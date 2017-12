La loi électorale révisée de 2017 : un délit d’ignorance orchestré par la Majorité Présidentielle

Animée d’une ferme détermination à changer tout ce qui fixe les règles

du jeu démocratique en sa faveur, la Majorité présidentielle commet un

délit d’ignorance. L’écrivain français Henry-René-Albert-Guy de

Maupassant traduisait ce délit d’ignorance en ces termes : « Ce n’est

pas difficile de passer pour fort ; le tout est de ne pas se faire

pincer en flagrant délit d’ignorance. On manœuvre, on esquive la

difficulté, on tourne l’obstacle, et on colle les autres au moyen d’un

dictionnaire avec des mots inconnus par ces derniers. Car, tous les

hommes sont bêtes comme des oies et ignorants comme des carpes ». Et

moi j’ajoute que « les hommes à la longue s’assagissent, même en

réveil tardif ».

La jonglerie politique de la Majorité présidentielle actuelle

consiste à user de mots fort complexes que le commun de mortel ne

connaît guère et elle se fait fort d’impressionner les ignorants. Il

en fut le cas d’abord avec le choix d’un mode de scrutin à la

proportionnelle au plus fort reste, ensuite avec le mode de scrutin à

tour unique et enfin avec le fichier électoral intégral, duquel sera

tiré le taux de représentativité des formations politiques au seuil

élevé de (3%) sur une circonscription électorale unique.

Malheureusement, les trois jongleries se sont avérées

contreproductives pour les stratèges de la Majorité présidentielle. Et

le délit d’ignorance s’est soldé par un grave défaut d’intelligence, à

cause d’un cirque trop risqué.

Alors que nombreux experts congolais consultés sur le mode de scrutin

approprié pour un pays post-conflit proposaient le mode de « scrutin à

la proportionnelle à la plus forte moyenne », la composante du

gouvernement de la Transition se fit inspirée par le groupe d’experts

de l’Université belge de Liège, sous la conduite du professeur Bob

Kabamba, pour lever l’option « d’une proportionnelle au plus fort

reste ».

La « proportionnelle à la plus forte moyenne » avait l’avantage de

consolider les grands regroupements politiques en leur accordant après

chaque levée du premier siège du quotient électoral, de nouveaux

sièges additionnels à la suite de la grande moyenne de voix totales

obtenues. Tandis que la « proportionnelle au plus fort reste »

redistribuait automatiquement aux autres petits partis politiques et

indépendants en compétition électorale, toutes les voix restantes

selon l’ordre décroissant de grandeur pour tous les compétiteurs

jusqu’à l’épuisement.

Dans l’esprit de cette « composante du gouvernement » génitrice de

l’actuelle Majorité présidentielle, le scrutin à la « proportionnelle

au plus fort reste » lui permettait d’organiser un hold-up électoral

grâce aux partis politiques affidés en 2006 et aux partis tiroirs en

2011. Ainsi, tous ces petits partis affidés et tiroirs au PPRD

pouvaient bénéficier du « plus fort reste » indistinctement de leur

positionnement à l’échelle de voix obtenues par chacun d’eux dans

leurs circonscriptions électorales respectives.

En 2006, la majorité présidentielle ne pouvait être confortable qu’en

s’alliant avec le PALU, pourtant en perte de vitesse, parce que

parti régional concentré au seul Kwilu dans la province de Bandundu.

La consistance de la majorité parlementaire du mandat 2006-20011 ne

s’en remit pas pour autant, hormis la réformes contestées en 2008 sur

la réforme sulfureuse des entreprises publiques et le code des

contrats miniers/pétroliers fort compromettant. Cette période fut

marquée par la ruée de capitaux vautours et de trafiquants de

blanchissement d’argent, ainsi que celle des marchés d’Etat fort

controversés avec la Chine, l’Inde et les financiers maffieux qui

marquèrent les premières grandes dérives de gouvernance en RDC.

Le régime en place se rendit vite compte que ce scrutin de la «

proportionnelle au plus fort reste» n’était pas en mesure d’assurer

une majorité confortable pour exercer le pouvoir exécutif à sa guise

et pour recadrer la majorité parlementaire fragmentaire et éparse.

Il fut donc entrepris un correctif puissant par la révision de la

Constitution pour introduire par référendum une révision

constitutionnelle relative au mode de scrutin. Il fut imaginé un mode

de scrutin à un seul tour après la révision constitutionnelle de 2011

pour donner l’avantage du poids à une large majorité présidentielle

sortie d’un seul tour. Ainsi, même avec moins de 50% de suffrages

exprimés, leur candidat à la présidence pourrait être élu. La relative

faible majorité présidentielle avec moins de 50% pourra être compensée

au niveau de l’élection législative avec une majorité parlementaire à

plus de 50%, grâce aux partis-tiroirs.

