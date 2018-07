Lettre ouverte au professeur Elikia Mbokolo Cher Professeur,

Je me permets de vous écrire cette lettre ouverte pour m’adresser à l’historien et au professeur d’université que vous êtes, au sujet de votre adhésion au Front Commun pour le Congo. Pour que tout soit clair dès le départ, je vous reconnais votre liberté et respecte votre engagement personnel. C’est aussi cela la démocratie pour laquelle

nous nous battons, nous les jeunes des mouvements citoyens.

Si je vous adresse cette lettre, c’est à un titre particulier: votre

aura scientifique a fait de vous une icône et un modèle pour la

jeunesse. Mais cette image s’est fracassée ce samedi quand vous avez

décidé d’aller à Canossa signer la charte du FCC.

Cher Professeur, en tant qu’historien, vous aurez sans doute noté le

paradoxe mémorable de cette journée du samedi 14 Juillet 2018: pendant

qu’une centaine d’universitaires signaient un Manifeste historique

contre le 3ème mandat pour lequel M. Kabila se bat et soumet tout un

Peuple en esclavage, vous avez choisi, vous, en ce jour-là, de

dévoiler vos accointances avec ce Pouvoir illégitime et décadent.

Qu’une icône comme vous s’abaisse à ce point, est déjà choquant et

révoltant pour nous, jeunes patriotes engagés dans le combat pour

l’alternance, au prix de tant de morts et d’emprisonnements. Mais que

vous osiez en plus présenter ce Front des pilleurs du Congo comme une

dynamique à suivre et justifier ainsi votre turpitude, voilà qui met

le comble à la bêtise et qui discrédite totalement le grand

intellectuel que vous êtes.

Je me demande si vous avez écouté l’historien en vous avant cette

démarche. Je me demande si vous tirez vos leçons d’histoire pour votre

propre vie ou vous le faites uniquement pour les autres. Car, en fait,

si vous aviez cette hauteur de vue que confère une connaissance

scientifique de l’histoire, vous auriez compris que tous les

intellectuels collaborationnistes ont fini par sortir de l’Histoire de

l’Humanité pour avoir servi des intérêts égoïstes immédiats.

A propos des intérêts égoïstes, votre adhésion au FCC ne nous étonne

pas vraiment. Depuis le dialogue de la Cité de l’Union Africaine, les

observateurs attentifs vous savaient en quête d’un poste ministériel

fuyant. Ils vous voyaient caresser le Pouvoir de Kabila dans le sens

du poil, sans doute pour vous assurer une retraite dorée, au détriment

de votre Peuple. Pour vos intérêts, vous avez trahi des millions des

jeunes Congolais et africains qui ont cru en vous.

Cher Professeur, chaque homme peut se tromper, fut-il historien et

professeur d’université. Mais tomber si bas dans un discours

idéologique et démagogique, celui que vous avez tenu pour justifier

votre chemin de Canossa, est inexcusable. J’en viens à vos arguments

de fond, dans lequel je peine à reconnaître l’intellectuel que vous

êtes.

1. Vous prétendez que le Front Commun constitue une démarche de

réconciliation nationale. Je crois rêver. L’historien que vous êtes

a-t-il oublié le dialogue intercongolais de Sun City d’où est né le

consensus national sur lequel la Nation a fondé la Constitution du 18

février 2006 que Kabila est en train de saboter? Peut-on construire ou

consolider une réconciliation nationale en dehors du respect des lois?

Peut-on réconcilier une Nation dans l’arbitraire, en emprisonnant des

jeunes activistes et tous ceux qui s’opposent au troisième mandat du

nouveau «roi du Congo»? Peut-on réconcilier une Nation sous les chars

de combat dirigés contre les paisibles citoyens? L’historien que vous

êtes a-t-il oublié les fosses communes du Kasaï? L’assassinat de tous

ces jeunes dont le seul crime a été de réclamer des élections libres

et crédibles? Quand je pense à leur mémoire, j’ai envie de vous dire

que vous avez détruit la «Mémoire d’un Continent».

2. Vous osez prétendre que votre Front Commun poursuit l’objectif du

respect de la souveraineté et de l’indépendance du pays. Encore une

fois, cher Professeur, vous faites preuve d’une très mauvaise foi qui

n’a de commune mesure que votre propension à rejoindre la mangeoire de

la Kabilie. L’historien que vous êtes a-t-il oublié que, depuis

l’arrivée de l’AFDL, le Congo a perdu la maîtrise de son destin? Que

la plupart des postes clé de nos institutions et de notre armée sont

dirigées par des étrangers ? Que des pays voisins pillent le Congo au

jour le jour ? Et c’est avec ces gens-là que vous comptez assurer

l’indépendance et la souveraineté du Congo? Heureusement que cette

rhétorique ne trompe aucun de nous maintenant. L’histoire du Congo

montre que chaque dictature se nourrit de cette rhétorique pour

distraire et se maintenir au pouvoir en entretenant une lutte

imaginaire contre des ennemis dont on sert les intérêts.

3. Sans vergogne, vous voyez dans votre Front un projet de

développement économique et d’émergence pour le Congo, concept

idéologique vide qu’un intellectuel de votre rang aurait mieux fait

d’éviter. J’espère que l’historien que vous êtes n’a pas oublié tous

les scandales financiers. Je n’ai jamais cru que les intérêts égoïstes

pouvaient rendre aveugle un historien de votre rang. J’ai même failli

pleurer, quand vous parlez du progrès social comme un objectif du

Front. C’est là que j’ai compris que vous êtes entré dans la bulle de

la Kabilie qui ignore le vécu des millions des Congolais depuis 17

ans. Pour votre mémoire, des centaines des milliers d’enfants meurent

de faim au Kasaï. Pourquoi n’avez-vous pas pensé à eux?

Cher Professeur, je termine cette lettre en vous disant que

l’historien que vous êtes est sorti de l’Histoire ce samedi 14 Juillet

2018. Il s’agit de l’Histoire de tout un Peuple qui lutte pour la

liberté et la dignité de ses enfants. Vous êtes sorti de l’histoire de

nos combats. Vous êtes sorti de la Mémoire des opprimés qui

n’écouteront plus jamais vos «Mémoires d’un Continent» de la même

façon. Je vous remercie au moins de nous avoir aidé à ne pas compter

sur vous dans nos combats.

Bien à vous,

Gloria Sengha

Panda Shala

Citoyenne congolaise et combattante