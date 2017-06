Lecture technique et contextuelle du chapitre VI de l’Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 à propos de la présidence du Conseil National de Suivi et de la Mise en oeuvre de l’Accord

L’on se souviendra qu’entre la signature finale de l’Accord dit de la Saint-Sylvestre (Accord Politique Global et Inclusif du Centre Interdiocésain de Kinshasa, le 31 décembre 2016 et la désignation du Premier ministre actuel, un temps relativement long s’est écoulé, soit

trois mois. Malgré cette érosion du temps, les parties prenantes, sans distinction aucune, ne sont pas parvenues à se mettre d’accord autour de modalités pratiques de désignation du Premier ministre. Sclérosée entre la présentation d’un seul ou de trois noms, la structure chargée de la médiation s’est résolue de rendre la question au garant des

institutions de la République. Cet épisode a donné, sans nul doute, l’occasion au peuple congolais de se rendre à l’évidence de la motivation qu’animent les personnes qui prétendent se battre pour son salut. Cette page sombre quoique tournée, laisse certaines voix crier à longueur de journée à la violation des dispositions de l’accord au motif que le Premier ministre nommé n’est pas issu du Rassemblement.

Alors que cette préoccupation continue à faire écho en dépit de

l’investiture récente du gouvernement, le communiqué signé par le

Président de la République, en date du 13 mai 2916, invitant les

parties prenantes à lui présenter les listes de candidats membres du

CNSA, y compris son président, remet en surface une nouvelle

problématique dont les conséquences risquent, si on n’y prend pas

garde, de ralentir le rythme du processus électoral nouvellement

adopté dans l’accord du 31 décembre 2017. Ainsi, cette brève réflexion

se propose de projeter quelques considérations techniques et

contextuelles ayant présidé à la création du CNSA par les parties

prenantes dans l’objectif d’esquisser quelques pistes pouvant

permettre d’éviter une crise institutionnelle qui risque de miner le

processus consensuel pour l’organisation des élections.

Genèse et mission du CNSA. Pour une compréhension aisée du CNSA, il

convient de se situer à l’origine de sa création et son bien-fondé. En

effet, la mise en place de cette structure tient à deux

considérations. La première d’ordre technique et la seconde d’ordre

personnel. Du point de vue technique, il a été question, pour les

parties prenantes, eu égard à l’impasse d’organiser les élections

présidentielle et législatives dans le délai fixé par la

constitution’, d’instituer un mécanisme pouvant garantir l’exécution

de l’accord politique trouver pour la tenue des élections

démocratiques crédibles et transparentes. Ce mécanisme devant être

principalement sous le contrôle des membres issus de toutes les forces

politiques de l’opposition et de la société civile. Suivant la

considération personnelle, il a été jugé, en raison de la délicate

mission du CNSA et de son rôle durant la période « transitoire» de

placer à sa tête une personnalité politique de l’opposition pouvant

être le plus rassembleur possible et à même de bien veiller à ce que

le travail soit fait dans la transparence et l’apaisement de tous. Un

véritable contre poids du régime pour la bonne marche vers les

élections. L’approche de la désignation intuitu personae a, ainsi,

.été retenue. Suivant cette approche, de tous les membres de

l’opposition non signataires de l’accord du 18 octobre 2016 comme ceux

qui l’ont signés, seule la personnalité de l’opposant historique

Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, d’heureuse mémoire et président du

Conseil des sages du rassemblement, n’a appelé aucune contestation.

Cette approche a été coulée dans l’accord en stipulant à l’alinéa 3 du

point V1.2.2 du chapitre VI « Le CNSA sera présidé par le Président du

Conseil des Sages du Rassemblement ». En optant pour l’organe et non

pas pour la personne nommément citée, cela répondait aux règles de

rédaction de texte qui ont vocation à être impersonnels. Contre toute

attente face à la force de la nature, le Président du Conseil des

sages pour qui l’organe avait été réellement réservé en considération

de sa personne est décédé à Bruxelles en date du 1er février 2016.

