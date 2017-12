L’AETA propose la présidentielle en août ou octobre 2018

Après l’analyse du calendrier électoral publié par la CENI le 5 novembre dernier qui a prévu la tenue des élections présidentielle et législatives en date du 23 décembre 2018, la plateforme de la société civile AETA(agir pour les élections transparentes et apaisées) a

estimé qu’il y a une possibilité de ramener ces échéances électorales en août ou octobre 2018. A la suite d’un examen minutieux de la nature des activités du calendrier électoral, il y a lieu de faire chevaucher certaines activités et réduire sensiblement les délais avancés par la centrale électorale. Déclaration faite lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à son siège sur la 3ème rue industrielle, dans la commune de Limete, hier mardi 5 décembre 2017.

Le constat est que les activités électorales sont mélangées ou confondues aux activités transversales par une cumulation des différentes durées. Ce qui a justifié l’échéance de 306 jusqu’au 23 décembre 2018. Ceci est la résultante de la pression extérieure qui a fait plier la CENI. Prévu en mai 2018, l’audit du fichier électoral n’a pas pris en compte les données de l’enrôlement des Congolais de l’étranger fixé de juillet à septembre 2018. Et pourtant, le

calendrier électoral n’a pas prévu la déduplication de ces données qui sont susceptibles de fraude et contestation.

Seule l’actualisation des candidatures de la députation provinciale

de 2015 est prévue sans penser aux nouvelles candidatures éventuelles,

ainsi qu’à la reconfiguration de l’espace politique actuelle. Cette

alternative relative au mois d’août 2018 se confirmerait davantage si

une option conséquente autour de l’enrôlement des Congolais de

l’étranger est levée. Cet enrôlement présage le gage d’un éventuel

troisième glissement du calendrier électoral. Même si cet enrôlement

est maintenu, le calendrier alternatif proposé par AETA pour la 1ère

séquence le dimanche 14 octobre 2018 peut éviter un 3ème glissement.

Yves Kadima

POSITION DE L’AETA SUR LE PROCESSUS ELECTORAL

Le processus électoral en cours est sous l’emprise instantanée des

pesanteurs conflictogènes dont l’indicateur majeur est le calendrier

du 5 novembre 2017 qui présage intrinsèquement l’incertitude

électorale et la mort évidente de la démocratie en RD Congo, s’il

n’est pas encadré.

La plate-forme AETA a évalué, du 26 au 28 Octobre 2017, le processus

électoral de 2013 à octobre 2017 et analyser le calendrier électoral

publié par la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, le 5

novembre 2017.

1. De l’évaluation, AETA note que le processus électoral:

a. est pris en otage, d’une part, par l’absence d’une réelle et

manifeste volonté politique et, par des querelles politiciennes, de

l’autre;

b, a été réalisé de manière atypique et opaque, sans un calendrier

consensuel, de décembre 2015 au 5 novembre 2017, ce qui a alimenté

autant de confusions, de tensions et d’incertitudes;

c. a démontré peu de souci pour le respect du cadre légal et du

consensus politique, faisant prédominer la thèse de l’absoluité des

exigences techniques électorales;

d. a été inutilement budgétivore et géré calamiteusement, sans avoir

marqué de progrès substantiels en termes d’opérations électorales ;

e. est constamment torpillé par l’insécurité profonde en ramification

due principalement aux conflits intercommunautaires, à l’activisme

endémique des groupes armés, aux rébellions, à la misère sociale

traduite par des grèves, revendications et manifestations citoyennes ;

f. est caractérisé par un environnement très crispé et dominé par la

répression et les violations des droits de l’homme;

g. a été réalisé avec pertinence pour certaines des activités réalisées;

h, a été conduit de manière inefficace et inefficiente et, par conséquent;

i. a induit des incidences majeures qui continuent à torpiller la

stabilité, la paix sociopolitique et la cohésion de la Nation.

2. Du calendrier électoral publié par la CENl le 5 novembre 2017

AETA prend conscience de l’existence d’un calendrier électoral qui

régularise dès lors un processus électoral demeuré flou depuis près de

deux ans. Celui-ci semble répondre à la demande citoyenne pour la

crédibilisation et la transparence du processus électoral en cours.

Cependant, AETA relève sur le plan des considérations générales que,

le calendrier électoral du 5 novembre 2017 est:

• Un outil de dupe et de ruse réciproque entre le pouvoir en place et

la communauté internationale qui risquera au finish d’en être le

dindon de la farce. Car, encombré par des contraintes frénétiques: «

les 504 jours » du chemin critique de la CENI se répercuteraient sur

les « 306 jours» ainsi écheancés;

• Un couteau à double tranchant qui servirait, soit à la tenue

effective des élections, soit au cautionnement de la morbidité de la

démocratie congolaise ;

La réussite et l’efficacité de l’exécution dudit calendrier électoral

requiert impérativement la mise sur pied des véritables mécanismes

consensuels de confiance, de fiabilité et de sincérité électorales.

