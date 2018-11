L’équipe de campagne de Shadari : démentis en cascade !

Bien qu’ayant l’air d’être authentique, l’équipe de campagne du candidat du FCC (Front Commun pour le Congo), Emmanuel Shadari, rendue publique le samedi 03 novembre 2018, est l’objet de démentis en cascade. Plusieurs compatriotes cités comme membres des 48 cellules appelées à accompagner le dauphin du Chef de l’Etat ont déclaré

n’avoir pas été consultés et déclinés l’offre. C’est le cas de l’entraîneur de l’AS V. Club et de l’équipe Nationale, Florent Ibenge, mais aussi du président de l’UNPC (Union Nationale de la Presse du Congo), Boucard Kasonga Tshilunde, du Rapporteur du CSAC (Conseil

Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication), Chantal Kanyimbo, du pasteur Albert Kankienza Muana Mbo de l’église « Foi Abondante » et président national des Eglises de Réveil du Congo, etc.

Du côté du FCC (Front Commun pour le Congo), il y a comme une

cacophonie dans les réactions négatives à la liste sus évoquée. Alors

que le Directeur de cabinet du Chef de l’Etat, Néhémie Mwilanya, par

ailleurs Coordonnateur de cette plate-forme politique électorale,

soutient que la liste en circulation dans les médias comme dans les

réseaux sociaux n’est pas la bonne et promet la liste authentique pour

ce lundi 05 novembre 2018, André Atundu, porte-parole de la MP

(Majorité Présidentielle), semble banaliser le tollé. Selon lui, on

avait besoin de consulter les gens avant de les associer à la campagne

électorale de Shadari.

Pour sa part, Barnabé Kikaya, Coordonnateur du Collège des

conseillers diplomatique du Chef de l’Etat, affirme que toutes les

personnes placées dans les cellules de campagne du candidat du FCC

sont celles avec lesquelles la famille politique du Chef de l’Etat

travaille avec proximité. Et de marteler que celles qui estiment

n’avoir pas été consultées sont libres d’accepter et de rejeter la

main tendue de Shadari. Lambert Mende a, de son côté, botté en touche,

en invitant tous ceux qui ne seraient pas d’accord avec Shadari de

s’expliquer avec lui.

En tous les cas, fuite d’information ou pas, la publication de

l’équipe de campagne du candidat du FCC est sortie le lendemain d’une

conférence de presse de cette plate-forme politique électorale animée

par son Coordonnateur, Néhémie Mwilanya, assisté de Joseph Kapika,

Azarias Ruberwa, Félix Kabange Numbi, etc. Au cours de cette rencontre

avec la presse, l’annonce de la publication de cette liste était faite

par les différents intervenants.

Au regard de ce qui précède, d’aucuns seraient tentés d’affirmer qu’il

n’y a jamais de fumée sans feu.

Ce que l’on peut retenir, à la suite de la controverse du moment, est

que des ajustements s’imposent. Par ces temps de grande incertitude

sur la suite du processus électoral et de la stigmatisation des

adhérents de dernière heure tant du côté de la majorité au pouvoir que

de l’opposition, nombre de compatriotes n’aimeraient pas être affichés

sous le label de l’un ou l’autre camp politique.

Il est à espérer que pour la liste promise par Néhémie Mwilanya pour

ce lundi, de précaution utiles seront prises pour placer, dans

l’équipe de campagne de Shadari, des personnalités réellement

intéressées à l’accompagner dans sa croisade vers la magistrature

suprême du pays, de manière à éviter de un nouveau round de

contestations.

Kin-Kiey dénonce les méthodes du Parti-Etat

Ancien affilié de la Majorité Présidentielle, présentement dans la

peau de candidat indépendant à l’élection présidentielle, Tryphon

Kin-Kiey Mulumba a exprimé, dans un tweeter, sa vive inquiétude suite

à la présence dans l’équipe de campagne de Ramazani Shadari, des

ministres, des sénateurs, des députés nationaux, des gouverneurs de

provinces, des mandataires publics… tous en fonctions. Son inquiétude

trouve son fondement dans le fait que ces personnalités donnent

l’impression d’y avoir été incorporées sans avoir requis leur avis.

D’où, elles sont appelées à agir au droit et à l’œil du Coordonnateur

de cette plate-forme politique électorale.

Celui lui rappelle les méthodes du MPR (Mouvement Populaire de la

Révolution), Parti-Etat, où tout Zaïrois était, dès le sein de sa

mère, membre à part entière de ce parti unique.

