L’ECC tient sa 17ème Session du Synode National

Essentiellement élective, la 17ème Session du Nynode national de l’église du Christ au Congo(ECC) s’est ouverte le lundi 14 août 2017 au Lycée Mgr Shaumba, dans la commune de la Gombe. Il regroupe plus de 300 participants venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Il intervient à la suite d’une série de restructuration opérée aux niveaux des différentes fédérations Protestantes après les Congrès Nationaux de la fédération des jeunes protestants, des femmes protestantes ainsi que celui du ministère des laïcs protestants. Ces assises se clôtureront ce 19 août 2017avec une

communication spéciale de l’Eglise du Christ au Congo.

Dans son allocution, l’Archevêque Président National, Marini Bodho a

rappelé que ces assises devraient s’ouvrir le dimanche 13 août dans la

cathédrale protestante selon les us et coutumes. Leur présence au

lycée Mgr Shaumba est historique par le fait que c’est là que sont

prises des décisions qui engagent l’Eglise dans ces activités. Il a

demandé à tous les membres de se conformer aux dispositions

financières établies afin de permettre la bonne tenue des travaux et

éviter l’exclusion. Si devant l’impossible nul n’est tenu, le cas sera

aussi examiné car, il faut aussi tenir compte de la loi de l’esprit.

Pour sa part, le Révérend Ipuma a, dans sa lecture biblique et

prédication, précisé que le thème de ce Synode est «Bâtir l’Eglise

dans un monde en crise ». Dans un monde en crise la séduction est

souvent utilisée pour obtenir des postes. Raison pour laquelle il a

invité les participants à ne pas utiliser la formule de Simon le

Magicien pour obtenir des postes lors des élections qui sanctionneront

ces assises. Le vote doit se faire en esprit et en vérité. Toute

personne qui sera tentée d’aller à l’encontre de ce qui est recommandé

doit se souvenir de Judas Iscariote. Ce dernier, après avoir vendu

Jésus, s’était suicidé et n’avait utilisé la somme lui versée.

Par ailleurs, il faut rappeler que c’est depuis 2010 que s’était tenu

le dernier Synod. Il s’était soldé par l’élection de deux

vice-présidents nationaux ainsi que la réélection de l’Archevêque

Marini Bodho. C’est un grand défi que s’est lancé l’ECC avec la tenue

de Synod. C’est aussi une occasion d’évaluer l’Eglise et projeter les

perspectives d’avenir. Ne peut être élu, que celui qui rempli

certaines conditions. Etre un ancien dirigeant de l’Eglise, avoir

accompli au moins cinq ans d’expérience, être licencié en théologie et

avoir un bon témoignage.

Yves Kadima