L’Intersyndicale de la SCPT expose ses revendications au Président de la République

Depuis hier lundi 4 février 2019, les revendications des travailleurs

de la Société congolaise des postes et télécommunications ( SCPT) se

trouvent sur la table du Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi. En

effet, après les mises en garde non suivies d’effets articulées contre

leur directeur général, par la tutelle, le ministère du Portefeuille,

et des réunions en queue de poisson entre l’employeur et le personnel,

en présence de l’Inspection générale du travail, l’Intersyndicale de

la SCPT a tenu à travers un mémorandum, à saisir le Président de la

République pour lui exposer les revendications sociales du personnel

de l’ex-OCPT.

Dans ce cahier de charges, l’Intersyndicale de la SCPT dénonce entre

autres griefs, la mégestion de principales ressources financières de

cette entreprise publique, dans le chef de l’actuel directeur général.

Ils notent aussi que ce dernier a cédé tous ses pouvoirs à un groupe

d’amis, tous engagés comme consultants et dépourvus de numéros

matricule à la SCPT, alors que cette entreprise publique regorge de

cadres, experts dans les deux domaines exploités par l’ex-OCPT, à

savoir la poste et les télécommunications .

Sur base d’un partenariat particulier, relève l’Intersyndicale de la

SCPT, les travailleurs avaient consenti d’énormes sacrifices en

investissant la moitié de leurs arriérés de salaires, représentant

plus de 168 mois et aussi la réduction de ¾ de leurs rémunérations, en

vue de relancer leur entreprise. Aujourd’hui, tous ces efforts sont

anéantis par une gestion calamiteuse qui a ruiné cette société

publique. A titre d’exemple, les travailleurs relèvent que les

prévisions budgétaires de la SCPT ne sont pas suivies et les dépenses

engagées ne sont pas celles prévues au budget. La loi sur la passation

des marchés publics proprement ignorée, le Directeur général recourt

aux contrôleurs du Conseil Supérieur du Portefeuille pour des

inventaires de fin d’année, afin de justifier certaines commandes.

Les activités de la poste-finances, qui auraient pu rentabiliser la

trésorerie de l’entreprise, ont été démantelées et transférées vers

d’autres banques, notamment le paiement des salaires des agents et

cadres de la SCPT à la TMB et maintenant à la Raw Bank, sans motif

valable, malgré les objections de la délégation syndicale et du

conseil d’administration.

Pour l’Intersyndicale de la SCPT, cela explique la mise en

hibernation des services tels que le transfert électronique des fonds

à Western Union, les épargnes, l’octroi des crédits et la vente des

assurances voyage. Pire, par manque de liquidités, les chèques émis

par les clients sont en souffrance de paiement depuis plus de six

mois, ce qui entraîne la démotivation de clients. A la suite de cette

désarticulation, les dépôts des tiers sont utilisés à d’autres fins

par la Direction générale, contrairement aux normes de l’Union postale

universelle recommandant la séparation des fonds des clients et les

avoirs de l’entreprise.

Un autre exemple de mégestion est celui du détournement à d’autres

fins de 14 millions de Francs de retenues de salaires pour des

emprunts auprès de la Poste-finances, tout comme la détérioration de

la qualité des services postaux. Le guichet unique ouvert par la SCPT

à Equity Bank assure la distribution des courriers avec un retard

d’une semaine à 14 jours, au lieu de deux ou trois jours, selon la

norme de l’Union Poste Internationale. Le mémorandum dénonce aussi la

minoration des tarifs de services de télécommunications, la mise à

l’écart des cadres de la SCPT et leur remplacement par des consultants

extérieurs, la désarticulation des ressources humaines. Enfin, les

nombreux retards de raccordements ou de connexion de la clientèle à la

fibre optique posent de sérieux problèmes, auxquels s’ajoutent

l’incapacité de la SCPT de lancer d’autres produits dans un monde de

compétitivité où seule la qualité s’impose, et la signature des

contrats léonins.

Et pour terminer les syndicalistes dénoncent l’impaiement des

salaires des agents et de cadres, le détournement des retenues de la

Caisse Nationale de Sécurité Sociale et des cotisations syndicales,

ainsi que celles destinées à la construction des logements sociaux,

pour ne citer que ces quelques cas fragrants.

En éventrant ainsi le boa, les travailleurs de la SCPT exigent une

restructuration à la tête de leur entreprise, la mise en place d’un

nouveau comité de gestion composé des cadres intègres, soucieux de

leur mieux-être et de la prospérité de leur société, et l’utilisation

de nouvelles méthodes de gestion administrative, commerciale et

technique.

J.R.T.