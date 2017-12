Loi électorale : des femmes interpellent le Chef de l’Etat

La non prise en compte du principe de la parité homme-femme dans le

projet de loi portant organisation des élections présidentielle,

législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, voté la

semaine dernière au Parlement, a terriblement déçu les femmes militant

au sein des organisations de la société civile et des partis

politiques.

A cet effet, le Cadre Permanent de Concertation de la Femme

Congolaise (CAFCO), en collaboration avec le Mouvement Rien Sans les

Femmes (RSLF), a organisé une conférence de presse le lundi 18

décembre 2017 à son siège, dans l’enceinte du ministère du Travail et

de la Prévoyance Sociale. Cette conférence avait pour but d’attirer

l’attention du Chef de l’Etat sur cette anomalie contraire à l’esprit

et à la lettre des dispositions pertinentes de la Constitution en

matière de parité.

Cette activité avait pour animatrices Rose Mutombo (présidente

nationale de CAFCO), Adine Omokoko (secrétaire générale de Cafco),

Léonie Kandolo (membre de Cafco), Irène Esambo (RSLF) ainsi que

Solange Masumbuko de l’AFDC. Pour ces femmes, il est temps que les

institutions du pays prennent en considération les prescrits

sacro-saints de la Constitution de la République d’une part, et les

instruments régionaux et internationaux ratifiés par le pays d’autre

part.

S’agissant de l’alignement des femmes sur les listes électorales, Me

Irène a souligné que cette question fait débat depuis le Dialogue

Intercongolais de Sun City (2002). « C’est pourquoi, il est important

que nous puissions faire ce plaidoyer en vue d’attirer l’attention du

Président de la République pour que les dispositions genre, qui ont

été élaguée du projet de loi voté par l’Assemblée nationale soient

réintégrées ».

Voici en quoi se résume, en gros, les revendications des femmes de

CAFCO et RSLF: -a prise en compte de la parité homme-femme ; la

cooptation d’une femme par province (art.118) ; l’ajout du point 4 à

l’article 22 pour rendre effectif le respect de la parité-homme femme

(point 4. Cette disposition stipule notamment qu’« une liste est

irrecevable si… elle ne respecte pas l’article 13 de la présente loi »

(art.22 point 2).

« Dans les circonscriptions comptant cinq sièges ou plus, un siège

est réservé à la compétition des femmes » (Art.118) ; le principe de

rotation des candidats chefs coutumiers doit s’appliquer en tenant

compte des diversités ethniques du territoire ou de la province, selon

le cas, ainsi que de la représentation de la femme (Art. 154) ; la

prise en compte des personnes vivant avec handicap (Art. 13), et

enfin, les noms des deux suppléants dont un homme et une femme

conformément à l’article 14 de la Constitution et 13 de la présente

loi (Art. 149,186, 211).

Ces femmes ont rappelé que leurs revendications s’inscrivent dans la

droite ligne du message du Chef de l’Etat devant le Parlement réuni en

Congrès à l’issue des Concertations Nationales en 2013, dans lequel il

donnait instruction au Parlement de prendre des mesures nécessaires

pour instaurer le système à compétition unique des femmes dans une

circonscription à trois sièges, dont un devrait revenir à la

compétition exclusivement féminine.

Interrogé sur les scores modiques des femmes dans les précédents

cycles électoraux, Rose Mutombo a fait savoir que ses consoeurs n’ont

jamais échoué. Au contraire, on assiste à leur montée en flèche au

plan de la participation. Leur souci est celui de voir cette

participation être reconnue comme un droit. « Le plaidoyer que nous

faisons aujourd’hui et ici concerne les femmes des 26 provinces de la

République. Nous avons introduit notre demande d’audience auprès du

président. Nous attendons la suite », ont fait savoir les panelistes.

Dorcas NSOMUE