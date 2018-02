Levée de voile sur les pratiques d’extorsion et de rétro-commissions : FPI , des promoteurs passent aux aveux

Un coin de voile vient d’être levée sur les dossiers des crédits non remboursés par des promoteurs industriels ou ceux présumés tels. On apprend que des bénéficiaires des prêts et autres subventions du FPI (Fonds de Promotion de l’Industrie) passent aux aveux et commencent à dénoncer l’extorsion des fonds dont ils ont été victimes de la part

d’une coterie de l’ancienne Direction Générale.

L’ opinion est sans ignorer que le FPI, à travers son nouveau plan

stratégique de recouvrement de ses créances, lesquelles s’élèvent à

plusieurs dizaines de millions de dollars américains, a entrepris des

actions de grande envergure, à la fois au niveau des services internes

de recouvrement que des procédures judiciaires.

Invités tour à tour au FPI pour examiner les modalités pratiques de

remboursement de leurs créances, des débiteurs qui, après avoir gardés

longtemps le silence, commencent à délier leurs langues et à faire des

aveux, en dénonçant des pratiques de corruption et d’extorsion dont

ils ont été victimes de la part de cadres véreux de cette entreprise

publique.

Des sources internes ayant requis l’anonymat rapportent que de

grosses sommes d’argent ont été extorquées, après libération des

paiements par tranches, sous condition de recevoir le solde en gardant

le silence, suite aux pratiques occultes aussi bien de

rétro-commissions que d’extorsion qui leur ont créé plus de tort que

de bien.

Les jours qui suivront seront certainement déterminants sur cette

affaire des dessous de table qui ont non seulement plongé le FPI dans

des difficultés de nature à précipiter sa faillite mais aussi mis des

promoteurs escroqués dans une situation indélicate. Une fois que

toutes les pièces du « pillage » du FPI seront réunies, l’opinion ne

manquera pas de prendre connaissance de la liste exhaustive des

criminels économiques qui étaient au cœur de la maffia qui l’empêchait

de rentrer dans ses droits et de réaliser correctement son objet

social, à savoir le préfinancement des investissements de nature à

favoriser l’émergence d’une classe moyenne en RDC.

TB