Malheureusement, le faible pourcentage réalisé lors de l’élection

présidentielle fit qu’un pourcentage de près de 58 % d’électeurs ne

l’ont pas élu et la reconstitution d’une majorité au parlement ne put

se faire qu’avec près de 10 % d’élus ne l’ayant pas voté. D’où sa

grande fragilité et fébrilité face à l’opposition.

Ainsi, le scrutin à un seul tour va montrer ses limites et le

Président fut pris en otage par sa propre majorité où tous les mots

d’ordre pour voter au parlement des lois favorables au pouvoir se

négociaient à coût payant.

Pour parer à ce déficit de légitimité, la Majorité présidentielle va

user d’une jonglerie d’usure pour travailler sur le report des

élections de 2016. Elle va inventer l’astuce du recensement général

hypothétique pour obtenir un fichier électoral intégral aussi

hypothétique. La loi électorale de 2015, dont le socle du montage

était de faire enliser le recensement pour une prolongation de fait

des échéances électorales, fut grippée par des manifestations

populaires à travers le pays, mais réprimées avec une violence menée

impitoyablement par des éléments commis à la tâche. Ainsi, ces

manifestations mirent en échec la manœuvre du recensement général et

du fichier électoral intégral.

Aujourd’hui, la majorité présidentielle ouvre la voie à une nouvelle

jonglerie pour élever le seuil du taux de représentativité à 3% ou 1 %

des partis politiques au niveau de la circonscription nationale pour

permettre, grâce à la machine électronique à voter, à gonfler les voix

en faveur de l’unique parti étatique, le PPRD.

La Majorité présidentielle va se livrer à un jeu obligeant le

gouvernement à présenter un nouveau projet de loi électorale insensée

et le parlement à l’adopter aveuglement au prix du suicide de nombreux

députés nationaux issus de petits partis ou de partis d’intérêts

locaux, ainsi que d’élus indépendants.

La leçon à tirer est que si cette transposition bien irrégulière du

taux de représentativité des formations politiques et des indépendants

au niveau de la circonscription électorale nationale ou unique sur la

circonscription territoriale se validait, les citoyens éliront au

Parlement, non pas leurs propres candidats choisis aux urnes, mais

ceux issus de formations politiques favorisées par une machine

électorale à voter fort tronquée et truquée.

Mais en supposant que le PPRD et la Majorité présidentielle optent

pour un tel schéma unilatéral suicidaire d’un taux de représentativité

élevé pour les partis politiques, il n’y aura d’autre option pour les

formations politiques de l’opposition et d’anciens alliés ou affidés

que de lui faire barrage en constituant une grande coalition politique

pour une alternance politique démocratique crédible et paisible.

Et cela pour trois raisons simples. La première est éthique, car le

PPRD n’a jamais respecté ses engagements et moins encore ceux donnant

lieu à un pouvoir de coalition ; la seconde raison est politique,

puisqu’il renie le principe de pluralisme inscrit dans notre

Constitution et réduit à néant toute alternance politique, même en

faveur de ses fervents alliés et la troisième raison est

socio-économique, en ce que le PPRD n’est plus capable d’offrir un

programme crédible de redressement économique et de promotion

sociale, moins encore celui du développement pour la RDC.

En conclusion, la scène politique congolaise est polluée par la seule

volonté du pouvoir en place à ne pas vouloir favoriser une alternance

politique démocratique. Il en fut ainsi avec le Président Joseph

Kasa-Vubu qui refusa de passer le pouvoir au Premier ministre issu de

la majorité pour nommer successivement Joseph Ileo, Cyrille Adoula et

Moïse Tshombe. Et les trois Présidents suivants, notamment

Joseph-Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila ont

trouvé de bonnes raisons manifestement dilatoires pour ne pas

organiser des élections démocratiques.

Les partis politiques de l’opposition ruinés ou divisés n’étant

jamais en mesure d’assumer une lutte politique en regroupement uni et

organisé pour une alternance politique démocratique en RDC et au

regard des intentions nébuleuses de la communauté internationale

prisée par les intérêts divergents, la voie de la survie démocratique

du peuple congolais passe par sa propre prise en charge dans une

conscience politiquement résolue, mais non anarchique.

Le pouvoir en place devra assumer sa part de responsabilité pour se

choisir d’être du côté du peuple ou contre le peuple et les choses

seront dites.

Il ne sert donc à rien de jouer au plus fort comme le dit l’écrivain

français Maupassant. Car le délit d’ignorance se transforme toujours

en défaut d’intelligence. Ainsi dit-on, on ne trompe pas tout le

peuple tout le temps, on finit par se tromper soi-même par le

rattrapage de la vérité. Et souvent bien en retard !

Jean Marie Nkashama Nkoy