L’Intersyndicale de l’administration publique menace d’aller en grève !

27 jours après le point de presse tenu en son siège national, dans la

commune de la Gombe, le Président de l’Intersyndicale Nationale de

l’Administration Publique (INAP), Fidèle Kiyangi Matangila, est revenu

à la charge. A cet effet, l’Intersyndicale exige que le barème

salarial qui fixe le 1er palier fixé à 100$ pour l’Huissier soit

inséré dans le projet du budget 2019 qui sera déposé à la session du

15 septembre 2018.

Pour l’Intersyndicale, en cas d’omission volontaire, le Gouvernement

Tshibala doit supporter toutes les conséquences qui surviendraient.

Cette énième sonnette d’alarme est perçue par plus d’un observateur

comme une mise en garde à l’endroit de l’Exécutif national.

L’assemblée générale de tous les délégués de l’administration

publique de la RDC réunis au sein de l’Intersyndicale s’est déroulée,

mardi 28 août 2018 dans la salle de conférences de Notre Dame de

Fatima, dans la commune de la Gombe.

Cette rencontre sous haute tension a été présidée par Fidèle Kiyangi

qui a pu contenir la colère des syndicalistes qui ne s’expliquent pas

le silence suspect observé du côté du Gouvernement.

En bon chef de troupes, il les a invités au calme, tout en leur

demandant de rester vigilants jusqu’au dépôt du projet de loi

budgétaire à l’Assemblée nationale par le Chef du gouvernement

national.

Pour leur rafraîchir la mémoire, il a dû rappeler succinctement le

corpus du protocole d’Accord du 27 février 2018 signé entre les deux

parties, relatif au barème salarial des agents de carrière de l’Etat,

conférant à l’huissier un montant équivalent à 100$ dès janvier 2019,

a-t-il indiqué. Et de renchérir que le 1er palier prévoit 100 $

payable au taux budgétaire dans le budget 2019.

Tout en soulignant que cela a été discuté est retenu en Conseil des

ministres présidé par le Chef de l’Etat, Joseph Kabila, sous la

supervision du 1er ministre Bruno Tshibala qui aura la charge de

présenter le budget 2019 devant les élus du Peuple.

Le Gouvernement est sous haute surveillance de l’Intersyndicale qui

veille au grain pour savoir si à la date échue, leurs desiderata

seront pris en compte ou non. Au cas où, il n’en sera pas ainsi,

indique Fidèle Kiyangi, les syndicalistes de l’administration publique

assiégeront le Palais du Peuple pour faire entendre leurs voix.

Répondant aux chevaliers de la plume, il a martelé que le ministre

d’Etat en charge de la Fonction publique, Michel BONGONGO, ne peut en

aucun cas prétendre qu’il n’a pas mis ça dans ses prévisions

budgétaires. Et de poursuivre, au niveau des commissions budgétaires.

A cette occasion, ils demanderont aux députés nationaux de la

majorité tout comme de l’opposition de déclarer ce projet- loi

budgétaire non recevable, car antisocial.

Au regard de la situation politique qui prévaut dans le pays, surtout

en cette période essentiellement électorale, le Gouvernement a tout

intérêt à préserver la paix sociale en appliquant ledit Accord signé

entre les deux parties.

Jr EKOFO