Kinshasa : 6 morts et 13 blessés dans un accident à Selembao

Deux véhicules de marques Mercedes 508, provenant du village Kimpemba, au Kongo-Central, se sont «entassés» hier mercredi 29 aout 208, à 4h10’ sur la route 24 novembre, à la descente de camping, arrêt Transco dans la commune de Selembao. Au total 5 morts sur place, 1 mort à l’hôpital, tous des hommes, 13 blessés dont 6 graves ont été

enregistrés, a renseigné l’officier de permanence de la police nationale congolaise de la commune de Selembao-Nord. Et de confirmer que les six corps sans vie ont été transférés à la morgue de l’hôpital général de Référence de Kinshasa (ex-Maman Yemo).

Les habitants de cette partie de Kinshasa s’étaient réveillés sous le

choc de l’accident vécu à l’aube du mercredi 29 aout 2018, lequel les

a ameutés pour tenter en vain de sauver les vies humaines. Certes, il

n’était pas facile pour eux de tirer certains corps sous les sacs de

cossettes de maniocs et autres marchandises. A la base de l’accident,

croit-on savoir, la Mercedes en panne de frein a terminé sa course sur

la seconde qui était devant dans la descente.

Un rescapé trouvé sur place a indiqué que le chauffeur ayant senti le

danger venir, a sauté laissant le véhicule rouler seul jusqu’à

l’irréparable. Le Centre de santé de référence de Kitokimosi,

localisé dans l’enceinte de la maison communale, a reconnu avoir reçu

en urgence plus ou moins 7 cas des blessés légers. Au Centre médical

Trésor, situé sur avenue Inga, l’on a reçu 6 cas dont 3 graves et 3

autres légers avec pour la plus part des chocs au niveau du thorax,

du crâne, à l’oeil. Pour les riverains, ce tronçon est devenu depuis,

il y a peu, un couloir de la mort.

Jr EKOFO