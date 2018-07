Laïcs catholiques : psychose du 3me mandat de Kabila

La tonalité du dernier message du Comité Laïc de Coordination face à

une éventuelle candidature du Chef de l’Etat actuellement en fonction

pour un troisième mandat fait penser à un bras de fer imminent avec le

pouvoir en place. La psychose du troisième bail de Joseph Kabila pour

la magistrature suprême, après l’expiration de son second et dernier

mandat, a poussé cette structure de l’Eglise catholique congolaise à

brandir la menace de plusieurs actions de rue pour, soutient-on, «

sauver la démocratie en péril ».

On note, dans le lot des pressions à mener contre les hommes au

pouvoir à Kinshasa, des marches, des sit-in, des opérations « villes

mortes », des grèves… devant avoir, comme champ d’action, toute

l’étendue du territoire national. En fait, les Laïcs Catholiques

visent à paralyser l’ensemble du pays, afin de faire comprendre à la

communauté des Nations que le peuple congolais tient à obtenir un

changement de gouvernance à travers des élections libres,

démocratiques, transparentes et apaisées, dont l’échéance est fixée au

23 décembre 2018.

On perçoit, à travers leur message, leur méfiance à l’égard à la fois

de la Majorité Présidentielle et de la CENI, qui multiplient des actes

de nature à faire douter de leur volonté de laisser les urnes décider

du choix de futurs animateurs des institutions de la République. Entre

autres signaux négatifs de l’incertitude qui pèse sur le processus

électoral, les Laïcs catholiques épinglent la non libération des

prisonniers politiques dits emblématiques, le refus de laisser rentrer

au pays ceux en exil, l’interdiction des manifestations et réunions

publiques, la non réouverture de plusieurs médias de l’opposition

fermés, le maintien de la machine à voter comme outil de travail de la

CENI, l’instrumentalisation des services spéciaux contre les leaders

et militants de l’Opposition, la campagne préélectorale en faveur de

l’actuel Chef de l’Etat et son mutisme persistant sur son avenir

politique, la disqualification des Congolais de l’étranger du

processus électoral, etc.

Bien que déjà orphelin de plusieurs activistes fauchés par des balles

des forces de sécurité le 31 décembre 2017 et le 25 janvier 2018, le

Comité Laïc de Coordination ne semble reculer devant rien pour «

sauver le Congo » et le remettre sur le chemin de l’Etat de droit, à

travers le choix de ses futurs gouvernants par la voie des urnes.

Kimp