constitue pour la région, l’UE restera entièrement mobilisée. Les

États membres s’accordent dès à présent sur la nécessité de coordonner

leur approche en matière de délivrance de visas à l’égard des

détenteurs d’un passeport diplomatique ou de service. L’UE utilisera

tous les moyens à sa disposition, y compris le recours à des mesures

restrictives individuelles contre ceux qui sont responsables de graves

violations des droits de l’Homme, incitent à la violence ou qui

feraient obstacle à une sortie de crise consensuelle, pacifique et

respectueuse de l’aspiration du peuple congolais à élire ses

représentants. Le Conseil invite la Haute Représentante à initier un

travail dans ce sens.

8. L’UE rappelle les efforts significatifs qu’elle a consentis ces

dernières années pour accompagner le pays et confirme sa disponibilité

à les intensifier en réitérant sa demande du 2 juin 2016 au

gouvernement d’initier dans les plus brefs délais.

Conseil de l’UE

Un dialogue politique au plus haut niveau, conformément à l’article 8

de l’Accord de Cotonou. Elle est disposée à apporter son soutien, y

compris financier, à un processus électoral transparent sur la base

d’un accord politique inclusif et d’un calendrier clair agréé par les

parties prenantes, et si toutes les conditions sont réunies

conformément à la Constitution et à la résolution 2277 du Conseil de

Sécurité des Nations Unies. Dans ces conditions, l’UE restera engagée

en tant que membre du groupe de soutien à la facilitation et

travaillera étroitement avec ses partenaires, notamment africains.

Elle salue les efforts considérables de la région pour rapprocher les

positions, en particulier lors de la tenue prochaine d’un sommet sur

la RDC organisé à Luanda par la Conférence Internationale sur la

Région des Grands Lacs, les Nations Unies et l’Union africaine, et

d’une réunion ministérielle de la SADC.

Press office – General Secretariat of the Council

Rue de la Loi 175 – B-1048 BRUSSELS – Tel.: +32 (0)2 281 6319

press.office@consilium.europa. eu – www.consilium.europa.eu/press