Logistique des élections : la main de la Monusco reste tendue

Comme lors des rendez-vous antérieurs, Florence Marshall, porte-parole de la Monusco, a animé hier mercredi 22 août 2018 la conférence de presse bi mensuelle onusienne.

Le processus électoral en RDC avec comme toile de fond la logistique

des élections ou encore les relations entre Kinshasa et la Monusco ont

figuré dans les échanges entre Florence Marshall et la presse.

Sans mettre des gants, les chevaliers de la plume ont fait ressortir

la gêne de la Monusco face à la position de Kinshasa, encline à se

passer de l’assistance de cet organisme en matière de logistique pour

les élections de 2018. Plusieurs journalistes sont revenus sur la

machine à voter ainsi que sur Moise Katumbi, empêché de regagner la

RDC pour déposer sa candidature aux élections de décembre 2018. Une

autre question a porté sur des rumeurs relatives à l’invalidation de

Bemba et Félix Tshisekedi du scrutin présidentiel de cette année.

Répondant à ces préoccupations, Florence Marshall a laissé entendre

qu’effectivement la Monusco est préoccupée par l’absence de consensus

en ce qui concerne la machine à voter

Elle a signalé que la Monusco adresse mensuellement des rapports au

Conseil de Sécurité sur la situation de la RDC. Rappelant la

dynamique constatée lors du dépôt des candidatures aux divers

scrutins, elle a souhaité voir cet élan perdurer et déboucher sur un

dialogue pour trouver un compromis sur les sujets qui fâchent. Dans la

foulée, elle a fait état des missions de bons offices que mène la

Monusco ou encore l’envoyée du secrétaire général de l’ONU en RDC.

En somme, le travail de l’ombre déployé par Leila Zerrougui se fait

sans caméra et sans bruit. Elle a relevé les cas de certains

rassemblements qui se sont tenus dans certains coins du pays sans être

perturbés par la police. Elle a précisé que la diplomate algérienne

rencontre des opérateurs politiques de tous bords et réfuté la thèse

selon laquelle Zerrougui a pris cause et fait pour le pouvoir. Quant

à la question relative à l’invalidation planifiée de certains ténors

de l’opposition de la course à la magistrature suprême, elle a jugé

plus sage de s’y prononcer après la publication de la liste des

candidats retenus pour la présidentielle du 23 décembre 2018.

Réagissant au problème de la logistique des élections, elle a

indiqué qu’il y a d’une part la volonté du gouvernement congolais de

s’occuper de ce volet et d’autre part le mandat du Conseil de Sécurité

de l’ONU qui demande à la mission onusienne d’apporter son assistance

aux gouvernants Congolais. Affirmant vouloir respecter la position de

Kinshasa sur ce point, elle a relevé le fait que la Monusco n’a

nullement envie de se substituer au gouvernement congolais. Mais la

main de la Monusco reste tendue en direction du pouvoir en place et de

la Ceni en cas de difficultés d’ordre logistique. Enumérant les

différents volets pour lesquels la Monusco s’intéresse, il a fait état

du domaine pénitentiaire, des violations des droits de l’homme….

Elle a rapellé que le Chef de l’Etat, Joseph Kabila, a reconnu

dernièrement le rôle joué par la Monusco et bien d’autres organismes

dans le cadre de la riposte conte Ebola à l’Equateur, embrayant sur

le prolongement de l’assistance technique entre la Monusco et les

FARDC…..

Se voulant optimiste, elle a insisté sur l’opportunité ou non de

parler de verre à moitié vide ou de verre à moitié plein.

Ces échanges ont été précédés par la restitution des témoignages

déclinés en mémoire de Kofi Annan, Secrétaire général honoraire décédé

le samedi 18 août 2018 à l’âge de 80 ans.

Pour Antonio Guterres, à qui le défunt avait jadis confié le poste

de Haut Commissaire aux Réfugiés, Annan a mené l’ONU dans le nouveau

millénaire avec dignité et une détermination sans pareil. Le patron de

l’ONU voit en son devancier un ami et mentor qui partageait sa

sagesse avec les autres. Il avait fourni aux gens du monde entier un

espace de dialogue, un lieu de résolution des problèmes et un chemin

vers un monde meilleur.

Amina Mohammed, vice Secrétaire générale de l’ONU, voit en Kofi

Annan une icône africaine et mondiale qui a vécu une vie engagée au

service de l’humanité.

Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations du maintien de la paix à

l’ONU, dont la Monusco fait partie, a rappelé que l’illustre disparu

était un homme qui s’était « tenu debout pour le bien et qui nous a

tous montré que le chemin de la paix et de la réconciliation était

le fruit de l’optimisme et du dévouement sans faille à la justice ».

Florence Marshall a rappelé les passages dans notre pays d’Annan en

2001 et 2006 et son implication dans la tenue du Dialogue Inter

Congolais.

Jean-Pierre Nkutu