Lettre de l’Opposition au Gouverneur Kimbuta pour l’organisation d’une marche pacifique le vendredi 24 octobre 2018

A Monsieur le Gouverneur de la Ville de Kinshasa

à Kinshasa/Gombe

Concerne : Organisation d’une marche pacifique

Monsieur le Gouverneur,

Nous venons par la présente vous informer, conformément à l’article 24

de la Constitution, de l’organisation par les Partis politiques de

l’Opposition signataires d ela présente lettre, d’une marche pacifique

le vendredi 24 octobre 2018 et contestation de la volonté

manifestement illégale de la CENI d’utiliser le vote électronique

(machine à voter) en se servant d’un fichier électoral non nettoyé

pour les élections en cours.

Cette marche partira de l’Echangeur de Limete en passant par le

Boulevard Lumumba-Boulevard Sendwe-Boulevard Triomphal – Avenue de

Libération (ex-24 novembre) – Boulevard du 30 juin jusqu’au siège

national de la CENI ou un mémorandum sera déposé.

A cette occasion, les militantes, militants et cadres de nos

organisations politiques respectives ainsi que les forces vives de la

ville de Kinshasa seront mobilisés pour prendre part à cette activité

pacifique de 9 heures à 15 heures.

Nous vous saurions gré d’assurer l’encadrement de cette manifestation

pacifique ainsi que la sécurité des biens et des personnes tout au

long de ce parcours tel que prévu par la loi.

Pour toute correspondance en rapport avec la présente, nous vous

prions de bien vouloir nous contacter au siège du Mouvement de

Libération du Congo au niveau du Port n°06, dans la commune de la

Gombe.

Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l’assurance de nos

sentiments patriotiques.

Pour le Collectif des partis politique de l’Opposition

MLC

Hon. Fidèle Babala

Secrétaire Général adjoint

UDPS

Jean-Marc Kabund

Secrétaire Général

UNC

Hon. Jean-Baudouin Mayo

Secértaire Général

Congo na Biso (CNB)

Lambert Kasula

Secrétaire Général

ECIDe

Devos Kitoko

Secrétaire Général

MCR

Alexandra

Président National

AAA

Me Bebel Kayembe Makila

Président National