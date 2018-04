Lemba/Foire : l’agence Eyaka Attaquée, 45.000 dollars emportés

Le lundi 2 avril 2018 était une mauvaise journée de travail pour les

agences de transfert des fonds de Kinshasa. Car des bandits venaient

de signer un braquage spectaculaire à Lemba. Cette fois, c’est

l’agence EYAKA que les malfaiteurs ont visée.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place à Lemba, les

travailleurs de cette agence apportaient à leur siège, des devises

pour servir de nombreux clients, soit une somme de 45.000 dollars. A

bord de leur véhicule, il n’y avait rien d’anormal à signaler. Mais

juste avant d’atteindre leurs bureaux, une voiture a barré la route à

la Toyota RAV 4. Ne comprenant pas les raisons de cette manœuvre

brusque, ils garaient leur engin et se voyaient ceinturés par des

hommes en tenues civiles, porteurs d’armes de guerre.

«C’est quoi au juste ?» Qu’avons-nous fait ? demandait le chauffeur

aux bandits qui lui répondront. «Sortez de la jeep !» Les travailleurs

de l’agence EYAKA ont obéi à l’ordre. Immédiatement, les brigands

prenaient place à bord et le tout terrain disparaissait dans un

strident crissement de pneus. Hébétés et tout tremblotants, les

travailleurs vont rejoindre leur bureau pour raconter leur

mésaventure. De toute évidence, a laissé entendre un observateur, pour

cette attaque, acte prémédité par excellence, les braqueurs avaient

certainement suivi le mouvement de transfert des fonds, avant de

passer au braquage. En effet, ils s’étaient préalablement renseignés

sur l’approvisionnement en fonds, le mouvement des agents, et

l’itinéraire du véhicule de convoyage. Lieu de l’attaque : Lemba

Foire.

Après s’être arrêté, comme cela le lui a été ordonné, le chauffeur

était contraint de céder les clefs de contact de la Toyota RAV 4. En

quelques minutes, une fois le «transbordement» terminé, les quatre

braqueurs ont embarqué dans la jeep volée et pris une destination

inconnue.

Cette attaque en plein jour, rappelle le modus operandi adopté par

des brigands, dont certains chefs de file sont comptés parmi des

multi-récidivistes, fichés par la police comme membres des

associations des malfaiteurs, des habitués des couloirs de la justice

militaire.

J.R.T.