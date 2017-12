L’Alliance pour la République à Matadi Pari gagné pour le duo Sesanga – Ewanga

La ville de Matadi a vibré ce week-end dans le rythme de l’Alternance

pour la République . Deux leaders de cette plate-forme , Delly

Sessanga et Jean-Bertrand Ewanga , respectivement président et

secretaire exécutif de l’Alternance pour la République, sont arrivés

vendredi 16 décembre 2017 à Matadi, chef-lieu de la province du Kongo

Central .

Les matadiens leur ont réservé un accueil délirant.

Une caravane motorisée a été improvisée du centre ville jusque dans

la salle Notre Dame de la Foi.

Tout au long du parcours emprunté pour cette procession , les

militants de l’AR chantaient à la gloire de Katumbi, le candidat de

leur plate-forme à la prochaine présidentielle.

Arrivés dans la salle Notre Dame de la Foi prise d’assaut par les

militants des partis membres de l’AR (Envol, FCR , SCODE), Sessanga et

Ewanga ont sensibilisé la population de Matadi sur les enjeux du

processus électoral.

Prenant le premier la parole, le secrétaire exécutif, Jean-Bertrand

Ewanga a demandé à la population de gagner la bataille de l’alternance

au sommet de l’État.

Il a dénoncé les manœuvres de la Majorité présidentielle pour

conserver le pouvoir contre la volonté du peuple congolais qui aspire

au changement.

Ewanga a martelé que Moïse Katumbi reste et demeure le ticket gagnant

de leur plate-forme politique pour la présidentielle.

Pour sa part , le président de l’AR , Delly Sesanga, a loué la

bravoure de la population. Il a souligné avec force que la

manifestation est un droit et non un privilège.

Abordant la question du processus électoral, il a révélé que les

partis membres de l’AR se regrouperont sur une liste comme pour faire

bloc contre le seuil de 1% au niveau national, imposé dans la loi

électorale adoptée fraichement au parlement.

Le président de l’ENVOL s’est dit toutefois opposé à la machine à

voter qu’il qualifie de machine à frauder que tente d’imposer la CENI.

Delly Sesanga a insisté sur les mesures de décrispation politique

pour des élections apaisées. Moïse Katumbi doit revenir au pays pour

participer à l’élection présidentielle, à déclaré le président de

l’AR en communion avec la population de Matadi qu’il a par ailleurs

invitée à prendre part à la marche du Rassemblement programmée le 19

décembre 2017.

Eric Wemba