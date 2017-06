Lisanga calme le jeu

Face à la polémique suscitée par la réponse expéditive du premier ministre aux préoccupations soulevées par les députés lors du débat sur le projet du budget, Lisanga Bonganga a remis les pendules à l’heure.

Dans un point de presse improvisé hier jeudi 1 er juin 2017 dans les couloirs du Palais du peuple aussitôt après l’exposé de Bruno Tshibala, le ministre d’Etat en charge des Relations avec le Parlement a déclaré que le chef du gouvernement a été précis et concis Selon lui, le Premier ministre a rencontré les préoccupations pertinentes soulevées par les élus du peuple en une page.

Lisanga Bonganga estime que l’actuel locataire de l’Hôtel du

gouvernement n’avait pas besoin d’une bible pour répondre aux

questions posées par 35 députés sur le projet de budget pour

l’exercice 2017.

Le ministre d’Etat en charge des Relations avec le Parlement a assuré

les députés que le premier ministre prendra en compte leurs

contributions pour améliorer la gouvernance, lutter contre la

corruption, relever les grands défis, notamment l’organisation des

élections, la sécurisation du pays et l’amélioration des conditions de

vie de la population.

Il a rendu hommage aux députés pour avoir déclaré recevable le projet

de budget défendu par le Premier ministre.

Lisanga ne doute pas que la Commission Economique et Financière de

l’Assemblée Nationale va améliorer en urgence ce projet de budget

pour donner au gouvernement les moyens de sa politique

Le ministre d’Etat en charge des Relations avec le Parlement a

réaffirmé la détermination du gouvernement à conduire le peuple

congolais aux élections dans le délai fixé par l’accord de la Saint

Sylvestre.

«Le gouvernement Tshibala ne ménagera aucun effort pour accorder à la

CENI les moyens nécessaires pour offrir aux Congolais des élections

libres et transparentes », a-t-il souligné, ajoutant que le projet

budget est ambitieux parce que le Premier ministre a fait de la lutte

contre la corruption son cheval bataille pour le réaliser

La Commission Economique et Financière de la chambre basse du

parlement congolais a un délai de 7 jours pour procéder au toilettage

de ce projet de budget évalué à près de 7,5 milliards de dollars

américains.

EW