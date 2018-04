L’Opposition conteste les chiffres de la CENI

Dans une déclaration commune signée Félix Tshisekedi pour l’UDPS/Alliés, Vital Kamerhe pour UNC/Alliés, Pierre Lumbi pour Ensemble, Eve Bazaiba pour MLC/FRC, Freddy Matungulu et datée du 11 avril 2018, l’Opposition politique congolaise conteste énergiquement les statistiques rendues publiques par la CENI (Commission Electorale

Kimp

COMMUNIQUE DE L’OPPOSITION POLITIQUE CONGOLAISE

Réunie ce mercredi 11 avril 2018 à Kinshasa, l’opposition politique

congolaise exprime sa profonde préoccupation face à l’attitude

désinvolte de la CENI dans la gestion du processus électoral. Elle

insiste sur l’urgence des mesures correctives pour garantir la

crédibilité des résultats des prochaines élections.

A cet effet, l’opposition politique congolaise note ce qui suit :

1•. Les données statistiques des électeurs présentées par la CENI sont

incorrectes. En effet, la CENI affirme avoir enrôlé 44.542.289

électeurs, radié 5.381.763 doublons et 902.290 mineurs. Ce qui donne

en réalité 40.258.236 électeurs consolidés. Cependant la CENI a

affiché des chiffres manifestement et intentionnellement inexacts de

40.287.387, soit un gap de 29.151 électeurs. Ce qui dénote le

caractère peu sérieux du travaiI de la CENI :

2. Le nombre excessivement élevé de doublons détectés et l’enrôlement

irresponsable des bébés et enfants dénote d’une tentative de tricherie

en amont, ce qui constitue des actes inciviques et susceptibles des

poursuites judiciaires ;

3. Face à ces dérives dans les opérations d’enrôlement, de nettoyage

et consolidation du fichier électoral, l’audit du fichier électoral et

du serveur central s’impose, suivi de la publication des radiés et des

mineurs enrôlés par circonscription. L’annulation et le retrait des

canés invalidées, afin d’évite toute exploitation ultérieure lors du

vote ;

4, Prend acte de la position officielle du Gouvernement Coréen et la

Commission électorale Coréenne qui relèvent les risques de fraude à

grande échelle liés à l’utilisation de’ la machine à voter proposée

par l’entreprise MIRU SYSTEM. Le Gouvernement coréen s’étant

désolidarisé de cette entreprise, elle réitère son rejet de la machine

et insiste auprès de la CENI sur l’urgence de l’abandon de ce projet

porteur des germes de conflits, et invite par ailleurs le Gouvernement

Coréen de faire annuler le contrat liant l’entreprise MIRU à la CENI,

car, conclu sur fond des graves suspicions de corruption ; demande

instamment aussi aux USA et aux pays occidentaux et la République de

Corée à bloquer les comptes de l’entreprise MIRU SYSTEM pour

transaction illicite ;

5. Dénonce le détournement qui caractérise la commande des machines à

voter car, il n’existe aucune ligne budgétaire dans la loi des

finances de l’exercice 2018, relative à l’achat des machines à voter :

invite le procureur général de la République à ouvrir une information

judiciaire d’autant plus qu’une machine qui coute en réalité 400

dollars est achetée par la CENI au prix de 1500 dollars la pièce, fait

reconnu par le Président de la CENI ;

6. Prend acte du retrait du soutien technique à la CENI sur la

question de la machine à voter par l’Association Mondiale des Organes

de Gestion des Elections (A-WEB) ;

7. Face à ces développements alarmants, elle s’étonne de l’entêtement

de la CENI et rappelle que l’utilisation de la machine à voter viole :

a) la constitution qui exige des élections libres, transparentes et secrètes ;

b) les dispositions pertinentes de la loi électorale spécialement

l’article 237 ter :

c) le calendrier électoral en exécution qui prévoit aux points 38, 39

et 40 des opérations d’impressions et des déploiements de bulletins de

vote ;

8. Aussi, tout en saluant le renouvellement du mandat de la Monusco à

travers la résolution 2409 du Conseil de Sécurité des Nations Unies,

invite-t-elle la Communauté Internationale à continuer à accompagner

le processus électoral en RDC, conformément aux autres Résolutions

pertinentes notamment 2277 et 2348 du CSNU :

9. Demande le remplacement du Délégué issu de la Composante UDPS au

sein du Bureau de la CENI, conformément à l’Accord de la Saint

Sylvestre en son point IV.5.b :

10. Invite, enfin, le peuple congolais à rester vigilant, à ne pas

céder à la manipulation, et à s’apprêter à exercer sans retenue son

droit constitutionnel de changer démocratiquement le leadership du

pays.

Fait à Kinshasa, le 11 avril 2018

UDPS/Alliés

Félix Tshisekedi Tshilombo

UNC/Alliés

Vital Kamerhe

Ensemble

Pierre Lumbi Okongo

MLC/FRC

Eve Bazaiba Masudi

CNB/SYENCO

Freddy Matungulu Mbuyamu Ilankir