La DC proteste

Le bureau politique de la Démocratie Chrétienne (DC) tient à exprimer toute sa désapprobation par rapport à la volonté du Ministère des Affaires Étrangères de la RDC d‘invalider subitement les passeports des citoyens Congolais, par un « Communiqué » N° 130/0001/17 daté 15/09/2017, qui annonce que ces documents de voyage n’auront plus

cours légal à partir du 16 octobre 2017.

Il sied de souligner que les autorités congolaises semblent avoir un

problème d’application, à géométrie variable, du concept de « délai

légal ».

Alors que tous les mandats électifs, du Président de la République

aux sénateurs, en passant par les députés nationaux et provinciaux

sont tous hors – mandat constitutionnel et indéfiniment prolongés, les

droits et la validité des documents des citoyens congolais sont

souvent écourtés, pas seulement d’une manière « cavalière », par des

simples « communiqués » qui ne sont ni des actes réglementaires ni

légaux, mais aussi selon des modalités qui lèsent les droits

fondamentaux des citoyens.

En effet, la libre circulation et le droit de venir et partir de la

R.D.Congo, sont protégés par l’Art.30 de la Constitution actuellement

en vigueur en RDC.

D’ autant plus que le fait de soumettre les citoyens congolais, déjà

appauvris par une grave crise économique et un chômage chronique, à

des nouvelles contraintes financières, pour se procurer un nouveau

passeport (déjà parmi les plus chers au monde et autour duquel des

graves scandales de malversations financières ont été dénoncés), dans

un délai irréaliste (d’ à peine 1 mois), cache mal la volonté du

régime Kabila de vouloir contrôler et sûrement limiter le droit à la

libre circulation des Congolais, aussi bien ceux résidant en RDC qu’à

à l’étranger.

Est-il aussi remarquable que cela se passe dans un moment de crise

institutionnelle majeure, à cause de l’ « expiration » de tous les

mandats électifs, ceux-ci rallongés sans gêne.

Le stock important qui requiert un changement soudain de passeport,

va constituer un argument pour octroyer le document de voyage

congolais, au temps et à la tête du demandeur, cela bloquant la libre

circulation des citoyens congolais les plus engagés…

Voilà pourquoi, la Démocratie Chrétienne invite les citoyens congolais

à protester et ne pas accepter que, de par un simple « communiqué » ,

des autorités hors mandat veuillent imposer à tout un peuple, une

limitation de leur liberté de circulation, protégée par la

Constitution de la RDC, à l’approche de l’expiration du « délai

politique » du 31/12/2017.

Fait à Kinshasa le 15/09/2017

Vérité et Justice pour la R.D.Congo,

Pour la Démocratie Chrétienne, DC,

Le Porte -Parole Adj.

Marc Mawete