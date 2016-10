L’Eglise catholique des USA recommande à la CENI de concilier le respect de la constitution et les défis liés à l’organisation des élections 

Le délégué de la conférence épiscopale de l’église catholique des Etats-Unis, Mgr Oscar Cantu, s’est entretenu dans la soirée de samedi 15 octobre 2015 au siège de la CENI, avec les membres du bureau de la centrale électorale conduits par le vice-président de cette institution, Norbert Basengezi. Il était question pour ce prélat américain d’en savoir plus sur le processus électoral en RDC qui tarde à se matérialiser.

Mgr Oscar Cantu a, a cours de ce tête-à-tête à huis clos, insisté sur la nécessité de concilier le respect des articles de la constitution et les défis liés à l’organisation des élections afin d’une sortie pacifique de la crise actuelle qui se vit en RDC. « … il y a pleins d’articles dans la constitution en rapport avec les élections. Nous demandons à la Ceni de s’apaisentir sur les défis à relever et voir dans la mesure du possible comment trouver des voies et moyens pour respecter les articles de la constitution. », a-t-il indiqué.

Il a en outre demandé à toutes les parties prenantes de prendre leurs responsabilités et de ne pas laisser la Ceni porter seule la lourde charge de ce processus de paix. « La RDC traverse une période de crise. Il est important qu’il y ait un vrai dialogue inclusif pour bâtir la paix », a-t-il martelé.

Par ailleurs, le délégué de la conférence épiscopale de l’église catholique des USA a encouragé les responsables de la CENI à tenir bon et à travailler davantage afin d’amener le pays aux élections conformes aux textes. « J’ai les ai fortifiés et leur ai conseillé d’intérioriser ces trois caractéristiques en eux : l’humilité, le courage et le partage. Ce sont ces trois caractéristiques qui les aideront à accomplir leurs missions et à relever les défis qui se présentent devant eux », a conclu ce prélat américain.