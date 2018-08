Les laïcats chrétiens parlent du report des élections aux délégués du Vatican et de COE

Si jusqu’à la fin de septembre 2018, il n’y a pas de consensus sur la

machine à voter, le fichier électoral et les mesures politiques pour

la décrispation, il n’y aura plus d’autre choix que de se mettre

autour d’une table pour discuter le report des élections et des

modalités de gestion du pays pendant cette période.

Dimanche 19 août. C’était au salon Lubumbashi du Grand Hôtel

Kinshasa. Une trentaine d’invités triés sur le volet, participent au

diner offert par le CALCC, le MILAPRO et le MLS à la délégation mixte

Vatican-Conseil œcuménique des Eglises, COE, Conférence des églises de

toute l’Afrique, CETA. Les représentants des laïcs catholiques,

protestants, salutistes, pentecôtistes et évangéliques ont lancé un

message clair. « Tous les états-majors politiques sont conscients des

difficultés voire de l’impossibilité de la tenue de ces élections,

mais très peu ont le courage de le dire clairement. Chacun attend que

l’autre commette la faute qui justifiera le report aux yeux du grand

public », expliquent les porte-paroles des laïcs chrétiens. Recourant

à la sagesse bantu en exécutant un chant, le président du CALCC qui

lisait le message a comparé la situation à l’état d’un vase en argile

cuit fendu mais qui attend d’être juste secoué pour se briser. Et

c’est celui qui l’aura touché qui portera la responsabilité, a-t-il

chanté, suscitant les rires et les acclamations des convives. Le

message est passé.

Le secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises, un pasteur

protestant d’origine norvégienne a répondu en disant qu’ils sont-là

pour aider tout le monde à s’exprimer. Quant au représentant du

Vatican, ancien archevêque de Kigoma en Tanzanie, il s’est rappelé

l’afflux des réfugiés congolais en Tanzanie dans les années où il

était l’ordinaire de Kigoma. Pour lui, les Congolais ont trop

souffert. Il est plus que temps de donner la chance à la paix.

-0-