A la suite de cette circonstance malheureuse, diverses interprétations

continuent à se peaufiner à longueur de journée au sujet du successeur

de cette personnalité à qui la Présidence du CNSA avait été reconnue

intuitu personae.

Ecueils conjoncturels de la désignation du président du CNSA et

implication. Deux temps forts se dessinent au tour de la problématique

de la désignation du président du CNSA. Si durant le premier temps,

aucun problème ne pouvait s’envisager parce que le Président Etienne

Tshisekedi était en vie, il en est autrement du temps postérieur au

décès de celui-ci. Avant même l’enterrement de ce leaders, une crise

interne a éclaté au grand jour entre ceux qui ne voulaient pas que

soit abordé le remplacement du président décédé et ceux qui voulaient

que toute suite l’on procède à la désignation du successeur. Cette

opposition de thèses a donné lieu à l’éclosion du Rassemblement en

plusieurs autres Rassemblements au lendemain de l’élection de M. Félix

Tshisekedi et M. Pierre Lumbi, respectivement président et président

du Conseil des Sages du Rassemblement. Farouchement opposé à cette

élection, surtout pour le remplaçant de M. Etienne Tshisekedi pour

avoir été très proche du président Joseph Kabila, certaines

personnalités ont claqué la porte et ont créé deux autres

Rassemblements. Ces structures se considèrent comme dignes d’hériter

du patrimoine politique du leader maximo. Cette situation rend

indubitablement délicate, voire hypothétique, l’application de

certaines dispositions, si pas toutes, de l’accord dont la lettre et

l’esprit ne reconnaissant qu’un seul rassemblement. Pour l’intérêt

supérieur de la Nation quelques orientations s’imposent.

Quelques orientations. La combinaison de la lettre et de l’esprit du

chapitre VI sur la présidence du CNSA révèlent les évidences ci-après:

La désignation du président du CNSA est textuelle, mais aussi intuitu

personae. A ce titre, l’autorité de nomination n’est pas dotée de

pouvoir discrétionnaire de par la volonté des parties prenantes. Elle

est appelée à en prendre acte en l’entérinant dans un acte officiel. •

Pour les autres membres du CNSA, les parties peuvent les proposer, par

le canal du président du CNSA, pourvu que soit respecté le principe de

représentativité et d’équilibre. Ainsi, le communiqué du président de

la République appelant les parties à lui transmettre la liste de

délégués au CNSA pour accélérer les tractations de désignation du

président du CNSA s’écarte de l’esprit et de la lettre de l’accord. La

nomination d’un président par cette procédure énerverait l’accord.

Malheureusement cette violation ne pourra donner aucune possibilité à

un contentieux juridique constitutionnel ou administratif. C’est

pourquoi, dans l’une des analyses faites au sujet de l’accord du 31

décembre 2016 à l’épreuve de la constitution, nous avions suggéré la

constitutionnalisation de cet accord pour lui donner la force

juridique nécessaire.

Le décès de la personnalité à qui était réservée la présidence du

CNSA recommande un réexamen du Chapitre VI en vue de l’adapter aux

nouvelles circonstances. Ce réexamen est même l’une de

caractéristiques d’un texte qui impose son dynamisme face à

l’évolution de la société. Comment procéder? La réponse à cette

question n’est pas aisée dans la mesure où l’accord n’a pas prévu dans

ses dispositions finales le mécanisme de sa révision. Face à ce

mutisme, le Président de la République en sa qualité de garant des

institutions de la République, sans être actif dans la procédure de

désignation du président du CNSA, pourrait appeler les parties

prenantes membres de Rassemblement à se mettre d’accord suivant un

arrangement spécial sur la désignation de cette personnalité. A

défaut, les 28 membres, dont la considération intuitu personae n’a pas

été envisagée, constitués en Assemblée Générale, pourraient élire le

président du CNSA. Ce faisant, l’on éviterait les susceptibilités

pendant cette période décisive vers les élections apaisées.

(Par Kilongozi Kibondo Max Avocat et Notaire au Barreau de l’Ontario,

Ottawa/Canada)