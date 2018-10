Lettre ouverte du CLC au Secrétaire général des Nations Unies Kinshasa, le 26 septembre 2018

A Monsieur Antonio GUTERRES

Secrétaire Général des Nations-Unies

Sutton Palace Manhattan, NEW YORK

Objet: A propos du discours du Président Kabila aux Nations-Unies

Monsieur le Secrétaire général,

1. Le CLC a suivi avec attention le discours du Président Kabila à

l’Assemblée générale des Nations-Unies, ce mardi 25 septembre 2018. Il

tient à exprimer sa préoccupation face à ces propos d’autosatisfaction

et de moralisation de la vie internationale qui ne reflètent en rien

la réalité du pays. . Le CLC rappelle entre autres que le caractère

tant vanté de l’irréversibilité des élections en RDC, loin de relever

de la bonne foi et de [a détermination des gouvernants, est avant tout

le prix d’immenses sacrifices de la population et le fruit’ des

pressions de la Communauté Internationale.

2. Ce résultat demeure cependant partiel et précaire. Si le Président

Kabila a renoncé a briguer un troisième mandat, la Cour

Constitutionnelle dont la composition avait été revue à sa propre

convenance, est entièrement à sa solde. Quant à la Commission

Electorale Nationale Indépendante (CENI) qu’il instrumentalise, elle

continue à décrédibiliser l’ensemble du processus électoral en

imposant le recours à une machine à voter non prévue par la loi et non

inscrite dans le calendrier électoral en cours; de même, cette CENI

tient. à faire usage d’un fichier électoral comportant plus de 10

millions d’inscrits fictifs.

3. Pour des millions de Congolaises et Congolais, ces élections tant

attendues, loin d’être un simple exercice citoyen inscrit au

calendrier politique de tout Etat constituent un véritable combat de

libération pour accéder à une réelle gouvernance démocratique, point

de départ de la stabilité nationale, du bien-être de tous et du

décollage de l’ensemble de la sous-région.

4. Par ailleurs, le CLC fustige la sous-estimation par le Président de

la République du rôle si important joué par ra MONUSCO dans le

processus de pacification et de stabilisation de la RDC. La MONUSCO,

sans avoir naturellement pour vocation de s’éterniser en RDC, doit

dans l’immédiat, être plutôt renforcée pour lui permettre d’assurer la

protection de la population civile et d’aider cette dernière à faire

face à toutes les violences dont elle fait l’objet, qu’elles soient

d’origine interne ou externe.

5. L’acharnement pour le retrait de la MONUSCO est plus que suspect.

Il pourrait même relever d’une volonté délibérément planifiée de

plonger le pays dans un chaos absolu en cette période• pré-électorale.

Raison pour laquelle le CLC attire l’attention de’ la Communauté

Internationale sur le danger que représenterait le départ, même

partiel, de la MONUSCO dans un contexte sécuritaire aussi précaire

qu’incertain.

6. En outre; il n’existe actuellement en ROC aucune institution

légitime autorisée à solliciter de réduire ou de mettre fin au mandat

de la MONUSCO sans que cette demande ne fasse l’objet d’un consensus

national, seul garant de la sauvegarde de l’intérêt général. Quant à

l’exigence légitime du respect de la souveraineté nationale, elle r:le

devrait pas être réduite, au risque d’être banalisée, à un simple

outil de propagande, puisqu’elle suppose une forte organisation

interne, une mobilisation et une implication de tous les Congolais au

service de la défense de l’intérêt national.

7. S’agissant des massacres récurrents de la population à Beni, comme

celui de ce 22 septembre 2018, le CLC tient à rappeler que

l’intégrité du territoire, la sécurité des personnes et des biens,

étant des attributs de souveraineté, elles relèvent tout d’abord des

Forces de Défense et de Sécurité congolaises, auxquelles les Casques

Bleus n’apportent qu’un appui. A ce titre, le CLC demande au

gouvernement congolais de lever toutes les entraves et tous les

obstacles qui bloquent les FARDC et les Brigades spéciales de la

MONUSCO de mener des opérations conjointes.

8. Enfin, le CLC saisit cette occasion pour demander au Conseil de

Sécurité de diligenter une enquête internationale Indépendante sur les

massacres de BENI et de renforcer les Forces Spéciales de la MONUSCO

sur place.

9. Vous remerciant d’avance pour la bonne attention que vous voudrez

bien réserver à cette lettre, nous vous prions d’agréer, Monsieur le

Secrétaire Général, l’assurance de notre très haute considération.

POUR LE COMITE LAIC DE COORDINATION

Jonas Tshiombela

Prof Isidore Ndaywel

Prof. Justin Okana

Julien Lukengu

Gertrude Ekombe

Franklin Mbokolo