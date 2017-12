L’UDPS-Kinshasa dénonce le prétendu congrès de Bruno Tshibala

L’affaire du Congrès parallèle de l’aile de l’UDPS pilotée par le

Premier ministre Tshibala continue d’agiter les cadres et militants de

la « Maison-mère », basée sur 11ème Rue Limete, petit boulevard. Le

week-end dernier, ceux-ci se sont exprimés en marge d’une matinée

politique programmée au siège, en présence du Secrétaire général du

parti, Jean-Marc Kabund, et de ses adjoints, dont Félix Tshisekedi,

par ailleurs président du Rassemblement des Forces Politiques et

Sociales Acquises au Changement. Dans leur déclaration de

circonstance, les responsables des Fédérations de l’UDPS/Kinshasa

insistent sur le défaut de qualité du Chef du gouvernement pour

prétendre à la succession de feu Etienne Tshisekedi à la présidence du

parti.

– A titre de rappel, nous voulons que les gens retiennent une fois de

plus que l’Union pour la Démocratie et le Progrès social « UDPS » est

un parti doté des instruments juridiques et politiques qui le

sécurisent et le mettent à l’abri de toutes sortes d’aventures qui

pourront venir des infatigables et éternels insatisfaits animés

d’esprits malveillants.

– Il faut noter également en passant que, les pères fondateurs de

l’UDPS (paix à leurs âmes) parmi lesquels se trouvaient des juristes

d’une grande facture et de renommée considérable, ont structuré et mis

en place des organes hiérarchisés dotés des différents modes de

désignation de leurs animateurs bien connus.

– Cette architecture vieille de plusieurs décennies a servi de leçons

à plusieurs partis politiques aujourd’hui dans notre pays, et nous en

sommes fiers.

– S’agissant de l’empêchement définitif ou de la mort du Président du

Parti comme c’est le cas présentement l’article 26 de nos statuts

règle le problème clairement et donne sans équivoque la marche à

suivre pour choisir un nouveau Président du Parti. Ça veut dire qu’il

faut mettre en place un triumvirat composé de:

1) Président de la CDP (Convention Démocratique du Parti)

2) Président de la CEP (Commission Electorale Permanente)

3) Le Secrétaire Général du Parti.

– Ces 3 personnages dans le délai de 30 jours qui suivent, doivent

convoquer un congrès extraordinaire avec un seul point à l’ordre du

jour : « Election du Président du Parti ». Point barre.

– Mais aujourd’hui, le monde civilisé se pose plusieurs questions dont

celle qui est sur toutes les lèvres, est celle de savoir : sommes-nous

dans le monde à l’envers ou tout simplement nous assistons à une pièce

de théâtre avec un acteur principal : Monsieur TSHIBALA NZHENZE Bruno,

puisque c’est de lui qu’il s’agit :

-A bien voir, .Monsieur TSHIBALA NZHENZE Bruno, n’est ni l’une, ni

l’autre de ces 3 personnes citées ci-haut. Aussi, il n’est plus membre

de l’UDPS il y a belle lurette, à cause de son vagabondage politique

et son indiscipline à la ligne politique tracée par le parti.

– Donc, rien que pour ces raisons parmi tant d’autres que nous taisons

faute du temps, il s’avère que Monsieur TSHIBALA NZHENZE Bruno n’a pas

qualité de convoquer une quelconque réunion de l’UDPS et surtout pas

un congrès.

– Nous comprenons qu’en tant que ministre de la Kabilie, se croyant

investi du pouvoir et utilisant sans contrôle l’argent du peuple

congolais meurtri, il a fait fi de toutes les considérations légales

et il a choisi la voie de passage en force :

1) Il a convoqué un conclave ; qui n’est même pas prévu dans les

textes du parti.

2) Il a convoqué son congrès avec un groupe d’individus acquis à sa

cause par l’achat des consciences et s’est proclamé par acclamation,

dit-on, président de son UDPS.

– En tant que juriste, quels sont les articles et de quels Statuts et

Règlement Intérieur a-t-il évoqué pour motiver son aventure? Cette

question mérite une réponse de sa part.

