Kinshasa – Brazza : liens séculaires réchauffés

Chaudes accolades à l’arrivée à l’aéroport de Maya-Maya et au départ au beach de Brazzaville, Sourires permanents, bains de foule à pieds, entretiens à huis clos, dîner grandiose dans la salle des banquets du Palais du peuple : tous les ingrédients du réchauffement des relations séculaires entre les peuples des deux rives du fleuve Congo étaient réunis à l’occasion de la visite officielle du nouveau Président élu de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chez son homologue et aîné, Denis Sassou Nguesso, du 07 au 08 février 2019.

Dans le communiqué final ayant sanctionné cette visite de haute portée politique et diplomatique pour les deux Chefs d’Etat, soucieux d’évacuer tous les doutes sur le présumé refroidissement des relations entre leurs capitales, un accent particulier a été mis sur leur volonté de préserver le bon voisinage, mais aussi de booster les échanges entre leurs pays et leurs peuples, sur tous les plans.

Comme gage de la détermination de Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi de consolider leur proximité géographique, il a été souligné, dans le communiqué final, la tenue imminente de la Grande Commission Mixte et l’exhumation de toutes les commissions mixtes sectorielles.

Communiqué de presse relatif à la visite de SON EXCELLENCE MONSIEUR Félix Antoine Tshisekedi

Tshilombo, Président de la république Démocratique du Congo (Brazzaville, les 7 et 8 février 2019)

1. A l’invitation de Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Président en exercice de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo, a effectué une visite de travail, les 7 et 8 février 2019, à Brazzaville, en République du Congo, à la tête d’une importante délégation.

2. Dans une atmosphère empreinte de fraternité, les deux Chefs d’Etat ont eu des entretiens en tête-à-tête au cours desquels ils ont procédé à un large échange de vues sur des questions bilatérales, régionales et internationales.

3. A cette occasion, ils se sont réjouis de l’excellence des relations séculaires d’amitié, de coopération et de bon voisinage qui existent entre leurs deux pays.

4. Le Président Denis Sassou Nguesso a réitéré ses félicitations au Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa victoire à l’élection présidentielle du 30 décembre 2018.

5. Il a également félicité le peuple congolais, son Gouvernement et le Président Joseph Kabila Kabange pour avoir réussi, dans la paix, la première transition démocratique du pays.

6. Le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, pour sa part, salué le rôle joué par le Président Denis Sassou Nguesso, à la tête de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), dans la recherche des solutions aux crises diverses sur le continent, notamment en République Centrafricaine et en Libye.

7. Le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué les initiatives du Président Denis Sassou NGuesso, visant à consolider la paix dans l’ensemble du pays et à redynamiser l’économie congolaise. Il l’a assuré de son soutien dans tous les projets bilatéraux de développement.

8. Les Présidents Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont souligné la nécessité de poursuivre les échanges à tous les niveaux entre les deux pays, sur toutes les questions d’intérêt commun.

9. A cet égard, les deux Chefs d’Etat ont demandé la tenue, au cours de l’année 2019, de la 12ème session de la Grande Commission mixte entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo, et la réactivation de toutes les commission mixtes spécifiques, afin de traduire la volonté de raffermissement des liens d’amitié, de coopération et de fraternité qui unissent leurs deux pays et qui caractérisent leur politique de bon voisinage.

10. Les deux Chefs d’Etat ont renouvelé leur attachement aux idéaux de l’Union Africaine, notamment à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 d’intégration pour l’émergence d’une Afrique en paix, unie et prospère.

11. Le Président Denis Sassou Nguesso a exprimé ses sincères remerciements au Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa visite.

12. Au terme de sa visite de travail en République du Congo, le Président de la République Démocratique du Congo, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié le Président Denis Sassou Nguesso, le Gouvernement et le peuple congolais pour l’accueil fraternel et chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu’à sa délégation.

13. Le Président de la République Démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé au Président de la République du Congo, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, une invitation à effectuer une visite officielle en République Démocratique du Congo ainsi que ses condoléances les plus attristées pour le deuil qui l’a frappé.

14. L’invitation a été acceptée. La date de cette visite sera fixée par voie diplomatique.

Fait à Brazzaville, le 8 février 2019