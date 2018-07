Si Kabila se porte candidat, le CLC décrète août «mois d’actions»

Le Comité Laïc de Coordination (CLC) pourrait rompre la trêve qu’elle

a décrétée depuis mars 2018 si et seulement si le Chef de l’Etat en

exercice, qui a déjà épuisé ses deux mandats, se représente pour un

troisième bail. Dans un communiqué daté du 7 juillet 2018, son staff

fait savoir que dans ce cas, le mois d’août serait proclamé «mois

d’actions». Ce serait pour protester, de concert avec les masses,

contre la violation délibérée de la Constitution.

A ce sujet, une attention particulière va être portée sur la période

allant du 25 juillet au 08 août, échéance fixée par la CENI

(Commission Electorale Nationale Indépendant), pour le dépôt des

candidatures à la présidentielle de décembre 2018.

1.Puisque le processus électoral en cours ne conduira pas à la paix et

à la stabilité du pays et de la région; le travail de la Commission

Electorale Nationale Indépendante, dix-huit mois•après la date

constitutionnelle des élections, n’ayant abouti qu’à des résultats

plus que décevants:

-un fichier électoral non fiable avec plus de six millions d’inscrits

sans empreintes digitales et quelques milliers de cartes d’électeurs

vierges disparues;

-des listes contestées et piégées des partis et regroupements

politiques admis à la compétition électorale ;

-l’exclusion plus que suspecte de la présence des experts internationaux ;

-l’imposition au souverain primaire d’une « machine à voter » non

consensuelle et non prévue par la loi comme mode électoral

incontournable.

2. Puisque cette période préélectorale dont l’environnement aurait dû

être assaini, comme l’exigeaient l’Accord de la Saint-Sylvestre et les

résolutions pertinentes des Nations-Unies, continue à être envenimée

par:

-l’instrumentalisation de I’appareil judiciaire, la police et les

services de sécurité à des fins partisanes ;

– un climat politique tendu du fait du maintien des opposants et

acteurs de la société civile en exil ainsi que de l’incarcération dans

la durée des prisonniers politiques et d’opinion parmi lesquels des

jeunes des mouvements citoyens;

– l’exclusion des Congolais de !l’étranger de leurs droits civiques;

– la recrudescence des violences et violations des droits de l’homme

et la persistance d’une misère intolérable dans certaines régions du

pays, comme au Kasaï, en Ituri et au Nord-Kivu ;

-le bradage systématique et généralisé du patrimoine national et des

ressources naturelles du sol et du sous-sol du pays considéré comme

totalement privatisé.

3. Puisque le Président Kabila, au pouvoir depuis 2001, élu en 2006,

réélu en 2011, en fin de mandat depuis 2016, semble se préparer

activement à poser sa candidature pour un troisième ou quatrième

mandat en 2018 compte tenu de son silence sur les déclarations et

affiches de ses partisans, le CLC prévient l’opinion que, si cet acte

est posé de manière effective, le président Kabila aura violé et trahi

publiquement son serment constitutionnel.

En conséquence, à dater de ce jour du dépôt de sa candidature, le CLC

se verra automatiquement dans l’obligation:

-d’inviter le peuple congolais à ne plus le reconnaître comme Chef de

l’Etat légitime et à la communauté internationale de ne plus le

considérer comme le représentant légal et légitime de ses intérêts;

– de décréter le mois d’août, mois d’actions combinées de marches

pacifiques, de sit-in, de villes mortes, de grèves généralisées et

d’actions de désobéissance civile, sur toute l’étendue de la

République, en vue d’obtenir la démission du président Joseph Kabila

et de son gouvernement, devenus de véritables obstacles aux élections

crédibles, transparentes et apaisées.

– de convier à la plus grande prudence les investisseurs tant

nationaux qu’internationaux qui seraient tentés de conclure, avec ces

autorités illégitimes, des contrats ou conventions quelconques portant

sur les ressources naturelles ou le patrimoine national du pays, de

surcroît sur base d’un code minier promulgué dans des conditions

suspectes.

5. Le CLC considère qu’il est encore temps de sauver ce qui peut

l’être encore de ce processus: par le non dépôt de la candidature du

Président Joseph Kabila pour un nouveau mandat et le retrait total et

immédiat de la machine à voter; la mise en oeuvre des recommandations

de l’OIF relatives au fichier électoral; l’implication par la CENI des

experts internationaux dans l’accompagnement technique du processus

électoral; la fin de l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire,

de la police et des services de sécurité et l’application stricte des

mesures de décrispation politique préconisées par l’Accord de la

Saint-Sylvestre.

6. L’heure étant grave, la paix et la stabilité du pays ainsi que de

la sous-région étant menacée, le 9 août 2018 le CLC lancera ‘:ln appel

à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la Nation,

pour ses premières grandes actions qui se tiendront le 12, le 13 et le

14 août 2018, sur toute l’étendue de la République, afin de sauver la

démocratie en péril.

A l’ensemble de notre peuple, le CLC demande de demeurer vigilant,

mobilisé et solidaire, chrétiens, croyants et hommes de bonne volonté.

Pour sauver la Nation en péril : prêtres, pasteurs et imams;

travailleurs, fonctionnaires, commerçants, étudiants, chômeurs,

chauffeurs de taxi ou de bus; associations des femmes, des jeunes et

des sportifs, mouvements citoyens; femmes et hommes politiques et de

la société civile; Congolais du pays et de la diaspora, plus que

jamais, prenons notre destin en mains pour créer des conditions de

paix véritable dans notre pays et libérer l’avenir pour le bonheur de

tous.

Car l’heure de la vérité a plus que sonné!

Fait à Kinshasa, le 7 juillet 2018

Pour le Comité Laïc

de Coordination

Prof. Isidore Ndaywel

Prof. Justin Okana

Jonas Tshiombela

Julien Lukengu

Gertrude Ekombe

Franklin Mbokolo