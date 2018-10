L’OPPOSITION EN EXIL A-T-ELLE ENCORE DES MENINGES ?

J’avais dit l’autre jour que les 2 prétendus ultra favoris leaders invalidés préféraient le maintien du statut quo avec Joseph Kabila plutôt que de venir renforcer ceux qui s’organisent pour empêcher la fraude et mettre fin à l’humiliation nationale. Il faut demander à Moïse Katumbi et à son chien de garde Francis Kalombo, si à 60 jours

du scrutin, ils pensent que Joseph Kabila et son caniche Naanga sont en mesure d’organiser les élections le 23 décembre avec 10.200 machines à voter qui sont encore bloquées à Matadi et d’autres annoncées mais non encore identifiées.

Nous savons tous qu’ils ne sont pas prêts et surtout qu’ils n’ont pas

l’intention d’organiser ces élections de sitôt. Ils cherchent une

nouvelle transition. Alors pourquoi leur donner un prétexte pour

justifier leur retard et mettre la responsabilité sur le dos de

l’opposition. L’opposition n’a aucun intérêt à se bloquer sur le

problème de la machine à voter ? Nous savons qu’avec ou sans machines

à voter, Naanga a le pouvoir de proclamer les résultats qu’il veut,

comme l’a fait l’infâme Mulunda, soi-disant pasteur, en 2011. Il n’a

besoin que d’une feuille, d’un bic et d’une caméra pour le faire.

L’opposition doit plutôt s’organiser, quadriller le pays et les

territoires, se mobiliser et lever une armée de soldats électoraux

pour tout vérifier, tout contrôler et contrer toute velléité de

tricherie. Une simple marche de plus contre la machine à voter ne

changera rien. C’est évident. Pire, elle va tout simplement épuiser

les forces et la mobilisation populaire dont on aura besoin pendant et

après le scrutin.

Les congolais ne sont pas naïfs. Ils constatent ébahis et avec

regrets que les leaders invalidés n’ont jamais envisagé de soutenir

quelqu’un d’autre que eux-mêmes. Ils sont une partie du problème du

Congo car ils agissent sur ordre de forces obscures, internes et

étrangères. Chassez le naturel, il revient toujours au galop.

Le bon sens et l’amour du Congo aurait voulu qu’ils s’alignent sur le

candidat le mieux placé et qu’ensemble ils œuvrent pour empêcher un

nouveau hold up électoral par une mobilisation sur le vote et l’après

vote et non une mobilisation prématurée et stérile, pour donner

l’occasion à Kabila de décréter l’état d’urgent et de mettre un terme

au processus. Ils doivent savoir qu’ils ne sont ni les seuls, ni les

plus engagés, parmi ceux qui veulent en découdre avec la kabilie. Ceux

qui sont sur le terrain et qui luttent en live et non à travers

internet, ont une meilleure mesure de la réalité. Que diront-ils

après, si ce travail est fait sans eux ? Ils seront considérés comme

des alliés objectifs de Kabila et de Ramazani.

C’est mawable !

*# Dr Albert Mbutuku #*