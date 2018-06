Kinshasa toujours sous la botte des malfaiteurs

Kinshasa est-elle devenue un véritable Far West, une ville mythique où

pullulaient des bandes de malfaiteurs et où se commettaient des actes

de banditisme en pleine journée ? On est tenté de le croire à la

lumière de derniers cas d’attaques perpétrés depuis le début de cette

année.

Sans revenir sur les anciens coups commis par des bandits, et qui ont

nécessité l’instauration de nombreux points de contrôle routier de

véhicules en circulation, cette semaine a curieusement débuté sous le

signe de l’insécurité. Mercredi 6 juin, Fanny, caissière dans une

société commerciale de la place, transportait des fonds à verser dans

une banque. Elle a pris place à bord d’un taxi qui prendra plus tard,

sur son itinéraire, un autre passager tiré à quatre épingles. Il était

10 heures à Kinshasa. Sur le boulevard Lumumba, à la hauteur de la 6

ème rue Limete, le passager s’est brusquement senti mal en point et a

demandé à la caissière de lui acheter un sachet d’eau pure. Il s’est

même étalé sur le siège arrière, dévoilant la gravité de son malaise.

A la vue d’un vendeur ambulant, le chauffeur s’est arrêté et la dame

l’a interpellé. La personne malade a refusé ce produit, le considérant

comme impropre parce que non traité selon les normes.

Plusieurs mètres plus loin, un autre vendeur de boissons gazeuses a

été aperçu au bord de la chaussée. Et le passager indisposé d’insister

pour l’achat d’un flacon d’eau minérale. Au moment où Fanny sortait de

la voiture pour lui rendre service, l’homme a insisté pour que la

caissière laisse son sac dans la voiture.

Mue par un réflexe de vigilance, la caissière ne l’a pas entendu de

cette oreille. Mais voilà qu’on la tirait vers l’intérieur de la

voiture taxi. Le braqueur déguisé en faux malade s’est disputé le sac

avec la dame et réussi à lui arracher ses deux téléphones portables.

Fanny s’est alors emportée contre le chauffeur qui n’a pas osé la

secourir. D’un air amusé, il a répondu que ces derniers temps, les

passagers ont curieusement ce genre de comportements bizarres dans les

taxis.

Par son courage, la dame a au moins sauvé le montant de 15.000

dollars de son entreprise.

Attaque après un retrait au distributeur

automatique

Masina Sans Fil. Mardi 5 juin 2018. Il est 20 heures. Un distributeur

automatique venait de servir le client d’une banque de la place.

L’homme ne s’était pas imaginé que non loin de là, quatre paires

d’yeux suivaient ses faits et gestes. Il s’est alors engagé sur le

trottoir du boulevard Lumumba, satisfait d’avoir retiré 2.500 dollars.

Balançant son sac, il s’est arrêté et voilà que dans l’attente d’un

taxi, un taxi-motocycliste avec un passager embarqué, s’est approché

de lui. Et hop ! Le sac arraché, les deux voleurs ont disparu avec

leur moto et leur butin, se faufilant entre les colonnes de véhicules

se dirigeant vers le Pont Matete.

Ces genres de rapts sont réguliers dans la plupart des communes de

Kinshasa, où certains motocyclistes se sont constitués en bandes de

malfaiteurs. L’attaque, le samedi 2 juin 2018, de Pélagie, vendeuse

dans une boutique de cosmétiques, au centre commercial de la 7 ème rue

Limete, où elle est allée rejoindre son amant, est révélatrice du

climat d’insécurité qui a poussé les autorités urbaines à décréter la

lutte contre le banditisme.

Après la rencontre amoureuse, il était 23 heures. Seule, la

demoiselle a pris avec un autre passager, une moto à l’entrée de la

7ème rue Limete, côté industriel. Elle se rendait au quartier situé

aux abords de la voie ferrée. L’autre passager a exigé qu’il soit

déposé le premier, sur la 6 ème rue sur le petit boulevard. A

l’endroit indiqué, la moto s’est arrêtée. L’homme qui est descendu

rapidement, a attendu le démarrage de la moto pour arracher le sac de

la demoiselle contenant ses téléphones, ses produits de maquillage et

ses économies.

Témoin de cette agression, le motocycliste a déploré cette insécurité

sans tenter de pourchasser le malfaiteur. Il a prétendu que le malfrat

n’était pas seul et que toute tentative de traque pouvait susciter une

réplique foudroyante des autres membres de sa bande.

Dans une ville où pour rouler sur des routes défoncées, la moto est

le moyen de transport le plus utilisé, la chasse aux motos dépourvues

de plaques et de documents de bord, posera certainement l’équation de

la mobilité des Kinois. Il en est de même de véhicules en circulation

affectés au transport en commun qui tardent à se conformer aux mesures

de sécurité prises dernièrement par la police.

Ce service d’ordre ferait mieux de rappeler aux Kinois, les numéros

verts pour atteindre rapidement les unités d’intervention dont les

équipes motorisées sont déployées dans certains coins de la ville.

J.R.T.