Cet électron libre à la présidentielle écrit notamment : « Des

ministres de la République (Défense, Intérieur, Affaires Etrangères,

Justice, Transports, Finances, etc.), des DG en plein exercice de

leurs fonctions, embrigadés dans une campagne électorale : nous avons

affaire à l’Etat congolais tout entier ! Question de droit ou de

morale ? ».

L’interrogation appelle une profonde méditation dans le contexte

politique actuel, où des autorités politico-administratives ou des

mandataires publics pourraient se trouver en situation de conflit

d’intérêts dans l’arbitrage des dossiers sécuritaires, politiques,

administratifs ou financiers en rapport avec le processus électoral.

Quelle serait par exemple l’attitude du ministre de l’Intérieur ou

d’un gouverneur de province face au projet de manifestation d’un

meeting, d’une marche pacifique, d’un conclave de nature à gêner la

candidature d’Emmanuel Shadari ? Nous publions tout de même, à titre

indicatif, la liste en question. Kimp

VOICI LA LISTE DES PRINCIPAUX ANIMATEURS DES 48 CELLULES

1. Cellule chargée de Programmation coordonnée par Boshab avec comme

rapporteur Mukoko Samba.

2. Cellule chargée de la sécurisation du candidat et du processus

électoral coordonnée par MOVA avec comme rapporteur le général en

retraite Didier Etumba.

3. Cellule de Relations avec les partenaires intérieurs coordonnée par

Modeste Bahati avec comme rapporteur Justin Kalumba.

4. Cellule chargée de transport coordonnée par José Makila avec comme

rapporteur Jean Claude Kazembe.

5. Cellule chargée de la concurrence et mesures de compétence

coordonnée par Azarias Ruberwa avec comme rapporteur Théophile Mbemba.

6. Cellule de communication coordonnée par Lambert Mende avec comme

rapporteur Alain André Atundu.

7. Cellule de recrutement et encadrement des témoins coordonnée par

Aubin Minaku avec comme rapporteur Lomeya.

8. Cellule chargée de finances et logistiques coordonnée par Moise

Ekanga avec comme rapporteur Jeanette Kabila

9. Cellule chargée de centralisation de résultats coordonnée par

Alexis Tambwe Mwamba avec comme rapporteur Aggée Matembo.

10. Cellule chargée de diplomatie et gestion des observateurs

coordonnée par SHE OKITUNDU avec comme rapporteur Jean Claude Mokeni.

11. Cellule chargée de fonctionnaires et agents de l’Etat coordonnée

par Pierre Kangudia avec comme rapporteur François Libota.

12. Cellule chargée de l’Organisation et dynamique paysanne coordonnée

par Boniface Balabake avec comme rapporteur Katebwe.

13. Cellule chargée de stratégie coordonnée par Adolphe Lumanu avec

comme rapporteur Jean Lucien Bussa.

14. Cellule chargée de mouvements associatifs coordonnée par Jean

Pierre Kiwakana avec comme rapporteur Macaire Mwangu.

15. Cellule chargée de 4 confessions religieuses coordonnée par Michel

Bongongo avec comme rapporteur Arthur Sedea.

16. Cellule chargée de l’encadrement des femmes coordonnée par Élysée

Minembwe avec comme rapporteur Jeanine Mabunda

17. Cellule chargée de la jeunesse coordonnée par Zoé Kabila avec

comme rapporteur Momat Kitenge.

18. Cellule chargée des églises de réveil coordonnée par Madeleine

Kankolongo avec comme rapporteur Gaston Bamboka

19. Cellule chargée de questions juridiques coordonnée par Néhémie

Mwilanya avec comme rapporteur Ambroise Kamukunyi.

20. Cellule chargée de la santé coordonnée par le Dr. Oly Ilunga avec

comme rapporteur Maguy Rwakabuba.

21. Cellule chargée de suivi à impact rapide coordonnée par Thomas

Luhaka avec comme rapporteur Adolphe Komwesa

22. Cellule chargée de gestion des réseaux sociaux coordonnée par

Bienvenu Liyota et Papy Tamba

23. Cellule chargée de cartographie sociale coordonnée par Eugène

Serufuli avec comme rapporteur Fofo Konzi

24. Cellule chargée de délégués syndicaux coordonnée par Willy

Makiashi avec comme rapporteur Bayitshunga

25. Cellule chargée du monde académique coordonnée par Mampuya avec

comme rapporteur Prince Kawumba

26. Cellule chargée de contact avec les directions provinciales de

campagne coordonnée par Ingele Ifoto avec comme rapporteur Jean Claude

Baende

27. Cellule chargée de milieux scolaires coordonnée par Gaston

Musemena avec comme rapporteur Juliette Mbambu.

