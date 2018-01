Kinshasa : renforcer les services de génie civil et de traitement des ordures

Au lieu de verser des larmes de crocodile à chaque catastrophe

naturelle qui s’abat sur la ville de Kinshasa ainsi que d’autres

villes et localités de la République, le gouvernement devrait chercher

à négocier des financements extérieurs pour intervenir utilement à

temps. Gouverner, c’est prévoir, a indiqué hier Julien Massamuna,

secrétaire général de l’Ong de défense des droits de l’homme « Haki Za

Binadamu ». Ce cri d’alarme a été lancé au cours d’un point de presse

tenu au siège de cette Ong situé à Gombe, sur l’avenue Colonel Ebeya.

Cet activiste a d’emblée rappelé qu’il a toujours existé des services

spécialisés en génie civil au sein des Fardc, de la Police ainsi que

dans certaines entreprises de l’Etat, tel l’Onatra et la Regideso. Ces

financements devraient servir à doter les grandes agglomérations et

autres localités environnantes des infrastructures modernes pouvant

assurer des interventions efficaces à tout moment pour porter secours

aux sinistrés et limiter des dégâts tant humains que matériels.

Il est aujourd’hui déplorable, a-t-il noté, de constater l’absence

criante des services anti-incendie dans une ville peuplée de près de

huit millions d’âmes comme Kinshasa. Que des dégâts ne cesse-t-on de

vivre lorsqu’un incendie survient le jour comme la nuit dans l’une des

24 communes de Kinshasa. Causant morts d’hommes et surtout des enfants

de bas âge sans secours.

Toujours selon cet activiste des droits de l’homme, la ville de

Kinshasa, par exemple, devrait disposer d’au moins quatre véhicules

anti-incendie dans chacune des 24 communes pour assurer des

interventions à temps la nuit comme le jour comme cela se fait dans

d’autres Etats du monde. Des gros engins, notamment des élévateurs

puissants, des grues, des bouées et d’autres matériels techniques

devraient être mis en service pour voler au secours des sinistrés en

cas d’érosion ou d’éboulement de terrain.

Julien Masamuna a cité le cas survenu mercredi dernier, caractérisé

par des éboulements de terrain provoquant le dépôt des tonnes de sable

ayant couvert le tronçon de la Nationale N°1 au niveau du site de

Mitendi situé juste à la frontière de Kinshasa avec le Kongo Central.

C’est là que stationnent les gros véhicules de transport,

essentiellement de grands bus pour touristes et voyageurs et les

géants porte-containers en provenance des ports fluviaux de Matadi,

Boma et Muanda. Pour éviter des embouteillages monstres au niveau de

la route de Matadi, la Police de roulage bloque l’entrée de la ville à

ces gros véhicules jusqu’à 21 heures de la nuit.

Julien Masamuna s’est aussi intéressé à l’avènement des sociétés de

traitement des ordures ménagères et industrielles, particulièrement

pour les bouteilles et sachets en plastique qui sont déversés

régulièrement dans les nombreux cours d’eau de la capitale. L’Etat

devrait songer à interdire aux sociétés commerciales privées la

commercialisation de ces produits non biodégradables qui, à la longue,

risquent de détruire l’écosystème et nuire à la santé de la

population. Comme cela se fait dans les pays de la sous-région des

Grands-Lacs et d’ailleurs.

F.M.