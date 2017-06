L’Angola verrouille ses frontières  avec la RDC

Rien ne pouvait présager que le pays de Dos Santos allait renforcer

militairement ses frontières communes avec son voisin. Un voisin,

note-t-on, avec qui il partage près de deux mille kilomètres de

frontières. Les deux pays partagent une histoire commune depuis des

temps immémoriaux. Des tribus transfrontalières vivent de part et

d’autre, quoique colonisées par deux puissances européennes

différentes. Si la RDC avait obtenu son indépendance politique en 1960

sans subir une longue et cruelle guerre civile, ce n’était pas le cas

pour l’Angola qui, durant plus de trente ans avait subi des dégâts

matériels, économiques, agropastoraux rares en Afrique sans oublier

des tueries, des massacres humains dont le traces ne s’effaceront pas

facilement.

Ce qui caractérise les deux Etats voisins, c’est que les différentes

guerres civiles qui les ont ravagés semblent avoir inculqué une

mentalité de résistance et parfois de résignation au sein des

populations autochtones de part et d’autres des frontières communes.

Les liens de fraternité ont survécu malgré les différentes options

politiques prises par les multiples camps politiques en opérations

militaires à travers les territoires des deux Etats. Il sera difficile

d’oublier les différentes tendances sociopolitiques antagonistes

observées sur les terrains des opérations militaires qui ont causé des

centaines des milliers des morts, des blessés, des handicapés

physiques, des malades mentaux ayant subi des traumatismes gravissimes

tout au long de ces guerres civiles de plus de trente ans. Que des

déchirements parmi des populations appartenant aux mêmes tribus et

cela, pour des choix politiques conjoncturels !

Selon des sources non encore officiellement confirmées, des aéronefs

de l’armée angolaise, notamment des avions de combat de type MIG-21

seraient arrivés dans l’Enclave de Cabinda depuis 48 heures. Pour

d’aucuns, il faut craindre que la base militaire congolaise de Kitona

ne soit la cible des pilonnages de l’aviation angolaise en cas de

situation confuse en Angola ou en RDC. Les mêmes bruits font état des

mouvements des éléments de l’armée terrestre, accompagnés des Tanks de

combat ainsi qu’une artillerie lourde qui se prépareraient à se

déployer à la frontière Ouest. D’autres mouvements des éléments de

l’armée de terre angolaise seraient observés au Nord Est de l’Angola.

Ainsi donc, à part la frontière avec deux nouvelles provinces de

l’ex-grande province du Katanga, des éléments de l’armée angolaise se

préparent à se déployer le long de près de 1600 kilomètres sur les

2000 des frontières communes entre les deux Etats. Autrement dit, les

provinces situées le long des frontières communes, notamment

l’ex-Bandundu, le Kongo Central et trois nouvelles provinces de

l’Ex-grand Kasaï se trouveraient dans la mire de la menace d’une

probable invasion des forces armées angolaises.

Au regard de l’histoire commune fort riche depuis des millénaires, et

surtout les liens entre les ressortissants des tribus

transfrontalières, si ces attaques se concrétisaient, quel serait

alors le fil d’Ariane qui les déclencherait et qui en seraient les

commanditaires ?

On sait que plus de 23.000 réfugiés congolais se trouvent en Angola,

à la suite de l’insécurité au Kasaï. Cela suffit-il pour justifier la

mise en alerte de l’armée angolaise?

Sur le plan politique, la situation en RDC est actuellement

caractérisée par une crise profonde consécutive à l’application

controversée et querellée de l’Accord du 31 décembre de l’année

dernière. La vie sociopolitique semble focalisée autour de cet état

des choses. Pour preuve, depuis le début du mois de janvier de cette

année, le pays vit un évènement rarissime : à savoir l’avènement au

début du mois d’avril du second premier ministre désigné par l’une des

tendances du camp de l’opposition politique. Et selon des bribes

d’informations émanant des salons politiques, toutes tendances

confondues, ce n’est qu’une partie remise, un autre sortirait dans un

avenir proche dans la mesure où les murs qui ont des oreilles font

état d’un horizon assombri qui ne serait pas de nature à permettre la

poursuite aisée des opérations d’enrôlement des électeurs. Par

ailleurs, des observateurs attitrés de la vie politique en RDC,

prédisent un embrasement du pays, pourtant non désiré mais qui pointe

à l’horizon au regard des tendances sociopolitique fortement

antagonistes qui se disputent le devant de la scène sur l’échiquier

national.

Si l’Angola an arrivait à intervenir militairement en RDC, quelle

sera sa marge de manœuvre étant donné le passé récent, essentiellement

lors de l’évènement de l’AFDL et le coup d’arrêt énergique asséné à

l’aventure du R.C.D. pro Kigali ?

F.M.