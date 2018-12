Limete : situation normale malgré quelques retards

Effectivement, dans le Centre installé à Limete, quartier Ndanu, la

pluie a provoqué le retard de plusieurs électeurs. Toutefois, ceux qui

l’ont bravée et se sont rendus à l’école primaire Matondo 1 – où il y

avait un centre de vote avec 10 machines à voter (MAV) ont voté sans

entraves. Il a fallu attendre les coups de 09h00 pour que les

responsables de ce centre arrêtent l’opération. En cause, le non

affichage des listes des électeurs que la foule réclamait depuis

longtemps. En effet, plusieurs électeurs ont exigé cet affichage pour

éviter toute confusion ou tricherie. C’est finalement aux environs de

13 heures que le vote a repris. Pour rattraper ce retard, les

responsables ont promis de poursuivre l’opération jusqu’au dernier

votant. Par contre, à l’école secondaire Matondo 2 – où un seul centre

a fonctionné (avec 6 MAV) sur les deux initialement prévus –

l’opération de vote n’a débuté qu’à 09h00. Un retard provoqué non

seulement par la pluie, mais aussi par le manque des intrants pour les

MAV et l’affichage. Ici encore, les responsables ont promis de

récupérer ce retard.

A l’Institut Lumumba, centres de vote qui ont fonctionné normalement

avec un total de 12 MAV. Dès 08h00, toutefois, il a été constaté que

deux MAV posaient problème. Les responsables ont fait appel à leur

hiérarchie pour que les techniciens de la CENI (Commission Electorale

Nationale Indépendante) viennent rapidement les réparer. Le vote, par

contre, s’est déroulé normalement. Les listes suivant l’ordre

alphabétique, affichées à l’entrée de chaque bureau, orientaient

facilement les électeurs vers les locaux où ils devaient s’acquitter

de leur devoir civique. Il convient de souligner que la suppression de

certains centres – cas de l’école Matondo 2 – et la mauvaise

impression des listes d’électeurs ont provoqué une confusion chez

plusieurs électeurs qui n’ont pas pu retrouver leurs noms pour voter.

SAKAZ