La base de l’UDPS (Kinshasa n’est pas surprise ni étonnée de voir ce

fameux 1e ministre de Kabila se vautrer dans la poussière.

– Aujourd’hui Monsieur TSHIBALA NZHENZE avec ironie, parle de baptiser

cet immeuble du nom de Monsieur Etienne TSHISEKEDI, notre leader.

Présentement, vous êtes 1e ministre chef du gouvernement, pourquoi pas

décider de donner à ce grand homme le nom d’une grande Avenue d’un

quartier ou d’une ville dans notre pays? Ensuite vous voulez occuper

notre permanence, pour bien tourner vos aventures. Mais Monsieur

TSHIBALA NZHENZE Bruno même si vous avez des amnésies chroniques ou

trou de mémoire vous ne pouvez pas oublier l’argent vous remis pour la

réfection de la même permanence.

Les témoins de l’affaire sont là et vivent encore, ils n’ont pas

courte mémoire comme vous.

– Comment Papa Bruno peut se proclamer Tshisekediste avec un discours

et comportement Kabilistes? On l’a vu humilié, trainé dans la boue par

les députés au Parlement lors du dépôt tardif de budget de 2017-2018.

Faux Tshisekediste, il n’a eu que ses yeux pour pleurnicher et

demander pardon comme un écolier devant son chargé de discipline.

Traitement qu’aucun de ses prédécesseurs 1e ministre dans les mêmes

conditions de dépôts tardifs des budgets n’ont jamais connus. Où ‘est

votre Tshisekedisme? Tshisekedisme dont vous revendiquez abusivement

la paternité, tout le monde le sait, a plusieurs fois refusé les

nominations faites dans des conditions floues. Vous le savez aussi

bien. Qu’attendez-vous pour démissionner? Parce que votre nomination a

été faite dans des conditions décriées par tous. Comme vous avez

librement accepté de gonfler les rangs de la majorité de Kabila, vous

ne pouvez vous comporter autrement. Vous avez l’obligation d’emboiter

le pas à votre nouveau maître à penser Kabila. Comme il est l’autorité

morale du PPRD, vous êtes aussi devenu l’autorité morale de votre

UDPS.

– Comme ceux qui se ressemblent s’assemblent, vous n’avez pas fait

votre choix au hasard. Vous avez cédé la Présidence de votre parti à

un autre exclu du parti pour les mêmes raisons que vous,

– Monsieur Loseke, docteur en médicine de son état, lui aussi traîne

un passé sombre et douloureux que nous taisons aujourd’hui. Monsieur

TSHIBALA NZHENZE Bruno vous faites honte à TSHISEKEDI, à l’UDPS et aux

vrais Tshisekedistes que nous sommes. Il n’y a rien de TSHISEKEDI en

vous !

– Papa Bruno, 1e ministre de la MP, l’UDPS Kinshasa qui vous connait

bien et que vous connaissez aussi bien, vous donne un conseil sage, à

prendre ou à laisser : vous avez le pouvoir, vous avez l’argent, rien

ne vous manque, créez votre parti, vous viviez tranquille et heureux.

– Sinon votre sort est celui qu’a connu : Birindwa, Kalonzu, Beltchika

et autres que vous connaissez très bien.

-Sachez pour terminer que le vrai congrès extraordinaire de l’UDPS

Tshisekedi est en train d’être préparé. La date de sa convocation sera

bientôt fixée et rendue publique.

– La base de l’UDPS Kinshasa, fer de lance de notre parti, vous met en

garde. Elle ne vous laissera pas aller plus loin avec vos aventures.

Elle est décidé à vous barrer la route. C’est notre détermination.

Fait à Kinshasa,

le 17/12/2017

Pour l’UDPS Kinshasa

Les Fédérations

Grégoire MASSOMBO N’DONTONI/FUNA

Kalala Claude/LUKUNGA

Mathieu Kasareda/MONT AMBA

Jean Tezo/TSHANGU