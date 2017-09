Le «LPN» de Mirindi : le changement à partir du centre

Créé le 16 décembre 2016 à l’initiative de Jean-Pierre Mirindi Namusihe, assisté de 26 co-fondateurs représentant les 26 provinces issues du dernier découpage territorial, et agréé par le ministère de l’Intérieur en date du 28 août 2017, le LPN (Levons-Nous pour la

Nation), a connu sa sortie officielle le samedi 23 septembre dans la salle Boka du CEPAS, dans la commune de la Gombe. A cette occasion, le précité, à la fois fondateur et président national de ce nouveau parti, a donné la vision de son combat politique à travers un message assorti d’une conférence de presse.

Selon Jean-Pierre Mirindi, le « LPN » se veut le creusent de

l’amélioration du bien-être social des Congolais, du développement, du

changement et de l’éveil patriotique. Conscients que la RDC est

confrontée, depuis des décennies, à une grave crise multiforme aux

plans politique, social et économique, le dernier-né des partis

politiques congolais voudrait refonder la nation en s’appuyant sur les

valeurs de laïcité, de liberté, de justice, d’égalité, de solidarité

et de travail productif et créateur de richesses, de tolérance et de

droit à la différence.

Parti idéologiquement situé au centre, « Levons-nous pour la Nation »

s’est assigné pour mission de concourir à l’expression du suffrage

universel dans le respect des valeurs républicaines ci-haut évoquées,

dans l’unité et l’indépendance de la Nation. Son ambition est de

participer à l’instauration d’une gouvernance citoyenne. Eclairer

l’opinion publique, proposer des voies de sortie de crise, arrêter des

stratégies de conquête démocratique du pouvoir ou à défaut, y

participer, sont autant d’engagements pris par Mirindi et les 26

co-fondateurs de « LPN » dans le but de rompre avec la gouvernance

hasardeuse et corriger les faiblesses institutionnelles du moment.

Bref, cette nouvelle formation politique se bat en vue de l’émergence

d’un nouvel ordre politique, social et économique en République

Démocratique du Congo. Partisan d’un Etat fondé uniquement sur des

valeurs, Jean-Pierre Mirindi a saisi l’occasion pour fustiger le décor

peu enviable d’intimidations des acteurs politiques, de fraudes

électorales, d’achat des consciences qui s’observe lors de la

compétition des urnes, à chaque niveau. Le dernier cas en date est

celui de l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans quelques

nouvelles provinces démembrées, au terme de laquelle l’argent et les

tripatouillages ont étouffé la « vérité » des urnes. Candidat

malheureux à ce scrutin, le fondateur de « LNP » a confié n’avoir

nullement l’intention de baisser les bras. Aux prochains rendez-vous

électoraux, son parti va aligner des candidats à tous les niveaux des

scrutins, des locales à la présidentielle.

Kimp