Bien plus, à l’analyse profonde dudit calendrier, AETA constate ce qui suit:

1. Les activités électorales critiques sont mélangées et/ou confondues

aux activités transversales ou de chevauchement en cumulant leurs

différentes durées: ce qui justifie l’échéance 306 jours jusqu’au 23

décembre 2018 ;

2. La CENI a cédé à la pression extérieure de réduire la durée de

certaines activités critiques, en occurrence : la Réception et le

traitement des candidatures des députés provinciaux qui dure en

principe 20 à 30 jours au lieu de 15 prévus; l’Impression, le

conditionnement., la livraison et le déploiement du matériel sensible

réduit à 40 jours au lieu de 60 requis;

3. L’audit du fichier électoral prévu en mai 2018 ne prend pas en

compte les données de l’enrôlement des congolais vivant à l’étranger

fixé tard de juillet à septembre 2018. Le calendrier ne prévoit pas

non plus la déduplication de ces données qui sont, du reste,

susceptibles de fraude électorale et de contestation, etc.

4. Le calendrier électoral prévoit seulement l’actualisation des

candidatures de la députation provinciale de 2015 sans penser aux

nouvelles candidatures éventuelles, outre la reconfiguration de

l’espace politique actuelle ;

5. Le calendrier électoral de la CENI n’a pas pris en compte

l’opération d’éducation civique et électorale de la population, etc.

De ce qui précède, il faut dire qu’ à l’examen minutieux de la nature

des activités (critiques et non critiques) du calendrier électoral de

la CEN I, il y a lieu de faire chevaucher certaines activités et

réduire sensiblement les délais avancés par la Centrale Electorale, en

vue de tenir les scrutins combinés présidentiels, législatifs et

provinciaux dans un délai raisonnable de plus ou moins 7 mois au plus

tôt, soit en août 2018, ou en octobre 2018 au plus tard .

L’alternative relative au mois d’août 2018 se confirmerait davantage

si une option conséquente autour de l’enrôlement des congolais vivant

il l’étranger est levée. Car, cet enrôlement présage le gage d’un

éventuel troisième glissement du calendrier. Dans le cas contraire, le

calendrier alternatif de l’AETA propose les scrutins de la 1ère

séquence le Dimanche 14 Octobre 2018.

3. Des recommandations

AETA recommande ce qui suit ;

1. Au Président de la République, de faire preuve de bonne foi en

s’engageant concrètement et personnellement en faveur de l’alternance

démocratique grâce à la tenue des élections crédibles et apaisées

avant la fin de l’année 2018, notamment en prenant des décisions

politiques relatives à :

– La mise en oeuvre rigoureuse et correcte de l’Accord du 31 décembre 2016 ;

– L’activation des mesures de décrispation politique et du respect des

libertés individuelles et de manifestations publiques;

– La priorisation de la mobilisation locale, comme en 2011, de l’appui

financier nécessaire pour les élections ;

– La redynamisation effective, conséquente et urgente de la CENI.

2. Au Parlement de la République, à s’acquitter de ses responsabilités

régaliennes par le vote en temps requis des lois crédibles et justes

visant le renforcement de la démocratie.

3. Aux acteurs clé du processus (partis politiques et société civile)

de dégager un consensus solide et rationnel autour du calendrier pour

les élections apaisées.

4. A la Communauté Internationale, d’apporter l’appui nécessaire à la

réussite de l’exécution efficace du calendrier en vigueur moyennant le

conditionnement de la bonne gouvernance interne de la Centrale

électorale. Un comité d’experts internationaux impliquant les acteurs

de la société civile devrait être, à cet effet, mis sur pied pour

accompagner la crédibilité et la transparence de la gestion du

processus électoral.

La Communauté Internationale ne devrait pas ainsi faire confiance

naïve aux bonnes intentions du respect dudit calendrier sans garantie

palpable.

4. Aux organisations de la société civile, mouvements citoyens et à la

population congolaise, de ne pas céder à la fatigue, de rester

éveillés, attentifs et mobilisés autour des événements liés aux

élections.

Fait à Kinshasa,

le 4 décembre 2017

-0-

Rubrique : Actualité

Accord de la Saint Sylvestre, enrôlement, calendrier électoral, loi

électorale, manifestations publiques… : l’ONU aboie… Kinshasa passe !

