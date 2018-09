L’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) – Technologies for African (TAAT) pour une production du manioc, vecteur de développement

« La culture, la production, la diversification du manioc, le stockage, le transport, l’industrialisation, la transformation, l’exportation ainsi que la commercialisation » sont les grandes lignes pour lesquelles les membres des ministères, les parlementaires, les

partenaires au développement, le secteur privé, les banques commerciales, les instituts de recherche, les jeunes agripreneurs, les groupes de femmes ainsi que la société civile sont entrain de décortiquer depuis hier mardi 18 jusqu’au samedi 22 septembre 2018 .

C’est dans le cadre du forum sur le développement de la chaine de

valeur du manioc en République Démocratique du Congo que ces assises

sont organisées par IITA, sous les auspices du ministère de

l’agriculture, Georges Kazadi Kabongo.

Dans son allocution, le directeur régional de l’IITA Dr Bernard

Vanlauwe, a fait savoir à l’assistance que l’IITA s’est distingué dans

la qualité de son travail. Cependant, a-t-il souligné que les travaux

relatifs à ce forum s’appuieront sur le « Cassava Compact Program»

(Etablir le manioc comme culture agro-industrielle) du Programme

Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique

(TAAT), qui est le résultat d’une vision partagée avec la Banque

Mondiale qui fait allusion à la nécessité d’intégration rapide des

technologies dans les programmes nationaux afin de booster le

développement dans le pays.

Ces assises ont pour objectif de mettre sur pied un plan d’exécution

pour la réalisation d’un plan de transformation du manioc en RDC grâce

au déploiement rapide des technologies et innovations TAAT, notamment

l’adoption accélérée de nouvelles technologies et la culture de

traitement et l’utilisation d’innovations variées du marché, pour la

promotion du commerce.

Il sied de noter que ce programme vise à étendre les systèmes de

production modernes qui fonctionnent en synergie avec un environnement

politique favorable, afin de promouvoir les industries

agro-transformatrices pouvant élargir le marché des petits exploitants

agricoles, de renforcer la capacité de commercialisation et

d’entrepreneuriat des petits exploitants, et de stimuler le

financement des entreprises dans la filière du manioc avec une

priorité sur les femmes et les jeunes.

Un seul défi : l’augmentation de la production

Interrogé sur l’apport de l’IITA en RDC et les résultats attendus sur

lesdites assises, le représentant résidant de l’IITA, Dr Bamba Zoumana

a martelé qu’au sortir de ces assisses, les participants devront

produire une feuille de route, qui aura comme défi principal

transformer la culture du manioc en une culture industrialisé afin de

promouvoir la création de l’emploi. Il cite, si aujourd’hui les

paysans congolais passent de 10 tonnes à 40 tonnes, comment faire

pour que le surplus soit un vecteur du développement ? ; La réponse

donnée nous renvoie à la chaine de valeur, qui n’est autre que, la

production, la transformation, l’industrialisation et la

commercialisation.

Dr Bamba Zoumana, en outré, renchéri que le manioc en lui seul peut

produire une centaine de dérivés, à savoir, l’amidon, le blé, le

millet, bref, des dérivés que l’on pourrait s’en servir dans beaucoup

des choses, telles que le textile, l’alimentation et autres. Abordant

la question sur la commercialisation du manioc, Dr Bamba a indiqué

que, l’on peut produire mais les routes pour l’acheminement vers les

grandes villes posent problème (Kinshasa n’est pas égal à d’autres

provinces), alors que le sol congolais est très fertile. Raison pour

laquelle, au cours des travaux les différentes parties prenantes vont

devoir tabler sur ses questions spécifiques relatives à la chaine de

valeur du manioc dans le pays.

Devant toutes ses préoccupations du secteur agricole en général, la

culture du manioc en particulier, le ministre de tutelle s’est exprimé

en ces termes : «une agriculture transformée, un système de production

agricole modernisé doté des outils solides avec d’autres secteurs de

l’économie peut répondre à la fois au problème général du chômage et

intégration sociale…. C’est pourquoi, notre rôle crucial en tant que

Gouvernement est principalement de soutenir et de catalyser

l’innovation publique et privée. La réussite de cette grande vision

passe impérativement par une conjugaison des efforts communs… » dixit

Georges Kazadi

Dorcas NSOMUE