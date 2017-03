L’AFE.E.CO  a tenu  sa 3ème édition du REDAF en RDC

Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée Internationale de la Femme (JIF), l’Association des femmes entrepreneurs du Congo(AFE.E.CO), a organisé sa troisième édition des rendez-vous d’affaires, le vendredi 24 mars 2017 au Cepas dans la commune de la Gombe, sous le thème : «Démarrer une entreprise constitue un effort en soi pour la femme ». Betty Mulanga, présidente de l’AFE.E.CO, Scolastique Mahindo, experte en autonomisation économique de la femme auprès de l’Onu-femme, ainsi que Henry Ileka,

coach en business developpement, étaient parmi les invités

Intervenant pour la circonstance, la présidente de l’AFE.E.CO, a loué les efforts conjugués aussi bien par les organisateurs, les intervenants que les partenaires qui ont œuvré pour la réussite de ce forum. Betty Mulanga a signalé que l’association a comme cheval de bataille, la promotion du travail de la femme, tandis que son but est de relever le niveau de l’entreprenariat de la femme, afin de la rendre capable de décider et d’apporter le changement dans son milieu.

Parlant des domaines d’intervention, elle a épinglé l’autonomisation de la femme, les violences à l’égard de la femme, l’égalité des sexes, ainsi que les droits et la justice économique.

Toutefois, a-t-elle indiqué, le REDAF est organisé tous les deux ans avec différents thèmes. Pour cette fois-ci, il s’agit de la troisième édition. Une raison pour elle de rappeler que la première édition avait eu lieu le 20 mars 2013, tandis que la seconde était intervenue

le 25 septembre 2015 au ministère du Genre, Famille et Enfant.

S’agissant du thème international : « Les femmes dans un monde du

travail en évolution pour un monde en évolution 50/50 », AFE.E.CO a

souligné que ce thème a été retenu dans le souci de relever les défis

dans l’entreprenariat féminin.

Par ailleurs, la présidente d’AFE.E.CO a renchéri que ce forum était

nécessaire non seulement pour faire voir les obstacles, mais surtout

faire valoir le côté positif qu’offre l’entreprenariat, afin d’inciter

nombre des femmes à créer des entreprises, et renforcer la confiance

chez ces créatrices en devenir.

Pour finir, elle a conclu que ce forum était organisé dans le souci

de tester des idées, donner envie et enfin, mieux engager les femmes

par rapport au goût du risque.

Scolastique Mahindo, experte en autonomisation économique de la femme

auprès de l’Onu-femme, au nom de la Représentante de l’ONU-FEMME en

RDC, s’est dit honorée de prendre la parole dans le cadre de ce forum,

ajoutant que célébrer cette journée avec les femmes entrepreneurs

revêt une importance singulière. Car, il s’agit d’une grande

responsabilité. A en croire l’experte, l’une des voies pour le

renforcement de l’autonomisation de la femme consiste à avoir

plusieurs femmes engagées dans l’entreprenariat. Toutefois, elle a

déploré le fait qu’en RDC, beaucoup de femmes évoluent dans les

affaires sans pour autant respecter les règles de l’art.

Elle a encouragé l’AFE.E.CO à travers sa vision à renforcer les

capacités des femmes de son association, afin de les rendre plus

compétitives et productives pour mieux contribuer à l’émergence du

pays et porter haut l’étendard féminin dans le monde des affaires en

RDC à l’horizon 2030.

En conclusion, Henry Ileka, coach en business development a rappelé

aux femmes quelques principes pour mieux réussir, dont notamment

croire en soi, rêver grand tant qu’on vit, faire application de la loi

de semence (qui sème le bien le récolte et vice-versa), éviter des

mots pourrissants à travers votre langue, faire bon usage de nos cinq

sens humains, savoir sentir les opportunités, etc.

Melba Muzola