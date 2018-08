Loi électorale : faux débats sur Shadary, Bemba, Katumbi…

Après le renoncement officiel de Joseph Kabila à un troisième mandat, plusieurs officines politiques tentent de distraire l’opinion nationale en lançant de faux débats sur l’éligibilité ou non de certains candidats à l’élection présidentielle du 23 décembre 2018.

Alors que la loi électorale révisée en décembre 2017 est claire, comme l’eau de roche, sur les critères de recevabilité et d’irrecevabilité des candidatures, elles font croire qu’Emmanuel Shadary, le dauphin du Chef de l’Etat actuellement en fonctions, serait inéligible pour avoir postulé comme « candidat indépendant » sans avoir, au préalable,

démissionné de son poste de Secrétaire Permanent du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie) et que Jean-Pierre Bemba le serait aussi pour avoir été condamné à une année de prison dans l’affaire de subornation de témoins, encore pendante de la Cour Pénale Internationale.

C’est le lieu de relever, à la lumière de la loi électorale précitée,

dont Le Phare se fait le devoir de publier l’intégralité dans la

présente édition, que l’incise relative à la démission préalable des

candidats indépendants de leurs partis ou regroupements politiques

avant de se porter candidats à un mandat électif a été évacuée du

texte sus évoqué.

Quant à Jean-Pierre Bemba, il n’est sous le coup d’aucune

condamnation définitive dans le dossier de subornation de témoins. En

attendant la décision du juge d’appel, sa candidature à la

présidentielle ne souffre d’aucune irrégularité.

S’il y a un candidat formellement disqualifié, jusqu’à nouvel ordre,

de la course à la présidentielle, avant que la CENI (Commission

Electorale Nationale Indépendante) ne publie la liste provisoire puis

définitive des prétendants au fauteuil présidentiel, c’est bel et bien

Moïse Katumbi, pour n’avoir pas déposé sa candidature dans le délai

réglementaire du 25 juillet au 13 août 2018.

Machine à voter, électeurs fictifs et témoins du vote

Au lieu de se focaliser sur de faux débats concernant la

participation ou non de tel ou tel autre candidat à l’élection

présidentielle, les leaders de l’Opposition auraient intérêts à cibler

trois centres d’intérêt pour espérer obtenir des élections libres,

démocratiques et transparentes. Il s’agit de la machine à voter, des

électeurs fictifs estimés à environ 10 millions et des témoins à

positionner dans les bureaux de vote et centres de dépouillement.

Il lui faut marquer la CENI à la culotte, d’ici à l’ouverture de la

campagne électorale, au mois de novembre, afin de l’obliger à renoncer

à l’utilisation de la machine à voter, dont tout le monde sait qu’elle

est capable de fausser complètement les résultats des urnes. Si la

bataille de ce kit électoral est perdue, la défaite électorale serait

inévitable pour l’Opposition, face au candidat du FCC (Front Commun

pour le Congo).

Il en serait de même d’un fichier électoral regorgeant de près de dix

millions d’électeurs incontrôlés, car sans empreintes digitales au

moment de leur enrôlement. Un nouveau nettoyage des listes électorales

doit être exigé et obtenu, si les forces politiques et sociales

acquises au changement tiennent à remporter l’élection présidentielle.

Si en 2006 et 2011, l’Opposition était livrée, poings et pieds liés,

à la Majorité Présidentielle, tel n’est pas le cas aujourd’hui. On

rappelle qu’à l’époque, elle s’était fait imposer un fichier électoral

bourré de fictifs, doublons et mineurs et une compilation synonyme de

vaste tricherie électorale. Bien qu’ayant positionné des témoins dans

certains bureaux de vote et centres de dépouillement, elle n’avait pas

pris des dispositions pratiques pour leur nourriture, leur motivation,

leur rotation en cas de fatigue ou de malaise, etc.

Affamés, fatigués ou pris par un besoin naturel, ces témoins étaient

obligés soit de s’absenter longuement, soit de déserter définitivement

les bureaux de vote et de dépouillement, laissant le champ libre aux

témoins de la Majorité et aux agents de la CENI pour les opérations de

bourrages des urnes.

Cette fois, au-delà de la surveillance continue des urnes, les témoins

des candidats de l’Opposition devraient veiller à la non immixtion des

hommes en uniforme dans les choix des électeurs, à la transmission

sécurisée des urnes et des procès-verbaux de dépouillement dument

signés par eux à leurs candidats, partis ou regroupements politiques.

Les stratégies d’encadrement des bureaux de vote et dépouillement

devraient être mises au point maintenant.

Kimp