28. Cellule chargée des hommes et femmes d’affaires coordonnée par

Raphaël Katebe avec comme rapporteur Puis Mwabilu.

29. Cellule chargée de gestion de chauffeur taxis coordonnée par Jean

Paul Nemoyato et Jean-Pierre Mpasi.

30. Cellule chargée du secteur informel coordonnée par Jean

Chrysostome Vahamwiti avec comme rapporteur Mushebekwa Marie Ange.

31. Cellule chargée de mobilisation coordonnée par Autsayi Asenga avec

comme rapporteur Omer Ebake

32. Cellule chargée de la gestion des peuples autochtones coordonnée

par Kinyonyo avec comme rapporteur David Nku Imbie.

33. Cellule chargée des autorités traditionnelles et coutumières

coordonnée par Guy Mikulu avec comme rapporteur Faustin Lokinda.

34. Cellule chargée des artistes coordonnée par André Kimbuta avec

comme rapporteur Roger Losala.

35. Cellule chargée de lobbying coordonnée par Elikya Mbokolo avec

comme rapporteur Simon Bulupyi.

36. Cellule chargée de sports coordonnée par Ngobila Mbaka avec comme

rapporteur Amy Ambatobe

37. Cellule en charge des désœuvrés et enfants sans assistance

coordonnée par Geneviève Inagosi avec comme rapporteur Deo Indulu.

38. Cellule en charge des exploitants artisanaux miniers coordonnée

par Godefroid Mayobo avec comme rapporteur Patrick Kakwata.

39. Cellule chargée de la gestion de coordination de la société civile

coordonnée par Maguy Kiala avec comme rapporteur Willy Bolio.

40. Cellule chargée de personnes vulnérables et personnes vivant avec

handicap coordonnée par Félix Numbi avec comme rapporteur Texas

Mwimba.

41. Cellule chargée de femmes de policiers et militaires coordonnée

par Liliane Kaninda avec comme rapporteur Carole Agito.

42. Cellule chargée de l’entente inter-provinciale coordonnée par

Célestin Mbuyu avec comme rapporteur John Tibasima.

43. Cellule en charge de Wewa coordonnée par Dhaka avec comme

rapporteur Claude Mashala.

44. Cellule en charge de l’encadrement des cambistes coordonnée par

Tchedia Apatayi avec comme rapporteur Joseph Kokonyangi.

45. Cellule chargée du porte-parole : 14 membres.

46. Cellule en charge de gouverneurs de province, membres du FCC : 26 membres.

47. Cellule en charge avec les institutions autres que la CENI

coordonnée par Nzege avec comme rapporteur Jonathan Bialusuka.

48. Cellule chargée du secrétariat technique coordonnée par Clément

Kwete avec comme rapporteur Tshibangu Kalala.

Nadine Fula | Zoom eco

RDC : l’équipe de campagne

de Shadari est là !

1. Cellule chargée de Programmation

Coordonnateur : Evariste Boshab

Rapporteur : Mukoko Samba

Membres :

1) Bruno Tshibala Nzenze

2) Evariste Mabi Mulumba

3) Jean-Pierre Kambila Kankwenda

4) Raymond Tshibanda Tunga Mulongo

5) Max Munga Misindo

6) Antoine Boyamba Okombo

7) Frank Mwedi Malila Apenela

8) Stève Mbikayi

9) Pacy Nyango

10) Hubert Efole

11) Kabasubabu Hubert

12) Kongo Budina Nzau

13) Albert Sebangenzi Nkurunziza

14) José Nsele

15) Freddy Milambo

16) ….

2. Cellule chargée de la sécurisation des candidats et du processus électoral

Coordonnateur : Henri Mova Sakanyi

Rapporteur : Didier Etumba Longila

Membres :

1) Crispin Atama Tabe

2) Basile Olongo-Pongo

3) Adolphe Onusumba Yemba

4) Jean de Dieu Oleko Komba

5) Crispin Kankonde Kankonde

6) Pascal Tutu Salumu

7) Jean Kimbunda Mukikela

8) Bienvenu …..

