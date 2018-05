L’AETA dit non à l’exécution mécanique du calendrier électoral

L’organisation des élections crédibles, transparentes, justes et apaisées ne peut se résumer en une exécution mécanique du calendrier électoral. Elle doit surtout répondre à l’exigence nécessaire et incontournable des élections de qualité.

La plateforme Agir pour les Elections Transparentes et Apaisées, AETA, a réalisé dans le cadre des actions de son HUB des Experts Electoraux une étude approfondie sur les statistiques du fichier électoral publiées, le 6 avril 2018, par la Commission Electorale

Nationale Indépendante, en vue aussi bien d’y apporter tant soit peu un éclairage objectif que d’émettre des avis techniques amélioratifs appropriés. Il ressort de cette étude les principaux constats suivants

:

1. Le flou et/ou l’ambiguïté qui ont caractérisé les chiffres

présentés, le 6 avril

2018, par la CENI. Il est à constater, en effet, des incohérences

entre les Statistiques brutes des électeurs inscrits (46.057.894), les

électeurs centralisés (46.542.289), les électeurs radiés après

nettoyage (6.254.902), les mineurs doublons (29.151) et les électeurs

valides (40.287.387). Un simple rapport arithmétique entre ces

chiffres démontrait des incompatibilités intrinsèques.

D’ailleurs, à ce jour, ces chiffres pourraient avoir évolué dans un

sens ou un autre sans communication informée et éclairée.

2. L’attitude d’opacité manifeste dans le chef de la CENI qui ne peut

faciliter l’accès permanent aux acteurs clé les données statistiques

des électeurs après publication. A ce jour, on constate qu’aucune de

ces données n’est trouvable sur le site web de la CENI (www.ceni.cd).

Il est également difficile d’y accéder lorsqu’on y en fait demande.

3. Les déséquilibres et les disproportions existant entre les

prévisions initiales d’enrôlés faites par la CENI, le poids

démographique de 2016, les chiffres d’enrôlés buts et les enrôlés nets

après nettoyage dans nombre de provinces. Pour illustration, dans les

provinces de l’ITURI, du SANKURU, de la LOMAMI, du Sud-Kivu, pour ne

citer que celles-ci, les chiffres d’enrôlés réalisés laissent penser à

un « Boom vertigineux de l’électorat » difficile à justifier et avec

incidences négatives sur d’autres provinces, du reste, préjudiciées

telles le Kongo Central, la ville-province de Kinshasa, le Kasaï

Oriental, le Tanganyika, le Lualaba, etc.

Plus de la moitié des provinces ont réalisé un score d’enrôlés de loin

au-delà aussi bien des prévisions initiales faites par la CENI que de

l’intervalle reconnue par les standards internationaux, soit entre 40

à 44%. Cela soulève autant d’interrogations, surtout concernant les

provinces en proie à l’insécurité endémique et dont les populations

sont en perpétuel déplacement interne.

4. Les déséquilibres et disproportions sus-évoqués corrompent les

exigences d’équité, de justice, d’inclusivité et de symétrie

électorales dans la répartition des sièges avec un impact pernicieux

sur la représentation démocratique au niveau de l’Assemblée Nationale

et du Sénat.

5. L’anticipation du vote de la loi sur la répartition des sièges par

circonscription électorale sur base des données non-auditées du

fichier électoral. Ceci est une entorse chronologique et logique créée

à dessein par le calendrier électoral du 5 novembre 2017. Des

conséquences malheureuses pourront s’en résulter pour l’efficacité de

la démocratie en occurrence:

– L’assignation abusive des sièges nationaux à certaines provinces

tandis que d’autres qui devaient les mériter en seront malicieusement

privés ;

– La réédition de l’expérience, de triste mémoire, de 2011 qui a

englouti le pays dans les conflits frénétiques et la crise de

légitimité ardue.

6. L’importance du taux des électeurs radiés après dédoublonnage, soit

plus ou moins 13% conformément aux premiers chiffres livrés par la

CENI, pourrait constituer un présupposé négatif à l‘efficacité et au

professionnalisme de l’opération d’identification et d’enrôlement des

électeurs qui a, par contre, expérimenté la haute technologie de la

biométrie. Cette préoccupation devrait avoir des ramifications sur

celle que soulève, à ce jour, le mode de vote par la

Machine à Voter.

7. L’on serait tenté de croire que la CENI aurait mal décidé d’avoir

opté pour un nettoyage post-enregistrement des données des enrôlés en

lieu et place de l’option avantageuse d’un nettoyage

instantané/synchronisé des données grâce au logiciel AFIS/ABIS telle

que proposée par les parties prenantes au dialogue de la CENCO, avis

qu’elle aurait capitalisé. Cette dernière option ferait gagner

l’opération en temps, en moyens, en efficacité et fiabilité.

