Lettre ouverte d’Alain Daniel SHEKOMBA  aux Candidats présidents de la République

Chers Candidats présidents de la République, je salue votre engagement

patriotique dans le processus électoral en cours.

Ma plus grande préoccupation est que ce processus puisse se tenir de

la plus belle manière afin que la République Démocratique du Congo,

pour la première fois de son histoire, procède à une passation

démocratique du pouvoir.

Cela suppose donc que les compétiteurs que sont les candidats

présidents de la République aient confiance dans le processus

électoral en cours.

Or, cela n’est pas le cas si j’en juge les déclarations officielles

des uns et des autres.

L’usage de la machine à voter, qui divise profondément notre société,

entache la crédibilité du processus électoral.

Je propose donc, une rencontre entre tous les candidats à l’élection

présidentielle du 23 décembre 2018, pour discuter de la question, afin

qu’ensemble, nous puissions discuter avec le bureau de la Commission

Électorale Nationale Indépendante sur l’usage de cet outil.

Outre la problématique de la machine à voter, cette rencontre va

nous permettre aussi d’évaluer à fond certaines autres questions qui

risquent, si l’on n’y prend garde, de provoquer le chaos dans notre

pays. Chose que personne d’entre nous ne souhaite car nous sommes tous

attachés à la paix et au bien-être de notre peuple, qui a trop

souffert des affres de la guerre.

Ainsi, je souhaite que nous nous concertions avant la fin du mois

d’octobre 2018.

Mes salutations patriotiques.

Fait à Kinshasa, le 09 Septembre 2018

Alain Daniel SHEKOMBA

Candidat président de la République