3. Cellule chargée des Relations avec les partenaires intérieurs

Coordonnateur : Modeste Bahati Lukwebo

Rapporteur : Justin Kalumba Mwana Ngongo

Membres :

1) Joseph Kapika Ndjikankwumi

2) Willy Bakonga Wilima

3) Georges Kazadi Kabongo

4) Emile Christophe Motandongo Khang

5) Rémy Musungayi Bampale

6) Justin Omomela

7) Jean-Pierre Mokoli Mobe

8) Marie-Louise Empoli Lenti

9) Matthieu Mpungwe Mubita

10) Adolphe Benza Kongawi

11) Faustin Mpako

12) Berthe Zinga

13) Marie Madeleine Mienze

14) Carole Kiatazabu Kasavubu

15) Lutumba

4. Cellule chargé de Transports

Coordonnateur : Makila Sumanda

Rapporteur : Jean-Claude Kazembe Musonda

Membres

1) Ghislain Tshikez Dieumu

2) Salomon Banamuhere Baliene

3) Laurent Muzangisa Mutaleng

4) Anatole Kikwa Mwata Mukambo

5) Augustin Nyembo Tumba

6) Toussain Tshilombo Send

7) Ida Kitwa Goalena

8) Oscar Lugendo Lula

9) Yvon Mwenge Muhondo

10) Lucie Basonga Isude

11) Flore Elungu Musendu

12) Innocent Bokele Walaka

13) Thiery Ngolo Kikata

14) André Shikaj

15) Serge Lukoki wa Mbala

5. Cellule chargée de la concurrence et mesures de confiance

Coordonnateur : Azarias Ruberwa Maniwa

Rapporteur : Théophile Mbemba Fundu

Membres :

1) Thakys Mulaila Thengabandzuh

2) Robert Mbwinga Bila

3) Jean-François Mukuna Kapuya

4) Constat Kalala Kayembe

5) Joseph Kahenga Nsompo

6) Pierre Makal aya Manianga

7) Désiré Nawey Yav

8) Nene Ilunga Nkulu

9) Mukalayi Kionde

9)

6. Cellule chargée de la Communication

Coordonnateur : Lambert Mande Omalanga

Rapporteur : Alain-André Atundu Liongo

Membres :

1) Kikaya Bin Karubi

2) Germain Kambinga Katomba

3) Jean-Marie Kasamba

4)Moïse Nyarugabo

5) Jean-Pierre Kambila Kankwenda

6) Clément Nzalikikama

7) Mimie engumbalyeyi

8) Séraphin Ngwej

9) Eddie Ntambwe Kitenge

10) Rita Tsheyi Tshitoke Pembe

11) Sébastien Luzanga Shamandevu

12) Patrick Mabuluki Nkoy

13) Sam Pengo Mbey

7. Cellule chargée du recrutement et encadrement des témoins

Coordonnateur : Aubin Minaku

Rapporteur : Lomeya Atilite

Membres :

1) Jean Mbuyu Luyongola

2) Gilbert Muyika

3) Jacqueline Penge

4) Léonard Lomami Assani

5) Didace Pembe Bokagia

6) Clément Tshitembo Muleng

7) Florent Lebe Mupiya

8) Nyembo Pascal

9) Simplice Embeya Lukadi Kodie Moka

10) Claudine Ndusi Kembe

11) Fifi Nasuka Saini

12) Abel Ngondo

8. Cellule chargée des Finances et de la logistique

Coordonnateur : Moïse Ekanga Lushyma

Rapporteur : Jaynet Kabila K.

Membres :

1) Henri Yav Mulang

2) Charles Deschryver Bujipiri

3) François Olenga Tete

4) Emmanuel Adrupiako

5) Marcelin Chisambo Ruhoya

6) Aimé Ngoy Mukena Dise

7) Albert Yuma Mulimbi

8) Ignace Ndebo

9) Martin Kabwelulu

10) …

9. Cellule chargée de la centralisation des résultats

Coordonnateur : Alexis Thambwe Mwamba

Rapporteur : Aggée Matembo Toto

Membres

1) Christophe Mboso Nkodia M.

2) Matthieu Kazembe Swana Ilunga

3) Justin Kangundu Nkosi

4) Gérard Kaiambwe Maliko

5) Germaine Abasi Fatou Ngwasi

6) Xavier Bonane Ya Ngazi

7) Jean-Claude Eyale

8) …

10. Cellule chargée de la diplomatie et de la gestion des observateurs

Coordonnateur : Léonard She Okitundu

Rapporteur : Jean-Claude Mokeni Ataningamu

Membres :

1) Emmanuel Ilunga Ngoy

2) John Kwete Mwana Kwete

3) Dismas Mangbengu Mwana Rmina Monzia

4) Venant Tshipasa Vangisivavi

5) Célestin Tunda Ya Kasende

6) Anastasie Moleko Moliwa

7) Robert Bopolo Mbongeza

8) Dieudonné Mirimo

9) Colette Tshomba Tundu

10) Freddy Kita

11) Jean-Bosco Ngose Saolona