Kingabwa-Uzam : le Curé et le Vicaire de la paroisse Saint Gonza pillés par des éléments incontrôlés de la PNC

Toujours en tenues civiles débrayée, certains policiers opérant sous

le label de «Bureau 2», sèment depuis quelques temps la terreur et la

désolation au sein de la population kinoise. Après leur champ de

prédilection, à savoir le Rond-point Victoire à Matonge et le

rond-point Ngaba, Kingabwa-Uzam sur l’avenue de Poids Lourds, est

devenu le haut-lieu des tracasseries policières et d’extorsions et

même de vols. Selon de nombreux témoignages, ils se plantent le plus

souvent à l’entrée principale de l’avenue Kulumba, à côté de la

station- service, aux deux arrêts Uzam (selon que l’on se rend en

ville ou vers le Pont Matete), de même qu’à la sortie (ou entrée) de

la 12ème rue. Comme en territoire conquis, ils interpellent,

traumatisent, agressent, extorquent et pillent, de jour comme de nuit,

tous les paisibles citoyens qui passent par ce coin de la commune de

Limete. Les victimes se comptent par dizaines, chaque jour.

Vendredi 1er février 2019, à 10 h 20’, le Vicaire de la paroisse

catholique Saint Gonza, le Révérend Père Basile Belesi de la

Congrégation des Capucins, en a fait les frais. Revenant de la

paroisse Saint Augustin de Lemba, il s’apprêtait à traverser la route

des Poids Lourds, lorsqu’une meute d’éléments du «Bureau 2» l’ont

interpellé, avant de l’acheminer de force à leur permanence, un petit

studio mal équipé, dépourvu de cachot, situé juste à côté du poste de

police de Kingabwa-Uzam.

Sur ordre de leur chef, le pauvre sera fouillé de fond en comble, tel

un malfrat. Son téléphone, sa montre, toutes ses pièces d’identité,

ainsi qu’une somme de 300 $ US et 38.000 FC lui seront arrachés, sans

qu’aucune explication ne lui soit préalablement donnée.

Pour légaliser leur forfait, comme dans la fable de La Fontaine « Le

loup et l’agneau », le chef et ses acolytes l’accuseront de garder des

photos à problèmes dans son téléphone. Et ce, sans lui montrer une

seule des photos incriminées. Il s’en est alors suivi un

interrogatoire serré sur sa vie et sa profession. Traumatisé après

trois heures de garde-à-vue, le Père vicaire fera appel à son Curé, le

Révérend Père Romain Wayawaya. Celui-ci se précipitera sur les lieux

pour s’enquérir de la situation et surtout de l’infraction commise

par son adjoint et jeune collègue dans le sacerdoce.

Comme si tout leur était permis, ces fameux éléments du Bureau 2 ont

soumis aux mêmes tracasseries, le Père curé dès qu’il s’est pointé à

ce poste de police, croyant y trouver des policiers responsables,

soucieux du respect des droits de l’Homme et d’un peu d’égard pour de

religieux catholiques. Après une fouille systématique, ils se sont

également emparés de son téléphone, de sa montre, ainsi que d’un

billet de 100 $ US qu’il gardait dans sa poche. Serein et posé, le

Révérend Père curé a tenu à savoir les raisons de la garde-à-vue de

son jeune collègue. Et, contre toute attente, un chapelet

d’infractions invraisemblables a été retenu contre le Curé de Saint

Gonza qui n’en croyait pas ses yeux. Grief principal retenu à sa

charge : photos.

Aussi curieux que cela puisse paraître, pour leur libération, le chef

du «Bureau 2» a exigé une bagatelle somme de 400 dollars américains.

Et pour convaincre les deux pères capucins de s’exécuter, les éléments

ont, alors, recouru à l’intimidation et aux menaces d’incarcération,

mieux de transfert de leurs dossiers au Parquet de grande instance de

Matete. Face au dialogue des sourds entre les deux parties, le Père

Romain Wayawaya a dû faire des navettes, sous escorte policière des

éléments de «Bureau 2», au Doyenné de Saint Kizito, à la paroisse

portant le même nom et à la maison diocésaine des pères Capucins à la

12ème rue, quartier Industriel, dans la commune de Limete, pour

réunir le montant de l’amende.

Les deux victimes ne rejoindront la Cure de Saint Gonza que tard

dans la soirée, après plus de six heures de garde-à-vue, très épuisées

et traumatisées par le traitement dégradant et humiliant dont elles

ont été l’objet. En ouvrant leurs téléphones respectifs, elles seront

très désagréablement surprises de constater que les batteries étaient

remplacées. Quelle image ces éléments de Bureau 2 donnent-ils de notre

police qui devrait être proche de la population pour sa protection et

celle de ses biens ? Dans quelles caisses de l’Etat vont-ils verser

ces sommes d’argent qu’ils récoltent chaque jour ? La RDC est-elle un

pays transformé en jungle, à la solde de certains agents de la police

qui se font du beurre sur le dos de la pauvre population ? Nous y

reviendrons.

Michel LUKA