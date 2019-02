L’Ong “Abierto” au secours des orphelins de Selembao﻿

L’orphelinat « Cris des enfants” a reçu la visite de la délégation de l’ONG “ABIERTO”, le lundi 11 fevrier. C’est tôt le matin que l’équipe ABIERTO a effectué le déplacement de la commune de Selembao, à l’arret Bambou, sur l’avenue 24 novembre, d’où on peut apercevoir de loin la pancarte indiquant la route qui mène à ce centre d’encadrement et d’hébergement des enfants.

Elle était accompgnée par la coordination de l’orphelinat, avec à sa tête le promoteur MBUMBA PANZU Flamme qui, en mars 2009, avait eu l’idée d’encadrer des enfants orphelins et abandonnés, mais aussi des veuves. Au total, 44 enfants, dont le plus petit a 4 mois et le plus âgé 19 ans, sont pris en charge. En ce qui concerne les veuves, elles sont au nombre de 40.

L’ong “Abierto”, avec une aide constituée essentiellement de riz, poulets, poissons frais, haricots, farine de maïs et fournitures scolaires (sacs, cahiers, stylos, crayons et autres), est allée soulager les besoins primaires de cette catégorie de sinistrés.

Cette aide a été bien accueillie par les enfants et leurs encadreurs, qui ont remercié l’ong Abierto pour ce geste de charité.

Mbumba Panzu, coordonateur de l’orphelinat, a expliqué les difficultés que rencontre son centre pour la prise en charge de ces enfants défavorisés . Il s’agit notamment du manque d’eau potable, de l’accès difficile aux soins de santé, à la scolarité et au logement. Melba Muzola