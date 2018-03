Loseke Nembalemba toujours «Belge» !

Le professeur Tharcisse Loseke, ci-devant Président Délégué de l’UDPS,

aile Tshibala Nenzhe, n’est pas encore au bout de ses peines. Il a

beau se prévaloir de sa nationalité congolaise, mais il est encore et

toujours Belge de par le «Moniteur Belge» encore en vigueur jusqu’à ce

jour. Tout d’abord, le Procureur de la République siégeant n’a pas

abordé cette question soulevée comme exception d’ordre public hier

lors de l’audience publique au Tribunal de Paix de Matete par les

avocats de Jean-Marc Kabund-A-Kabund, actuellement Secrétaire général

de l’UDPS.

En outre, jusqu’à ce jour, le professeur Loseke n’a pas encore déposé

devant les instances administratives et judiciaires compétentes

congolaises l’acte authentique de sa renonciation à la nationalité

belge et approuvée par l’administration du Royaume de Belgique.

La Boite à Pandore de José Makila

On rappelle que cette question de congolité avait ébranlé l’Assemblée

nationale au cours de la toute première séance publique de cette

chambre à l’époque présidée par Vital Kamerhe en 2017. En effet, ce

jour-là, piqués par on ne sait quelle mouche venimeuse, des membres de

cette chambre basse avaient défilé à la tribune de cette institution

parlementaire pour accuser leur collègue Alex Kande Mupompa de détenir

la nationalité belge. A ce titre, avaient-ils déclaré, il ne pouvait

pas se présenter comme candidat au poste de gouverneur du Kasaï

Occidental.

Lors des mêmes débats fort houleux, le député José Makila, alors

membre du Mouvement de Libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, avait

mis le feu aux poudres en déclarant sans peur ni vergogne que son

parti et certains de ses alliés disposaient des listes des membres du

gouvernement, du parlement et d’autres institutions de la République

jouissant de diverses nationalités étrangères. «Le moment venu, nous

allons rendre publiques ces listes», avait-il averti, sous les

applaudissements nourris de la salle. Grande frayeur et forte émotion

dans la grande salle des Congrès.

Le moratoire de Vital Kamerhe

Ayant obtenu une suspension des travaux et après consultations avec

les différents présidents des groupes parlementaires en vue de calmer

le jeu et faire ramener la sérénité des débats, le président de la

chambre basse avait proposé le fameux moratoire pour permettre à ceux

qui détiendraient une autre nationalité que celle d’origine de

procéder aux démarches pour se mettre en règle avec les prescrits de

la Constitution, surtout en ce qui concerne la loi sur la nationalité.

Voilà comment l’on avait sauvé les meubles mais la question est

demeurée intacte car bon nombre ont continué à détenir une autre

nationalité pour diverses raisons. C’est le cas du professeur Loseke

comme ce fut celui du premier ministre Samy Badibanga tout au début de

son mandat à la tête du gouvernement de transition, il y a huit mois.

KKNT

L’ARRETE DE THAMBWE MWAMBA

Attendu qu’en l’espèce, l’impétrant, Monsieur Loseke Nembalemba

Tharcisse, a établi avoir possédé la nationalité congolaise d’origine;

Attendu que cette déclaration a été introduite en date du 26 janvier

2017, enregistrée par le Ministre d’Etat,, Ministre de la Justice et

Garde des Sceaux sous le numéro 000025, volume I folio 050 et a fait

l’objet de la délivrance de l’attestation n°005/CAB/ME/J& GS/DCC/2017

du 06 février 2017 portant déclaration de renouvellement de la

nationalité congolaise d’origine.

Attendu que de l’examen du dossier personnel de l’impétrant Monsieur

Loseke Nembalemba Tharcisse, il se révèle qu’aucune cause d’indignité

pouvant fonder le Gouvernement à s’opposer à sa requête n’a été

retenue, à sa charge mais au contraire, l’impétrant a conservé, avec

la République Démocratique du Congo, des liens manifestes de

rattachement, notamment d’ordre familial ou sentimental, culturel,

professionnel et économique;

Qu’il déchet dès lors de faire droit à sa requête;

Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice;

ARRETE :

Article 1er : Est reçue et enregistrée sous le numéro 00025, volume I,

Folio 050, la déclaration de renouvellement de la nationalité

congolaise d’origine du 26 janvier 2017, de Monsieur Loseke Nembalemba

Tharcisse.

Articule 2 : A recouvré sa nationalité congolaise d’origine, après

renonciation à sa nationalité belge d’acquisition, Monsieur Loseke

Nembalemba Tharcisse, né à Tshumbe, le 27 janvier 1949 et résident à

Kinshasa, au numéro 60/18 de l’avenue de la Justice, dans la commune

de la Gombe, en République Démocratique du Congo;

Article 3 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures

contraires au présent arrêté.

Article 4 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de

l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa

signature.

Fait à Kinshasa, le 06 ….2017

Alexis Thambwe Mwamba