8. La stratégie d’action axée presqu’exclusivement sur les anciens

élus que la CENI avait adoptée pour la sensibilisation et la

mobilisation électorale dans les différentes provinces. Les politiques

anciens élus sur lesquels ont reposé les actions

d’info-sensibilisation électorales ont agi plus en propagandistes

électoraux.

9. L’enrôlement des Congolais vivant à l’étranger planifié du 1er

juillet au 28 septembre 2018 à trois mois de la première séquence

électorale devait faire objet d’une attention prioritaire de la part

de la tripartite Gouvernement-CNSA-CENI.

Car, les exigences légales, la nature psychologique sensible et la complexité

technico-opérationnelle exposent le respect de l’échéance du 23

décembre 2018 à un risque évident. Celui-ci pourrait constituer un

autre déclencheur de la future crise politico-électorale.

RECOMMANDATIONS

Fort des principaux constats ci-haut évoqués, le Hub des experts

électoraux de l’AETA recommande ce qui suit :

1. Au Parlement

a. De soumettre à l’examen les rapports mi-parcours des réalisations

du processus électoral soumis par la CENI afin de formuler des

recommandations et orientations à même de permettre l’amélioration et

l’efficacité de sa mission et de jeter des bases solides pour l’avenir

des élections en RDC ;

b. De diligenter de toute imminence une mission de

suivi-contrôle/audit de l’ensemble de la gestion du processus

électoral. Ceci éviterait à l’administration électorale les suspicions

dont elle fait objet et contribuerait tant soit peu à recréer la

confiance en elle ;

c. De faire preuve d’attachement à l’objectif de la consolidation de

la démocratie à travers le processus électoral en reconsidérant les

calculs proposés par la loi en rapport avec la répartition des sièges

sur base des statistiques fiables, étant donné la persistance des

contestations sur les statistiques électorales publiées par la CENI;

d. De lever dans l’imminence une option conséquente en rapport avec

l’enrôlement des congolais vivant à l’étranger.

2. Au Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral, CNSA

a. De convoquer dans les meilleurs délais, une rencontre d’évaluation

profonde de l’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs

selon les prescrits de

l’Accord de la Saint Sylvestre en son point IV.2, afin de tirer des

leçons conséquentes pour l’avenir du processus ;

Ladite rencontre d’évaluation devra également examiner le budget ayant

couvert la réalisation de l’opération de la révision du fichier

électoral et l’exécution du plan de décaissement des prochaines

opérations électorales qui accuse déjà d’un grand retard.

3. A la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI

a. D’accorder le maximum d’attention aux exigences de la rigueur et du

professionnalisme dans l’accomplissement des tâches administratives et

techniques liées au processus électoral ;

b. Manipuler les chiffres avec une attention soutenue et s’assurer de

la certitude absolue avant d’en rendre public les résultats ;

c. Mettre à disposition du public toutes les données concernant les

statistiques des enrôlés en vue d’éviter à son chef diverses

suspicions à même d’entamer la confiance et la crédibilité du

processus ;

d. De rendre effectif l’audit du fichier électoral et, de ce fait, de

lancer le processus de la mise en place d’un comité mixte dont fera

partie la représentation de la société civile pour le suivi de cette

opération d’audit ;

e. D’activer le processus de l’enrôlement des congolais vivant à

l’étranger et par conséquent de communiquer clairement à l’opinion

publique sur tout obstacle y afférent

f. D’envisager des mécanismes efficaces visant à recréer le consensus

et la confiance des parties prenantes au processus électoral. Il

s’agit par exemple de la redynamisation et l’animation à bon escient

des cadres de concertation avec les parties prenantes au processus ;

g. De faire preuve d’attitudes et pratiques de réceptivité, de

transparence et de redevabilité vis-à-vis des parties prenantes au

processus électoral ; car la réussite de sa mission constitutionnelle

en dépend grandement.

4. Aux organisations de la société civile

De s’adonner au monitoring et à la surveillance permanente du

processus et de rester, de ce fait, vigilantes et intransigeantes face

à tout dérapage et blocage du processus électoral. Celles-ci devront

travailler dès à présent auprès de la population pour réaliser

l’objectif des élections alternatives.

5. A la population congolaise

De se mobiliser avec détermination pour les élections de qualité et

inclusives, le vote alternatif et, de ce fait, de s’investir par des

actions de surveillance, de monitoring et de dénonciation citoyenne de

toute pratique visant à occasionner la fraude électorale, mieux les

simulacres électoraux.

Fait à Kinshasa, le 4 Mai 2018

Pour le Hub des Experts électoraux de l’AETA

Les membres

1. Jérôme BONSO

2. Gérard BISAMBU

3. Irène ESAMBO

4. Ricky MAPAMA

5. Henri-Cristin LONGENDJA

6. Gloire WATSHIPA

7. Pius MBWES

8. Jean-Michel MVONDO

9. Justin MOBOMI

10. Jean-Luc MULUBA

11. Jacques KATCHELEWA

12. Jean_petit MUFUNGIZI

13. Esther MASIALA SITA

14. Parole MBENGAMA.