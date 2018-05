Kinshasa KO debout : la gifle des transporteurs !

La ville de Kinshasa était KO débout durant toute la matinée d’hier lundi 21 mai 2018, suite à la « gifle » reçue des chauffeurs des taxis et taxi-bus, mécontents à la fois des réajustements à répétition des prix de vente de l’essence et du gasoil, des tracasseries policières et de la « chasse » aux « ketchs ».

Les usagers des transports en commun se sont brutalement rendu compte des limites des parcs automobiles des sociétés publiques, notamment Transco, « Esprit de vie » et « New Transkin ». Bondés comme il n’est pas permis, les bus de ces sociétés publiques avaient du mal à se mettre en mouvement, brûlant du reste tous les arrêts intermédiaires entre les points de départ et les terminus.

Face à la forte demande des passagers, leur « visibilité » était

quasi nulle sur les axes Kingasani/Gombe, Ndjili/ Marché Central,

UPN/Gare Centrale, Kinkole/Debonhomme, Matete/ UPN, Gambela/Pompage,

Bandal/ Gare Centrale, etc. Une forte présence policière était

observée au niveau des parkings des taxis, bus et taxi-bus, en vue de

prévenir d’éventuelles attaques des « shegués » et « Kuluna », que la

rumeur présentait comme corrompus par certains transporteurs privés

pour caillasser les conducteurs qui passeraient outre le mot d’ordre

de grève. Mais, de façon globale, aucun incident majeur n’a été

déploré. Stoïques, des milliers de Kinoises et Kinois se sont tapés de

longues marches à pieds pour rejoindre leurs lieux de travail ou de

débrouille, leurs écoles ou universités.

Pour parer au plus pressé, de nombreux ouvriers et débrouillards

étaient contraints de se tourner vers les taxi-moto, qui ont à leur

tour monté les enchères en multipliant les prix de leurs courses par

deux, voire trois selon les itinéraires. Les « wewa » étaient du reste

les maîtres des routes pendant une bonne partie de la matinée d’hier

lundi.

Cette grève des transporteurs privés a eu pour conséquence immédiate

de planter le décor d’une « ville morte », avec des routes et des

trottoirs envahis par des colonnes des piétons à la queue leu-leu sur

plusieurs kilomètres, des bureaux de l’administration et des services

publics avec des chaises vides, des cours fortement perturbés au

niveau de nombreux établissements d’enseignement primaire, secondaire

et universitaire, des ports privés et marchés publics désertés par les

marchands comme les visiteurs, des policiers de roulage au « chômage »

au niveau des carrefours, des cités résidentielles grouillantes

d’enfants et d’adultes ayant fait « l’école buissonnière », etc.

Mais, comme de tradition, chauffeurs et receveurs des taxis et

taxi-bus n’ont pas pu tenir au-delà de 12 heures. Certains étaient

même présents sur les routes dès les petites heures de la matinée,

assurant un « service minimum » qui ne disait pas son nom.

Le message envoyé par les chauffeurs et receveurs aux autorités

politiques et administratives ainsi qu’aux usagers des transports en

commun est qu’ils sont capables de paralyser plusieurs villes voire le

pays. D’où, leurs doléances relatives au surenchérissement des

produits pétroliers et aux tracasseries policières et administratives

exigent un examen « responsable ». Il est à espérer que le « tour de

table » qu’organise ce matin le ministre de l’Economie Nationale à

l’intention de toutes les parties prenantes va dégager un compromis de

nature à satisfaire leur cahier de charges, tout en sauvegardant le

pouvoir d’achat des usagers des transports en commun.

Kimp