L’Organisation des Nations Unies est de plus en plus perçue, par des

millions de Congolaises et Congolais, comme un instrument

d’accompagnement de la majorité au pouvoir dans son agenda caché de

pourrissement de la situation politique. Face à sa volonté manifeste

de ne pas appliquer l’Accord de la Saint Sylvestre, de tirer en

longueur les opérations d’enrôlement des électeurs, de ne pas exécuter

son propre calendrier électoral, de tripatouiller la loi électorale,

d’interdire les manifestations publiques de l’Opposition, elle donne

la nette impression de laisser faire.

Cela fait maintenant onze mois que cette institution mondiale, par le

biais de son Conseil de Sécurité, multiplie les résolutions et les

mises en garde à l’endroit des hommes au pouvoir à Kinshasa, sans que

les lignes bougent dans le sens de la mise en œuvre de l’Accord du 31

décembre 2016. Bien que l’ONU ait protesté contre les nominations de

Tshibala comme Premier ministre et Joseph Olenghankoy comme président

du Conseil National de Suivi de l’Accord (CNSA), elle n’a rien fait

pour contraindre leurs parrains politiques, à savoir les hommes au

pouvoir à Kinshasa, à les retirer de la scène. Présumé illégal, le

gouvernement Tshibala n’en reste pas moins le bienvenu dans tous les

fora internationaux.

Au Conseil de Sécurité, l’on n’a cessé de marteler que l’échéance du

23 décembre 2018 pour la tenue des élections présidentielle et

législatives nationales devrait être scrupuleusement respecté. Sans

plus. Et pourtant, des signaux d’un nouveau « glissement » de

calendrier électoral s’accumulent, notamment à travers un processus

d’enrôlement d’une lenteur planifiée au Kasaï, l’hypothèque de

l’enrôlement des Congolais de l’étranger et un financement

hypothétique des scrutins.

Comme si cela ne suffisait pas, l’ONU est sans voix face au

changement intempestif des règles du jeu décidé par la Majorité

présidentielle, à travers la modification de la loi électorale. Le

nouveau texte adopté à l’Assemblée Nationale tard dans la nuit du

lundi 04 pêche visiblement contre le principe de l’égalité des

chances entre candidats, partis et regroupements politiques dans les

épreuves des urnes. En introduisant le seuil de 1% des suffrages pour

l’octroi d’un siège à l’Assemblée Nationale, de 5 % au niveau des

Assemblées provinciales et de 10% au niveau des assemblées locales, le

législateur congolais a volontairement décrété l’exclusion des petits

partis et des indépendants.

Ces innovations assassinent la démocratie en ce sens qu’à partir de

2018, certaines communes, certaines provinces, certains territoires…

vont se retrouver avec des députés nationaux ou provinciaux leur

imposés par les partis ou regroupements politiques qui auront atteint

les minima requis pour siéger dans les organes délibérants. Les « élus

» locaux auront beau pris la première place sur les listes

électorales, leurs scores ne leur seraient d’aucune utilité, dès lors

qu’un « ogre » aura tout raflé par la magie du seuil de 1%.

S’agissant de l’interdiction des manifestations publiques, le Conseil

de Sécurité s’est abondamment exprimé sur la nécessité d’ouvrir

l’espace politique à tous les courants d’opinions. Des directives

précises ont même été données à la Monusco (Mission des Nations Unies

pour la Stabilisation au Congo) pour la sécurisation des leaders

politiques et leurs militants lors des activités de leurs partis ou

regroupements politiques.

Des sanctions financières ont même frappé quelques personnalités

civiles et militaires jugées coupables d’atteintes aux droits de

l’homme et de blocage du processus électoral. Mais, au finish, les

actes de torpillage du chemin devant conduire aux élections ne

s’arrêtent toujours pas. Non seulement que les manifestations

politiques continuent d’être réprimées avec une extrême brutalité,

avec des blessés et parfois des cas de mort d’homme mais aussi les

leaders politiques et d’opinions qui n’appartiennent pas à la famille

politique du Chef de l’Etat sont interdits de parole et de mouvement.

Au regard des passages en force qu’opère la Majorité présidentielle

dans les violations de la Constitution et de l’Accord de la Saint

Sylvestre, d’aucuns se demandent si l’ONU dispose encore d’un

quelconque pouvoir de surveillance du processus électoral congolais.

Mais jusqu’où va-t-elle accompagner le pouvoir en place dans sa

volonté de ne pas respecter les échéances électorales ni ouvrir

l’espace politique ?

Kimp