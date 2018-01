La liberté de manifester  en péril en RDC selon les ANMDH

Garantie par l’article 26 de la Constitution qui recommande l’information en lieu et place de l’autorisation, le droit de manifester n’est plus exercé en RDC. Une décision des gouverneurs des provinces a suspendu depuis un certain temps ce droit constitutionnel.

Et, selon l’Ong «Les Amis de Nelson Mandela» pour la défense des droits humains (ANMDH), le droit de manifester même pacifiquement est en péril en RDC. Déclaration faite hier jeudi 25 janvier 2018 lors d’une conférence animée en la Paroisse Saint Joseph de Matonge par Robert Ilunga Numbi, Directeur Exécutif.

Avec comme thème « l’exercice des libertés publiques en RDC et les

événements du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018 », l’ONG «Les Amis

ne Nelson Mandela» n’a pas voulu être traité de complice par le

silence face à certains faits insupportables apportés par ses

observateurs. Son rôle n’est pas seulement de condamner le

gouvernement mais aussi de l’informer de ce qui se passe au pays et

qui va à l’encontre des droits humains.

La décision des gouverneurs des provinces est justifiée par le nombre

insuffisant des policiers pour encadrer les manifestants. Par contre

pour réprimer, le nombre des agents de l’ordre est suffisant. Un autre

motif évoqué par l’autorité est la peur des actes de violence même si

les marcheurs ont des bibles et rameaux en mains. Une autre raison

avancée lors des répressions est qu’il n’y a pas eu autorisation alors

que nul n’a besoin d’une autorisation écrite pour exprimer ses

opinions ou revendiquer un droit sur les voies publiques.

Avec ce qui est observé lors des manifestations publiques, il faut se

poser la question de savoir si les élections seront libres,

transparentes et apaisées. Car, c’est en cette période que toutes les

libertés devraient s’exercer sans entrave conformément à la

constitution.

C’est aussi un étonnement d’entendre de la part des responsables de

la police qu’une manifestation a échoué ou réussi. Au regard de cette

constitution, les autorités policières ne sont pas conviées à ce genre

des déclarations.

Face à la situation, les ANMDH ont recommandé aux autorités

congolaises d’avoir une oreille attentive au cri du peuple qui ne se

retrouve pas dans leur manière de diriger. A la communauté

internationale de demeurer vigilante et continuer à identifier les

auteurs des violations des droits de l’homme pour des sanctions

appropriées. A la population de continuer à revendiquer ses droits par

la non violence et de collaborer efficacement avec elle afin que les

acteurs de certains crimes ne restent impunis.

Le Directeur Exécutif Robert Ilunga a rappelé qu’élu au conseil des

Droits de l’homme des Nations Unies, la RDC siégera dès ce mois de

janvier 2018 dans cette structure des Nations Unies. Mais, la grande

question qui reste sans réponse est celle de savoir quelle expérience

le pays va apporter ou vanter. Il ne faut pas laisser le pays sombrer

et être toujours au banc des accusés. Tout le monde doit se remettre

en question, surtout ceux qui ont une parcelle d’autorité et sont

reconnus être les protecteurs des Droits de l’homme. Agir dans le sens

contraire pendant cette période de recherche de légitimé est criminel.

C’est à tort qu’il est demandé aux défenseurs des droits de l’homme

d’être neutres. Devant un mal et un bien, devant le méchant et le

juste, devant la médiocrité et l’excellence, la barbarie et la

justice, l’oppresseur et l’opprimé, «Les amis de Nelson Mandela» ne

peuvent en aucun moment être neutres a affirmé Robert Ilunga. Sa

structure restera esclave de l’objectivité que de la neutralité qui

est souvent un comportement des lâches, des peureux et flatteurs.

Yves Kadima