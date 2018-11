L’ODC plaide pour la réouverture de la Maison Schengen de Kinshasa

Dans sa mission de prévention et de défense des intérêts légitimes

des consommateurs congolais, l’ong ODC plaide pour la réouverture de

la Maison Schengen de Kinshasa. Il y a violation flagrante selon elle

d’un des droits fondamentaux du consommateur à savoir « le droit

d’être entendu » qui veut que les intérêts des consommateurs soient

pris en compte dans la conception et l’exécution de la politique

gouvernementale.

A cet effet, elle exhorte le gouvernement à s’inspirer des principes

directeurs des Nations Unies pour la protection des consommateurs, en

fonction de la situation socioéconomique du pays et des besoins de la

population.

– Elle lui recommande d’envisager dans le meilleur délai la

réouverture de la Maison Schengen de Kinshasa pour répondre aux

besoins légitimes des consommateurs congolais et surtout leur

reconnaitre le droit à la satisfaction des besoins de base.

L’Organisation de Défense des Consommateurs (ODC) affirme son

engagement aux côtés des Congolais à porter très haut la défense de

leurs droits.

L’ODC constate que jusqu’à ce jour, face au bloc de l’Union

Européenne, le gouvernement congolais n’a proposé aucune alternative,

alors que les relations diplomatiques avec la Belgique ne sont pas

interrompues.

Elle dénonce le caractère impopulaire que revêt ce jour cette mesure

qui pénalise terriblement les consommateurs congolais.

Elle relève que cette malheureuse situation à un impact très négatif

sur les soins médicaux, la recherche scientifique, les échanges

culturels et constitue un frein au développement de la RDC.

Elle rappelle que depuis le mois de février dernier la fermeture de

la Maison Schengen de Kinshasa prive des milliers de Congolais le

droit à la demande de visa pour voyager dans les 18 pays d’espace

Schengen et à ce jour, ces derniers n’entendent pas reprendre

individuellement en RDC le traitement des dites demandes, encore que

certains d’entre eux n’ont pas de représentation.

Murka