Kananga : « grand village » abandonné

Choisi comme future capitale du pays après l’indépendance, notamment en raison de sa position stratégique au centre du pays et de ses infrastructures (bâtiments administratifs, académie militaire, routes, aéroport, écoles, chemin de fer Ilebo-Lubumbashi, etc.), la ville de Kananga, ex-Luluabourg, n’a jamais accédé à ce statut. Au fil des années et de son abandon par les pouvoirs publics, sous la première comme la deuxième Républiques, cette métropole a assisté, impuissante, à sa descente aux enfers aux plans des infrastructures d’abord et des activités commerciales ensuite. Aujourd’hui, Kananga ressemble à un «

village enclavé », dont la situation s’est aggravée avec la réduction des fréquences de trains entre Ilebo et Lubumbashi, la cessation quasi-totale du trafic fluvial entre Kinshasa et Ilebo, l’impraticabilité de l’axe routier Kananga/Mbuji-Mayi, l’interminable

attente de l’achèvement des travaux d’aménagement du barrage de Katende en vue de sa desserte en eau et électricité, l’inexistence de petites et moyennes entreprises, la montée des érosions, etc.

Chaque jour qui passe, la situation va de mal en pis. Pendant 17 ans,

les Kanangaises et Kanangais ont entendu parler des « Cinq Chantiers

de la République » et de la « Révolution de la Modernité », sans en

apercevoir le moindre bout. C’était pareil pendant les 32 ans du «

mobutisme », dont la « Révolution-comparaison » était resté un slogan

creux. La plus grande insulte faite aux résidents de cette ville était

de faire passer, par-dessus leurs têtes, les câbles de la ligne à

haute tension Inga-Shaba, sans que leur soit installée une station de

conversion, afin qu’ils puissent faire connaissance avec les

merveilles de l’énergie électrique.

Des millions de Kanangaises et Kanangais, qui avaient voté

massivement pour le regretté Étienne Tshisekedi en 2011 contre Joseph

Kabila, ont jamais cessé de maudire la CENI et son ancien président,

le pasteur Daniel Ngoy Mulunda, qu’ils tiennent responsables de leurs

malheurs, pour avoir planifié des fraudes électorales qui n’ont fait

qu’aggraver leur enfer terrestre. A ce jour, il est pratiquement

interdit aux automobilistes de circuler à Kananga, les principales

artères se trouvant dans un état de délabrement à la limite du

tolérable.

Présentement, le centre de la ville est ravagé par des érosions

assassines, sans la moindre réponse du gouvernement central ou

provincial. Pendant que ses administrés broient du noir, un fils du

terroir, en l’occurrence Denis Kambayi, est accusé d’être budgétivore

car le gouvernement provincial consomme plus de 60% des recettes de la

province du Kasaï Central.

Hier jeudi 23, des jeunes du mouvement citoyen Lucha (Lutte pour le

Changement), sont descendus dans les rues de la ville pour exiger sa

démission, au motif qu’il brillerait par son incapacité à résoudre les

vrais problèmes de ses concitoyens.

En dépit des discours sur les « Cinq chantiers » développés par les

tenants du pouvoir actuel, la majorité de la population de Kananga n’a

pas accès à l’eau potable. Les ministres qui effectuent quelques rares

missions au chef-lieu du Kasaï Central prennent soins d’amener, dans

des bidons, de l’eau industriellement traitée à partir de Kinshasa.

L’électricité est une denrée extrêmement rare à Kananga. La ville

reste sans énergie électrique 21 heures sur 24. Une infime portion du

centre-ville est éclairée, de manière épisodique, entre 20 heures et

23 heures, grâce à un groupe thermique.

Hormis quelques écoles privées où on peut trouver des bancs, les

enfants des écoles publiques étudient à même le sol. Comment, dans de

telles conditions, créer des pools d’intelligences ? Des milliers de

jeunes de Kananga, sans perspectives d’avenir, ne rêvent que d’«

émigrer » vers Kinshasa, la capitale, oubliant qu’un autre enfer les y

attend. Leur adhésion massive au « phénomène Kamuina Nsapu »

s’explique en partie par l’oisiveté et le désaveu du pouvoir en place

à Kinshasa.

A 200 km de Kananga, la population du village de Masuika vit comme à

l’époque de la pierre taillée. Des familles entières sont logées dans

des maisons construites en terre battue en plein 21me siècle. Les

enfants sont généralement pieds nus et sans vêtements. Le spectre de

la pauvreté rode partout.

Eric Wemba,

envoyé spécial