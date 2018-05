Lokondo exige la révision de la loi électorale

Au regard du temps qui reste pour aller aux élections et de l’impératif du calendrier électoral publié le dimanche 5 novembre 2017 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), le député national Henri Thomas Lokondo tient à prévenir le risque lié à la perturbation de l’organisation des scrutins que les Congolais attendent avec impatience.

Pour ce faire, il propose que des mesures soient prises dès maintenant par l’Assemblée nationale allant dans le sens de modifier quelques dispositions de la loi électoralem notamment celles relatives à l’enrôlement des Congolais de l’étranger. Raison : vu les contraintes techniques et financières auxquelles le pays fait face, cette opération présente de gros risques de porter atteinte au calendrier électoral pour la tenue des élections présidentielle et législatives prévues le 23 décembre prochain.

Dans une motion incidentielle faite au cours de la plénière du lundi

30 avril, l’élu de Mbandaka a démontré noir sur balnc comment la

participation de nos compatriotes de l’étranger au processus électoral

pourrait porter préjudice à l’organisation des élections prévues le 23

décembre 2018. Les contraintes techniques et financières constituent

le principal handicap du retard que cela pourrait avoir sur le

calendrier électoral.

C’est pourquoi pour aller vite, et surtout éviter tout énième report

des élections avec des conséquences imprévisibles que l’on peut

s’imaginer, il suggère que le Parlement prenne ses responsabilitésm

pour procéder à la révision des dispositions de la loi,

particulièrement celles relatives à la participation des Congolais de

l’étranger au vote. Et c’est maintenant qu’il faut le faire, parce que

le calendrier de la Ceni prévoit l’enrôlement des Congolais de la

diaspora entre juillet et septembre 2018, période où le parlement sera

en vacances. En plus, personne n’ignore que c’est le moment où tout le

monde sera occupé à peaufiner des stratégies en rapport avec les

scrutins. Autrement dit, tous les élus actuels seront déjà dans la

fièvre électorale.

En outre, H.T. Lokondo qttire l’attention sur le fait que les

Congolais se retrouvent partout à travers le monde. On ne devra pas

privilégier les uns au détriment des autres. C’est-à-dire s’il faut

les enrôler, il faudra le faire sans exclusive. Ce qui est difficile

voire impossible avec le budget actuel de l’Etat, et aussi le temps

qui reste.

C’est ici qu’il a rappelé que même les pays occidentaux qui ont plus

de moyens, certains avaient dû supprimer le vote de leurs compatriotes

de l’étranger pour ne pas perturber l’organisation des élections dans

les délais impartis.

Jugeant pertinente l’observation soulevée par son collègue, le

président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku a dit qu’il prendra

contact avec le gouvernement afin d’en discuter. Aucune objection n’a

été observée dans la salle.

